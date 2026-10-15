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“Las peleas con mi hermano Jorge no habrían existido”, la confesión de José Soto sobre el fútbol sin VAR

El exfutbolista y actual técnico de CD Moquegua recordó con humor los duros enfrentamientos con su hermano en los clásicos entre Alianza Lima y Sporting Cristal, y cuestionó la falta de criterio en el arbitraje moderno

El estratega moqueguano afirmó que las expulsiones automáticas actuales perjudican el espectáculo deportivo. A su juicio, la tecnología moderna sanciona faltas sin intención que anteriormente solo formaban parte del juego físico tradicional (Hablemos de MAX)
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José “Pepe” Soto, exfigura del fútbol peruano y hoy director técnico del CD Moquegua, abrió la puerta de sus recuerdos para hablar de una época en que el fútbol se jugaba sin redes de protección tecnológica ni árbitros asistidos por pantallas.

En una entrevista con el programa Hablemos de MAX, el exjugador repasó las diferencias entre el fútbol de su generación y el actual, evocó los encarnizados clásicos entre Alianza Lima y Sporting Cristal, y protagonizó un momento de humor al recordar el día en que su propio hermano le fisuró una costilla dentro de la cancha.

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El VAR y la pérdida del criterio arbitral

José Soto – Jorge Soto – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 14 octubre
Pepe Soto comparó el fútbol de su época con el actual y cuestionó las expulsiones que, a su juicio, no distinguen entre una acción fortuita y una agresión deliberada. El exjugador también recordó cómo se vivían los contactos en la cancha (CD Moquegua)

Para Pepe Soto, el fútbol de antes exigía una fortaleza física y mental que el juego contemporáneo ya no demanda de la misma manera. En su época, el contacto rudo era parte del paisaje natural de cada partido, y los árbitros dejaban correr situaciones que hoy derivarían en sanciones automáticas.

“Antes iba con todo balón, no agarraba balón, agarraba pierna y seguía”, recordó el exfutbolista. “En los córners ahora los jaloncitos. Antes tú no te podías distraer porque te caía de todo. Te caía un puñete por ahí, te caía un codazo, una cachetada”.

El contraste con el presente le genera una incomodidad particular. Soto reconoce el valor de la tecnología, pero advierte que su aplicación carece de matices. Según él, la expulsión automática por una falta sin intención es una señal de que algo falla en la cadena de decisiones. “A veces uno va fuerte y llegas a la pelota primero o llegas con las justas, le das en el tobillo, roja. No son criteriosos. No hay mucho criterio, porque a veces uno llega sin mala intención, uno va a la pelota, pero ya lo pisaste, expulsado”, señaló.

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El conductor del programa le dio la razón: la interpretación y el criterio del juez de campo siguen siendo indispensables, incluso en la era del videoarbitraje. Soto fue más lejos y trazó una línea directa entre la tecnología y su historia personal. “Si hubiese habido VAR, yo creo que las peleas con Jorge no habrían existido”, afirmó entre risas.

Clásicos con goles y sin concesiones

José Soto – Jorge Soto – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 14 octubre
La rivalidad entre Pepe y Jorge Soto iba más allá de compartir apellido: cada uno defendía los colores de su equipo durante los clásicos. El exfutbolista recordó aquellos duelos con humor y destacó la intensidad que caracterizaba a esos encuentros (Redes Sociales)

La mención de Jorge Soto abrió otro capítulo de la conversación: los duelos entre Alianza Lima y Sporting Cristal en los años en que ambos hermanos militaban en equipos rivales. Según el propio Pepe, esos partidos tenían una intensidad que hoy resulta difícil de encontrar en el fútbol local.

El conductor del programa lo ratificó: los enfrentamientos entre blanquiazules y celestes de aquella generación eran sinónimo de goles y tensión máxima en cada jugada. Soto lo confirmó con números concretos. “Nos ganaron cinco a uno, nosotros también cinco a uno, cuatro a dos. En Matute, cinco a uno, que lo sacaron a Jorge”, detalló.

Esa rivalidad no era solo táctica ni institucional. Tenía nombre y apellido, y en el caso de los Soto, también lazos de sangre. Dos hermanos en bandos opuestos, cada uno comprometido con su camiseta, sin espacio para la condescendencia familiar una vez que el árbitro pitaba el inicio del juego.

El puñetazo de Jorge y el regaño de la madre

José Soto – Jorge Soto – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 14 octubre
La anécdota más llamativa de Pepe Soto tuvo como protagonistas a su hermano Jorge y a su madre. Tras recibir un puñetazo que le fisuró una costilla durante un partido, el exfutbolista también tuvo que escuchar el reproche materno. (El Bocón)

El momento más celebrado de la entrevista llegó cuando el conductor le preguntó por un incidente puntual dentro de la cancha. En un córner, con la adrenalina propia de un clásico, Jorge Soto le propinó a su hermano un golpe que tuvo consecuencias físicas reales.

“Jorge es sano”, aclaró Pepe Soto antes de narrar lo ocurrido. “Me metió un puñete que me fisuró la costilla”.

La anécdota, contada con la distancia que da el tiempo, arrancó carcajadas en el estudio. Pero el remate no fue el golpe en sí, sino lo que vino después, al llegar a casa. La madre de ambos, testigo inevitable del desenlace familiar de cada clásico, no tardó en tomar partido. “La mamá: ‘Ahí ta, pues ya le pegaste a tu hermanito, ahí ta’”, reprodujo Pepe, imitando el tono de reproche materno. Y remató con tres palabras que condensaron toda la escena: “Con ajo y cebolla”.

El relato funcionó como un retrato generacional: el de una época en que los futbolistas salían de la cancha con moretones, costillas fisuradas y, al llegar al hogar, se encontraban con una madre que no distinguía entre el partido y la familia. Una época, según Pepe Soto, en que el fútbol era más duro, más impredecible y, a juzgar por sus recuerdos, bastante más divertido de contar.

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