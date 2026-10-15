Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, augura un futuro auspicioso para Piero Magallanes: “No tiene techo”

El entrenador de Sport Huancayo, uno de los líderes del Torneo Clausura, se refirió a la proyección del seleccionado nacional de 25 años. Crédito: X Denganche.

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Richard Pellejero destacó el crecimiento de Piero Magallanes en Sport Huancayo y consideró que el atacante de 25 años tiene condiciones para sostener su evolución. El técnico uruguayo remarcó que la convocatoria del futbolista a la selección peruana representa un reconocimiento a su rendimiento, pero también un estímulo para un plantel que pelea en los primeros puestos del Torneo Clausura 2026.

El entrenador del ‘rojo matador’ explicó que Magallanes atravesó un proceso de adaptación desde su llegada al club. El atacante no era titular en el inicio de su ciclo, aunque Pellejero identificó desde el comienzo sus virtudes técnicas y le planteó aspectos que debía incorporar para ganar regularidad.

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“Estamos muy contentos, sobre todo por él, porque se ganó este lugar por mérito propio. Es un jugador con grandes condiciones. Cuando llegamos el año pasado, no era titular conmigo y quizá se sentía incómodo, pero le expliqué que tenía mucho talento técnico y que debía sumar un aspecto que para mí es fundamental: esfuerzo y sacrificio”, señaló el uruguayo en declaraciones al programa ‘Denganche’.

Pellejero sostuvo que el cambio no obedecía a una falta de predisposición del jugador, sino a una exigencia táctica que pretendía instalar en todo el equipo. Para el entrenador, la presión sobre el rival debe comenzar desde el puesto de centrodelantero y no limitarse a los defensores o volantes.

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Richard Pellejero destaca la proyección de Piero Magallanes en Sport Huancayo. Crédito: Sport Huancayo/Jax Latin Media.

“No se trataba de que no tuviera esas cualidades, sino de que quizás antes no le habían pedido ese trabajo. Para mí, el primer defensor del equipo es el número nueve. Entendía que, si podía cumplir con esa función, iba a crecer mucho a nivel personal y también aportaría al equipo”, explicó el DT de Sport Huancayo.

El futbolista asumió ese desafío y se consolidó como una de las piezas ofensivas del conjunto huancaíno. Su presente le permitió recibir el llamado de la selección peruana para los amistosos internacionales disputados en Estados Unidos bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes.

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Pellejero valoró que Magallanes haya escuchado las indicaciones y trasladado ese aprendizaje al campo. “Creo que lo entendió. Piero ha crecido mucho, escucha y, para mí, no tiene techo. Su convocatoria a la selección representa un impulso anímico para él, pero también para todo el plantel”, afirmó.

El entrenador añadió que, aunque la citación tiene un componente individual, el efecto alcanza al resto del vestuario. “Es un reconocimiento individual, pero en un deporte colectivo también fortalece al grupo”, completó. El técnico considera que la presencia de uno de sus dirigidos en la ‘bicolor’ confirma el trabajo del equipo en una campaña que lo mantiene en la pelea por el Clausura.

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El apellido también forma parte del desafío de Piero Magallanes. El mediocampista reconoce que aún está lejos del legado de su padre con la selección, pero utiliza esa comparación como motivación. (Selección Peruana)

El 2026 de Piero Magallanes

El año de Piero Magallanes quedó marcado por su irrupción en la selección peruana. El atacante participó en los cuatro amistosos que disputó el combinado nacional ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Esa experiencia le permitió sumar minutos en un escenario distinto al de la Liga 1 y trabajar bajo las órdenes de Mano Menezes.

En Sport Huancayo, el delantero mantuvo un papel determinante en el frente de ataque. Acumula cuatro goles y dos asistencias en la temporada 2026, cifras que reflejan su incidencia en la producción ofensiva del cuadro dirigido por Pellejero.

Más allá de los números, el DT puso el foco en la transformación de su juego. La mayor entrega en la recuperación de la pelota, la presión sobre la salida rival y la respuesta a las necesidades del esquema fueron factores que le abrieron espacio en la alineación titular.

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Magallanes llegó a Sport Huancayo en 2025 tras su paso por Comerciantes Unidos. Antes integró los planteles de Regatas Lima, Universitario II, Deportivo Coopsol y Unión Huaral. La continuidad que encontró en Huancayo elevó su exposición en el fútbol peruano y derivó en su primera convocatoria a la selección absoluta.