Perú

¿Un familiar puede quedarse todo el día con un paciente hospitalizado en EsSalud? Esto dicen los nuevos lineamientos

La institución publicó nuevas disposiciones que regulan el acompañamiento en sus hospitales, con reglas sobre gratuidad, registro de familiares, relevos y protección de la privacidad

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Los pacientes hospitalizados en los establecimientos del Seguro Social de Salud (EsSalud) podrán contar con la compañía de un familiar o una persona de confianza durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. La medida busca fortalecer el bienestar emocional de los asegurados durante su recuperación y establece condiciones para garantizar que el acompañamiento se desarrolle de manera ordenada y segura.

La institución publicó este 16 de octubre los Lineamientos para el acompañamiento del paciente hospitalizado en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de EsSalud, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 001381. El documento establece las reglas que deberán cumplir los pacientes, sus acompañantes y los establecimientos de salud para hacer efectiva esta modalidad.

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La disposición desarrolla la política de atención humanizada que impulsa la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzales, en coordinación con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput. Esta iniciativa se enmarca en la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR, que declaró de interés sectorial la atención integral y centrada en la persona.

¿Un familiar puede acompañar a un paciente hospitalizado las 24 horas?

Los nuevos lineamientos permiten que cada paciente hospitalizado tenga un acompañante presencial durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Sin embargo, la permanencia estará sujeta a las indicaciones médicas, las condiciones del servicio y las medidas de bioseguridad de cada establecimiento.

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La disposición es de cumplimiento obligatorio en las IPRESS de EsSalud que cuentan con unidades de hospitalización a nivel nacional, incluidos los centros asistenciales que operan bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

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Uno de los aspectos centrales es que el acompañamiento será gratuito. EsSalud no podrá exigir pagos por el ingreso, la permanencia o las credenciales del acompañante, ni condicionar este derecho a que el familiar asuma funciones que corresponden al personal asistencial.

La medida busca que los pacientes puedan afrontar su hospitalización con el respaldo de alguien cercano, sin que ello interfiera con los procedimientos médicos ni con la seguridad de los demás usuarios.

¿Cuántos acompañantes puede tener un paciente de EsSalud?

Los lineamientos contemplan la inscripción de un acompañante principal y uno alterno. Ambos deben ser mayores de edad y estar debidamente registrados en el establecimiento de salud.

No obstante, esto no significa que las dos personas puedan permanecer simultáneamente junto al paciente. La norma establece que solo se permite un acompañante presencial a la vez.

Para organizar los relevos, los cambios entre el acompañante principal y el alterno se gestionarán preferentemente hasta las 10:00 p. m. Esta disposición busca mantener el orden dentro de las áreas de hospitalización y facilitar la coordinación con el personal de salud.

La posibilidad de acompañamiento continuo deberá respetar, en todos los casos, las condiciones médicas y de seguridad establecidas para cada paciente y servicio.

¿Qué puede y qué no puede hacer el acompañante?

La presencia de un familiar o persona de confianza tiene como finalidad brindar compañía, escucha y apoyo emocional durante la hospitalización. Sin embargo, los lineamientos delimitan sus funciones para evitar que se confundan con las responsabilidades del personal sanitario.

El acompañante no puede administrar medicamentos, realizar procedimientos médicos ni manipular equipos asistenciales. Estas actividades corresponden a los profesionales responsables de la atención.

Tampoco obtiene acceso automático a la historia clínica del paciente por el hecho de acompañarlo. Además, está prohibido captar o difundir imágenes, videos, audios o datos de pacientes y trabajadores de salud.

Estas restricciones buscan proteger la privacidad de las personas hospitalizadas y garantizar que la compañía se desarrolle en condiciones compatibles con la atención médica.

¿Qué pasa con los niños y los pacientes en fase terminal?

Los lineamientos incluyen disposiciones específicas para personas que requieren una atención especialmente sensible por su edad o condición de salud.

En los servicios de Pediatría y Neonatología se priorizará el interés superior del niño, con el objetivo de asegurar la permanencia de sus padres durante la hospitalización, de acuerdo con las condiciones aplicables en cada servicio.

En el caso de los pacientes en fase terminal, se facilitarán horarios flexibles para favorecer el acompañamiento y permitir una despedida digna. Esta disposición reconoce la importancia de la presencia de los seres queridos en momentos de especial vulnerabilidad.

Cuando un paciente no cuente con una red familiar que pueda acompañarlo, se coordinará el apoyo correspondiente a través del voluntariado institucional.

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