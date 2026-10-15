Chismoso, el perrito ARMY que se coló en el último concierto de BTS en San Marcos, busca una familia que lo adopte

El perro Chismoso permanece en un refugio temporal en Lima luego de ser retirado del estadio San Marcos durante un concierto del grupo BTS. (Agencia Andina)

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Un perro callejero conocido como ‘Chismoso’ se convirtió en protagonista inesperado del tercer y último concierto de BTS en el estadio San Marcos, realizado el sábado 10 de octubre. El animal, atraído por la música de la banda surcoreana, intentó ingresar al recinto sin entrada y fue retirado con cuidado por el personal de seguridad, en una escena que circuló de forma masiva en redes sociales.

El episodio reavivó el interés por la historia de este can, que desde hace aproximadamente seis meses encontró refugio en el chifa Wong Koc, ubicado cerca de la puerta 8 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), según informó la Agencia Andina.

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El perro Chismoso descansa en un sillón a la espera de ser adoptado por una familia en Lima tras hacerse popular durante un concierto. (Agencia Andina)

Refugio temporal en un chifa cerca a la UNMSM

Chismoso, de un año y medio aproximadamente, comenzó a frecuentar el local tras ser alimentado por Mónica Santillana, encargada del chifa. Con el tiempo, el personal decidió hacerse cargo de él de manera permanente, conmovido por la idea de dejarlo nuevamente en la calle.

Los trabajadores organizaron una rutina de cuidados que incluye tres paseos diarios, baños y la aplicación de vacunas. Karla Valera, empleada del local y oriunda de Venezuela, explicó que el perro tiene un carácter inquieto que ya generó más de un susto. “Es algo pata de perro y ya nos ha dado más de un susto con sus desapariciones”, relató a la Agencia Andina, lo que motivó la decisión de colocarle un dispositivo de rastreo satelital en la pechera.

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El perro Chismoso camina junto a un vehículo en Lima, mientras sus cuidadores temporales buscan una familia que lo adopte definitivamente. (Agencia Andina)

Desaparición durante el concierto y búsqueda

El sábado, en medio del tumulto generado por el show de BTS, Chismoso se escapó durante uno de sus paseos habituales. La preocupación del personal del chifa aumentó cuando notaron que el GPS, al parecer afectado por la humedad, había dejado de emitir señal.

El Refugio Sanmarquino, organización que apoya a los animales que habitan el campus universitario, recibió reportes de que el perro había sido visto en la Facultad de Psicología y, luego, en las inmediaciones del estadio San Marcos durante el concierto. La agrupación difundió un pedido de ayuda en redes sociales para localizarlo.

Según indicó Valera, el reconocimiento del animal se dio a partir de los videos que mostraban a un perro intentando ingresar al recinto. “Hay un video en el que dicen que es una perrita, pero en realidad es Chismoso”, señaló a la Agencia Andina. Finalmente, pese a que un motorizado del chifa salió en su búsqueda sin éxito inicial, el perro regresó por su cuenta al local horas después, donde fue recibido por el personal.

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Un grupo de personas auxilia a un perro en el piso y posteriormente un hombre lo acompaña con correa fuera del área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscan hogar para Chismoso

Pese al cariño que recibe en el chifa, Chismoso permanece en condición de acogida temporal. Los trabajadores del local, que residen en espacios reducidos, han difundido publicaciones en busca de una familia que pueda adoptarlo de forma definitiva. “Si yo tuviera dónde tenerlo, me lo llevaría, porque Chismoso es un perro bonito, muy cariñoso”, expresó Santillana a la Agencia Andina.

Valera lo describió como un animal juguetón y de buen carácter, con predilección por el pollo a la pechuga. El caso de Chismoso no es el único registrado en los conciertos de BTS en Lima: durante la primera función, el 7 de octubre, otro perro vinculado al Refugio Sanmarquino recorrió parte del escenario mientras sonaba el tema “Idol”, en una escena que también fue grabada y compartida por decenas de asistentes.

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El perro Chismoso permanece sentado con su arnés en el exterior del restaurante Wong Koc mientras sus cuidadores temporales buscan un hogar definitivo para él en Lima. (Agencia Andina)