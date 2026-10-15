Sensación térmica en Loreto podría superar los 42 °C, según el Senamhi

Crédito: Senamhi / Agencia Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que la sensación térmica en Loreto podría superar los 42 °C durante los días restantes de octubre. El pronóstico contempla temperaturas máximas de entre 34 y 36 °C, en un escenario de escasas lluvias y cielos con poca nubosidad en la región, según informó entidad.

Jorge Kahn, especialista y pronosticador de la oficina del Senamhi Loreto, explicó que el déficit de precipitaciones favorece la persistencia del calor. La menor presencia de nubes permite que la radiación solar alcance con fuerza la superficie, sobre todo desde las 10:00 hasta las primeras horas de la tarde. Este patrón mantendrá condiciones de calor.

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Loreto mantendrá altas temperaturas y radiación solar durante octubre

La institución señaló que las horas de mayor exposición requieren precauciones, debido a que el cielo despejado eleva los niveles de radiación ultravioleta. El aviso recomienda limitar las actividades prolongadas bajo el sol, utilizar protección solar y mantenerse atento a los boletines sobre el pronóstico del tiempo en Loreto. También pide tomar precauciones ante cambios meteorológicos.

El organismo indicó que desde la tarde del viernes 16 de octubre se esperan lluvias en Loreto, con chubascos de intensidad ligera a moderada. La probabilidad de precipitaciones intensas se concentra en las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Putumayo y Requena. Las lluvias podrían extenderse durante fin de semana, aunque no supondrán un periodo continuo.

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La llegada de precipitaciones no modifica la proyección para noviembre y diciembre, meses en los que persistirían temperaturas elevadas y un régimen irregular de lluvias, según las estimaciones preliminares.

El Senamhi pidió seguir sus comunicados para conocer cambios en las condiciones atmosféricas y la aparición de lluvias repentinas acompañadas por ráfagas de viento en sectores específicos.

Duodécimo friaje ingresará por la selva sur y avanzará hacia la zona central

Mientras Loreto mantiene el calor, el décimo segundo friaje del año ingresará entre el jueves 15 y sábado 17 de octubre por la selva sur. El Senamhi informó que una masa de aire frío alcanzará sectores de Puno, Madre de Dios y Cusco antes de avanzar hacia la selva central. Durante recorrido habrá lluvias.

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El avance del sistema dejará precipitaciones con descargas eléctricas, cobertura nubosa y ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora. Esas condiciones reducirán las temperaturas diurnas y nocturnas allí. En la selva sur, las mínimas bordearán los 18 °C y las máximas llegarán a unos 24 °C, señaló el Senamhi en su aviso meteorológico.

Allí, el organismo prevé temperaturas mínimas de entre 19 °C y 21 °C, mientras que las máximas se ubicarán alrededor de 27 °C. La cobertura de nubes limitará el calentamiento de las horas de sol. Las ráfagas pueden afectar tareas al aire libre, navegación fluvial y traslados por carretera en las áreas comprendidas por el evento.

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Un friaje se produce cuando una masa de aire frío procedente del sur del continente ingresa a la Amazonía y modifica las condiciones del tiempo. En esta ocasión, el desplazamiento empezará por la selva sur y luego alcanzará la zona central. La entidad aconsejó revisar los avisos antes de viajes, labores agrícolas o actividades fluviales.