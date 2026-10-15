Alerta por presuntas larvas en conservas para escolares de Cajamarca: PAE no reporta menores afectados

Las imágenes muestran los envases abiertos con restos de alimento donde se observan insectos. El caso involucra a una institución educativa pública y a los productos distribuidos dentro del programa de alimentación escolar. Ante esta situación, las autoridades correspondientes dispusieron la suspensión del consumo de los lotes implicados. Fuente: ATV Noticias

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Imágenes de conservas con presuntas larvas en su interior encendieron las alertas en Cajamarca por la calidad de los alimentos destinados a escolares. Los productos estaban vinculados al servicio de alimentación de una institución educativa pública y su hallazgo generó cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias de los alimentos que reciben los estudiantes.

El caso corresponde a la Institución Educativa n.° 82662 José Félix Cruzado Salcedo, ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc. Según el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el reporte involucra envases de conserva de pollo distribuidos en el marco de su servicio alimentario. La entidad tomó conocimiento de la incidencia el 12 de octubre.

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Tras conocer lo ocurrido, el PAE, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), dispuso la suspensión preventiva del consumo del producto y coordinó una evaluación sanitaria con la Dirección Regional de Salud (Diresa). Las autoridades deberán determinar qué ocurrió con las conservas y si representan un riesgo para los escolares. Hasta el 14 de octubre, el programa indicó que no recibió reportes de afectaciones a la salud.

El Programa de Alimentación Escolar suspendió el consumo de conservas de pollo en una escuela de Bambamarca tras detectar la presencia de larvas. (Composición: Infobae Perú)

Hallan presuntas larvas en conservas destinadas a escolares de Cajamarca

Las imágenes difundidas por ATV Noticias mostraron presuntos cuerpos extraños en el interior de conservas destinadas a la alimentación escolar. Durante la emisión, uno de los conductores calificó la situación como un peligro para los estudiantes y cuestionó las condiciones en que se entregan estos productos. Sin embargo, la información disponible no confirma la especie de los organismos observados.

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El reporte puso la atención sobre los alimentos vinculados al Programa de Alimentación Escolar, que brinda asistencia alimentaria a estudiantes. La presencia de elementos extraños en productos destinados al consumo humano genera preocupación por la inocuidad de los alimentos y la necesidad de verificar su estado antes de que sean consumidos.

En su pronunciamiento, el PAE precisó que la incidencia se reportó en la Institución Educativa n.° 82662 José Félix Cruzado Salcedo, en Bambamarca. La entidad se refirió a la presunta presencia de cuerpos extraños en envases de conserva de pollo y anunció que revisará los productos involucrados, sus respectivos lotes y las condiciones en que fueron distribuidos.

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Personal del Programa de Alimentación Escolar inspecciona una conserva de pollo distribuida en un colegio de Bambamarca tras denuncias sobre su calidad sanitaria. (Foto: Programa de Alimentación Escolar - PAE)

PAE suspende el consumo de las conservas y solicita una evaluación sanitaria

El programa informó que tomó conocimiento del caso el 12 de octubre y dispuso atender el reporte para esclarecer las circunstancias del hallazgo. Como parte de la respuesta, inició las coordinaciones para verificar la información y determinar las medidas que correspondan según los resultados.

La Unidad Territorial del PAE en Cajamarca gestionó la intervención de la Dirección Regional de Salud (Diresa) para realizar la vigilancia sanitaria de las conservas. La evaluación permitirá conocer las condiciones de los productos y aportar información para determinar si cumplen con los requisitos de inocuidad alimentaria.

Mientras se desarrollan estas diligencias, el programa suspendió preventivamente el consumo del producto involucrado. También anunció que identificará los lotes y revisará las condiciones de distribución. Estas acciones buscan delimitar el alcance de la incidencia y establecer qué ocurrió con los alimentos reportados.

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Una especialista del Programa de Alimentación Escolar revisa latas de conserva en Bambamarca tras el hallazgo de presuntas larvas en los alimentos. (Foto: Programa de Alimentación Escolar - PAE)

Sin casos de afectación reportados entre escolares tras alerta por conservas

En su comunicado, el PAE señaló que, hasta esa fecha, no se reportaron casos de afectación a la salud de los usuarios del servicio alimentario escolar. El dato corresponde a la información proporcionada por el programa mientras continúan las verificaciones sanitarias.

La entidad también anunció que realizará las evaluaciones necesarias para establecer responsabilidades, de ser el caso, y determinar las acciones correctivas correspondientes. Por ahora, no identificó a posibles responsables ni precisó el origen de los cuerpos extraños encontrados en los envases reportados.

El PAE aseguró que continuará con las actuaciones y comunicará los resultados oportunamente. La atención del caso dependerá de las verificaciones sobre los productos y del informe de las autoridades sanitarias, que deberán aportar mayores elementos para esclarecer el incidente registrado en la institución educativa de Bambamarca.

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