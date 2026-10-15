Perú

El tío de Pequeño J podría correr la misma suerte que su sobrino: Perú evalúa extraditarlo a Argentina por el triple crimen de Florencio Varela

Luis Alan Valverde Rodríguez permanece bajo custodia judicial en Perú, mientras avanza el procedimiento para determinar su eventual entrega a la justicia argentina por su presunta vinculación con la organización investigada

En un operativo binacional, las autoridades de Perú y Argentina han logrado la detención de Luis Alan Valderde Rodríguez, alias 'Pequeño J', tío del conocido narcotraficante 'Pequeño J'. El video detalla la investigación, las pruebas recabadas y el historial criminal de los implicados, revelando la magnitud de la red 'Clan Valverde'. Latina Noticias
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Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido con el alias de ‘Papá’, quedó a disposición de las autoridades judiciales peruanas tras su captura en Huachipa. El hombre es tío de Tony Valverde, alias Pequeño J, quien permanece detenido en Argentina por su presunta vinculación con el asesinato de tres mujeres.

La detención abrió una nueva etapa en la investigación contra el clan criminal Los Valverde. La justicia argentina requiere a Luis Alan Valverde por su presunta participación en una estructura delictiva vinculada con el narcotráfico y el triple crimen que conmocionó al país.

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El caso involucra a tres víctimas, una de ellas menor de edad, cuyos asesinatos estarían relacionados con una presunta venganza por el robo de cocaína. Las autoridades investigan las responsabilidades de los integrantes de la organización y el papel que habría cumplido cada uno en la planificación de los hechos.

El proceso judicial en Perú contempla una audiencia de extradición para determinar los pasos legales que permitirían su traslado a Argentina. La Policía peruana también reportó antecedentes penales de Valverde Rodríguez por delitos como extorsión y robo agravado, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de otros sospechosos vinculados con la investigación.

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Audiencia judicial define los próximos pasos para su extradición

Luis Alan Valverde Rodríguez compareció ante el Poder Judicial en Ate para el control de identidad. Según la información difundida sobre el caso, la siguiente audiencia corresponde al procedimiento de extradición, con participación prevista de autoridades argentinas.

La Policía Nacional del Perú sostuvo que el detenido intentó ocultar su identidad durante la intervención. De acuerdo con la versión policial, el hombre presentó su documento de identidad y afirmó que no era la persona buscada, aunque los agentes ya contaban con información previa y seguimiento sobre sus movimientos.

La coordinación entre Interpol Argentina e Interpol Perú forma parte del procedimiento para concretar su eventual entrega. La información difundida sobre el caso señala un plazo máximo de 40 días para el trámite de extradición.

El traslado dependerá del desarrollo del proceso judicial y de las disposiciones correspondientes. Mientras tanto, Valverde Rodríguez permanece bajo custodia de las autoridades peruanas, a la espera de las decisiones que determinen su situación legal.

Policía argentina lo vincula con la coordinación del narcotráfico

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Las pesquisas policiales sitúan a Valverde Rodríguez en una posición relevante dentro de la estructura criminal investigada en Argentina. Según la hipótesis de los investigadores, habría coordinado la compra de cocaína, el cobro del dinero procedente de las operaciones y el abastecimiento de armas para los integrantes de la banda.

Estas atribuciones se sustentan, de acuerdo con la información policial difundida, en testimonios y análisis de comunicaciones telefónicas. Las autoridades buscan establecer las funciones de los sospechosos y su relación con los asesinatos de las tres jóvenes.

La investigación todavía no concluye. Las autoridades argentinas reportaron que otras dos personas vinculadas con el caso permanecen prófugas y son objeto de búsqueda.

Uno de los posibles móviles examinados por los investigadores es el presunto robo de cocaína que habrían cometido las víctimas. La hipótesis sostiene que el crimen pudo responder a una represalia, aunque la responsabilidad individual de los implicados debe determinarse en el proceso judicial.

Pequeño J permanece detenido en Argentina tras su entrega por Perú

El caso de Luis Alan Valverde Rodríguez guarda relación directa con la situación judicial de su sobrino, Tony Valverde, alias Pequeño J. Este último permanece recluido en el penal de Marcos Paz, en Buenos Aires, después de que Perú lo entregara a las autoridades argentinas en mayo pasado.

La investigación contra ambos se desarrolla en el marco de la causa por el asesinato de las tres mujeres. Sin embargo, la situación procesal de cada uno depende de los elementos reunidos por las autoridades y de las decisiones de los tribunales competentes.

La captura del tío incorpora a otro integrante del clan Valverde al procedimiento judicial relacionado con el caso. Su eventual traslado permitirá que las autoridades argentinas continúen las diligencias correspondientes dentro de su jurisdicción.

Antecedentes penales de Luis Alan Valverde Rodríguez en Perú

Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima por agentes de Interpol y la Policía Nacional del Perú.
Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima por agentes de Interpol y la Policía Nacional del Perú. (Infobae)

Los registros policiales mencionados en la información del caso atribuyen a Valverde Rodríguez antecedentes desde 2013. Ese año habría integrado la banda criminal Los Injertos de Jerusalén, en Trujillo, por lo que fue detenido e internado en el penal El Milagro por delitos de extorsión y cobro de cupos, según la Policía peruana.

Además, la Fiscalía lo investigó por presuntos delitos de fabricación, suministro y posesión de explosivos. Las pesquisas apuntaban al posible uso de estos artefactos en actividades extorsivas.

La información policial también señala que estuvo recluido en el penal El Milagro en 2007 y 2020 por robo agravado. Durante ese periodo era conocido con el alias de Serra Nasho.

Su trayectoria delictiva, según los antecedentes expuestos por las autoridades, incluye vínculos con integrantes de su entorno familiar, entre ellos su hijo Kevin Valverde Urtecho. Los investigadores también sitúan parte de las actividades atribuidas a la organización en el barrio de Bajo Flores, en Buenos Aires, donde se habría extendido la operación del grupo.

La causa por el triple crimen continúa abierta, con dos sospechosos prófugos y el procedimiento judicial peruano pendiente de resolver la extradición de Luis Alan Valverde Rodríguez.

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