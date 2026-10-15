Daniel Prieto sobre jugar contra Universitario en Trujillo y no en Sullana: “Incomoda, pero estamos preparados para todo”

El guardameta sullanense analizó el esquema táctico del cuadro merengue, advirtió sobre el peligro de sus dos delanteros y apuntó al mediocampo como la zona clave para inclinar el resultado a favor del equipo norteño (Alianza Atlético)

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Daniel Prieto, arquero titular de Alianza Atlético de Sullana, reconoció que disputar el próximo compromiso ante Universitario de Deportes en el estadio ‘Mansiche’ de Trujillo genera cierta incomodidad por el extenso viaje que deberá afrontar el plantel, aunque aclaró que la situación era previsible.

Además, que el grupo llega en óptimas condiciones anímicas y mentales para dicho encuentro. El guardameta fue enfático: el traslado no será una excusa para bajar el nivel competitivo.

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El largo viaje a Trujillo y la respuesta del plantel

Daniel Prieto reconoció que trasladarse hasta Trujillo representa una dificultad logística para Alianza Atlético, pero aseguró que el equipo conocía ese escenario con anticipación. El arquero descartó que el viaje condicione su rendimiento ante Universitario. (Alianza Atlético)

La decisión de trasladar el encuentro a Trujillo, en lugar de disputarlo en Piura, responde a razones de seguridad que las autoridades competentes ya habían anticipado para los cotejos ante clubes de gran convocatoria. Alianza Atlético tuvo que asumir la misma situación cuando enfrentó a Alianza Lima, y ahora se repite el escenario ante el cuadro merengue.

“Incomoda un poco el tema de viaje porque tenemos que viajar unas largas horas hasta Trujillo, pero lo sabíamos, sabíamos que contra Alianza y Universitario iba a suceder eso por el tema de seguridad, que no se podía jugar acá en Piura”, señaló Prieto para PBO Campeonísimo.

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El portero subrayó que el plantel asumió esta realidad con anticipación y profesionalismo. Lejos de instalarse en la queja, el grupo tomó el traslado como una variable más del calendario, sin concederle un peso mayor del que merece. “Estamos preparados para poder hacer un gran partido. Que en realidad esto de salir de acá de Sullana no sea una excusa para no hacer un gran partido”, completó.

La postura del arquero refleja una madurez colectiva que el equipo sullanense ha ido construyendo a lo largo de la temporada, especialmente en sus actuaciones fuera de casa, donde la solidez mental ha marcado la diferencia en más de una ocasión.

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Análisis táctico: las dos caras del esquema de Universitario

Daniel Prieto analizó el planteamiento de Universitario y encontró una oportunidad para Alianza Atlético en la zona central del campo. Según explicó, la presencia de dos puntas puede reducir la cantidad de jugadores cremas en el mediocampo (Universitario de Deportes)

Más allá de la logística, Prieto también se detuvo a examinar el sistema de juego del rival. El conjunto dirigido desde Lima se presenta con dos delanteros de área (Lapadula y Valera), una variante que el arquero identificó como la principal amenaza, pero también como una fuente de oportunidades para su equipo.

“Tiene dos puntas . Es una fortaleza de ellos esos dos puntas, porque prácticamente nuestros centrales quedarían mano a mano”, admitió el guardameta, sin rodeos.

Sin embargo, el análisis no se detuvo allí. Prieto detectó que esa misma disposición ofensiva implica resignar un futbolista en la zona de contención, lo que abre un espacio aprovechable en el mediocampo. “Al jugar con dos puntas, tienen un jugador menos en el mediocampo. Entonces, podríamos aprovechar el mediocampo adueñándonos, que es la parte para mí más importante, no la más determinante, pero la más importante que te adueña del juego en sí”, explicó.

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La lectura táctica del portero revela un equipo que no solo se prepara para contener, sino que busca imponer condiciones en las zonas neurálgicas del campo. Controlar el mediocampo ante un rival que resigna presencia en esa franja podría ser la llave para neutralizar la potencia ofensiva de los delanteros rivales y generar peligro en el otro arco.

Partido a partido, con la ilusión intacta

El guardameta reconoció que la posición del equipo en el torneo alimenta las expectativas del plantel, pero insistió en avanzar sin anticiparse a los próximos resultados. Después de enfrentar a Universitario, Alianza Atlético deberá visitar a Sport Huancayo (Alianza Atlético)

El contexto del torneo añade una cuota extra de trascendencia al duelo. Alianza Atlético atraviesa un momento en el que el panorama competitivo se ha ampliado más allá de los objetivos trazados al inicio del año, cuando la meta era sostener la participación en torneos internacionales y cerrar entre los ocho primeros del campeonato.

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“Tenemos la ilusión claramente, estando ahí todos nos ilusionamos, pero también sabemos que lo nuestro es partido a partido”, afirmó Prieto, marcando el equilibrio entre la ambición y la concentración que el grupo intenta sostener semana a semana.

El arquero describió el compromiso ante Universitario como una instancia de carácter definitorio. “Este partido contra Universitario es importante, es difícil, para nosotros va a ser una final. Y después de eso, ver lo que nos toca, jugar contra Huancayo después allá de visita”, precisó.

En ese sentido, también valoró la paridad que caracteriza al certamen en su etapa actual, donde la ventaja de jugar de local se ha relativizado. “Todos competimos, todos le pueden quitar puntos a todos. Antes se veía que las localidades eran un poco más fuertes. Es más, esa última fecha fue sorprendente porque no ganó ningún local”, recordó.

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Ante ese escenario, Prieto dejó en claro que el plantel sullanense busca replicar fuera de Sullana la misma convicción con la que se presenta en su estadio. “Por más que salgamos de Sullana, seguir con la mentalidad que estamos jugando como si estuviésemos en Sullana y seguir haciéndonos fuertes aquí de local”, cerró el guardameta.