Perú

Joven de 29 años muere tras ser detenido en comisaría de Cusco y familiares exigen esclarecer las circunstancias

Ronald Coaquira fue trasladado a la dependencia policial de Rosaspata, en Sicuani, por presuntas maniobras temerarias. Sus allegados denuncian que llegó sin signos vitales al hospital y rechazan la hipótesis de un suicidio

Ronald Coaquira, de 29 años, falleció pocas horas después de ser intervenido por la Policía en Sicuani, provincia de Canchis, Cusco. Composición: Infobae
Ronald Coaquira, de 29 años, falleció pocas horas después de ser intervenido por la Policía en Sicuani, provincia de Canchis, Cusco. Composición: Infobae
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La muerte de Ronald Coaquira, un joven de 29 años, dentro de una dependencia policial de Sicuani, en la provincia de Canchis, región Cusco, provocó reclamos de sus familiares y comuneros de Hercca. Sus allegados exigen una investigación que permita establecer qué ocurrió durante las horas que permaneció detenido.

El fallecimiento ocurrió poco después de la intervención policial. Según la información preliminar, los agentes trasladaron al joven a la Comisaría de Rosaspata, donde permaneció bajo custodia antes de que lo llevaran a un hospital.

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De acuerdo con la denuncia difundida por sus familiares, Coaquira llegó al establecimiento de salud sin signos vitales. La falta de claridad sobre las circunstancias de su muerte generó cuestionamientos acerca de lo sucedido dentro de la dependencia policial.

Tras conocerse el caso, familiares y comuneros acudieron a la comisaría para reclamar justicia y solicitar que las autoridades determinen las causas del fallecimiento. Los allegados también rechazaron la posibilidad de que el joven se hubiera quitado la vida y pidieron que se esclarezcan los hechos.

Ronald Coaquira fue detenido por una presunta maniobra temeraria

Ronald Coaquira falleció pocas horas después de ser intervenido y trasladado a la Comisaría de Rosaspata. Sus allegados reclaman una investigación que determine qué ocurrió durante su detención. El búho

Las primeras informaciones señalan que la intervención de Coaquira ocurrió por presuntas maniobras temerarias con su vehículo. Después del procedimiento, los agentes lo trasladaron a la Comisaría de Rosaspata, en el distrito de Sicuani.

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Su muerte se produjo pocas horas después de la detención. Sin embargo, la información disponible no precisa qué ocurrió durante su permanencia en las instalaciones policiales ni establece las circunstancias exactas que provocaron su fallecimiento.

Familiares y comuneros acudieron a la comisaría para exigir justicia

La noticia movilizó a familiares de Coaquira y comuneros de Hercca, quienes llegaron hasta la Comisaría de Rosaspata para reclamar explicaciones sobre la muerte del joven.

Los manifestantes solicitaron que se investigue el caso y se identifique a los responsables, si corresponde, a partir de los resultados de las diligencias. Entre sus principales cuestionamientos figura la posibilidad de que el joven se haya quitado la vida, hipótesis que sus allegados rechazan.

El fallecimiento bajo custodia policial motivó, además, un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que recogió la denuncia de los familiares y pidió la intervención de las autoridades competentes.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige una investigación imparcial

El joven de 29 años fue intervenido por presuntas maniobras temerarias y trasladado a la Comisaría de Rosaspata. Sus allegados rechazan que se haya quitado la vida y reclaman esclarecer su muerte. Facebook

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos difundió el caso a través de sus redes sociales. En su publicación, señaló que los familiares denunciaron la muerte de Coaquira después de su permanencia en la comisaría de Rosaspata y reiteraron que el joven llegó al hospital sin signos vitales.

La organización cuestionó cualquier posible vulneración de los derechos de las personas detenidas y recordó la obligación de la Policía de proteger su integridad y seguridad mientras permanecen bajo custodia estatal.

En su pronunciamiento, la CNDDHH sostuvo: “Es inadmisible cualquier vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de una persona bajo custodia policial”.

Asimismo, la entidad reclamó la intervención del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. “Exigimos al Fiscalia una investigación exhaustiva e imparcial que esclarezca las circunstancias de su muerte y determine las responsabilidades”, expresó la organización en su publicación.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también vinculó el caso con la necesidad de una reforma policial que garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas.

Fiscalía debe esclarecer las circunstancias del fallecimiento

El pedido de investigación apunta a establecer qué ocurrió desde la detención de Coaquira hasta su traslado al hospital, además de precisar las circunstancias de su muerte dentro del contexto de la custodia policial.

La exigencia de sus familiares y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos incluye el esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades. Hasta que se establezcan las circunstancias del fallecimiento, las versiones sobre lo ocurrido permanecen bajo cuestionamiento.

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