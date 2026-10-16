Perú

Nuevas convocatorias de empleo en Lima para octubre: MTPE anuncia fechas tras registrar casi 15 mil colocaciones laborales

Las jornadas se realizarán en Villa El Salvador, Jesús María, Chosica y San Juan de Lurigancho, donde una megaferia reunirá a más de 90 empresas privadas con miles de vacantes

Personas sentadas en mesas blancas leen folletos y llenan formularios junto a evaluadores en un amplio salón con público
Personas que buscan empleo participan en una convocatoria organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Lima. (Foto: MTPE)
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Villa El Salvador, Jesús María, Chosica y San Juan de Lurigancho serán los próximos puntos de encuentro para quienes buscan empleo formal en Lima. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció nuevas convocatorias durante octubre, con miles de vacantes disponibles y una megaferia que reunirá a más de 90 empresas privadas en el distrito más poblado de la capital.

Entre las próximas actividades destaca la Megaferia del Empleo del 26 de octubre, que reunirá a más de 90 empresas privadas y ofrecerá más de 4.000 vacantes. Los asistentes también podrán acceder a orientación gratuita para mejorar sus posibilidades de contratación.

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Estas iniciativas se suman a los resultados registrados entre agosto y octubre, periodo en el que 14.931 personas consiguieron empleo formal mediante los Centros de Empleo del MTPE, en coordinación con las gerencias y direcciones regionales de Trabajo. Durante esos meses, el sector impulsó 124 ferias laborales e informativas, maratones, convocatorias y otras actividades.

Decenas de personas sentadas en filas de mesas atienden entrevistas con personal de reclutamiento ante computadoras portátiles y carteles
Ciudadanos acuden a las convocatorias de empleo formal organizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Lima. (Foto: MTPE)

Villa El Salvador, Jesús María y Chosica tendrán nuevas oportunidades laborales

El calendario comenzará el 19 de octubre en Villa El Salvador, con una convocatoria para operarios de almacén en una empresa del sector de mejoramiento del hogar y construcción. El comunicado del ministerio no precisa cuántas vacantes estarán disponibles para esta actividad.

Dos días después, el 21 de octubre, se realizará un Chambatón en la sede central del MTPE, ubicada en Jesús María. La jornada ofrecerá más de 145 vacantes para almaceneros, reponedores y vendedores de una cadena de tiendas especializada en artículos deportivos.

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La siguiente actividad está programada para el 22 de octubre en Chosica, donde una Maratón del Empleo pondrá a disposición más de 1.200 oportunidades laborales para distintos puestos. Estas convocatorias buscan conectar directamente a los postulantes con las empresas que necesitan incorporar trabajadores.

El ministerio impulsa una jornada laboral dirigida a postulantes femeninas, que podrán acceder a asesoría, trámites gratuitos y diversas ofertas laborales en empresas de distintos sectores
El ministerio impulsa una jornada laboral dirigida a postulantes femeninas, que podrán acceder a asesoría, trámites gratuitos y diversas ofertas laborales en empresas de distintos sectores| Foto: MTPE

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Megaferia del Empleo en San Juan de Lurigancho ofrecerá más de 4.000 vacantes

El lunes 26 de octubre, el MTPE organizará una Megaferia del Empleo en San Juan de Lurigancho, en coordinación con la municipalidad distrital. El evento contará con la participación de más de 90 empresas privadas que ofrecerán más de 4.000 vacantes para quienes buscan acceder a un puesto de trabajo formal.

La jornada se desarrollará de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Oeste. La convocatoria está dirigida a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en general, especialmente de Lima Este, que podrán presentar sus postulaciones directamente ante los empleadores.

Además de las ofertas laborales, los asistentes recibirán orientación gratuita para elaborar o mejorar su currículum, prepararse para entrevistas de trabajo y obtener el Certificado Único Laboral. Según el ministro de Trabajo, Juan Sheput, la iniciativa busca acercar las oportunidades a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

“Por eso llevaremos más de 4 mil vacantes y servicios que ayuden a los postulantes a demostrar sus capacidades”, señaló Sheput al referirse a la actividad en San Juan de Lurigancho.

Ministerio de Trabajo ofrece 820 empleos en la primera Semana de Oportunidades Laborales de noviembre
Ministerio de Trabajo ofrece 820 empleos en la primera Semana de Oportunidades Laborales de noviembre - MTPE

Cerca de 15 mil personas consiguieron empleo mediante los servicios del MTPE

Las nuevas convocatorias se producen después de que 14.931 personas consiguieran empleo formal mediante los servicios del sector entre agosto y octubre. De ese total, 4.392 corresponden a Lima Metropolitana, según el balance difundido por el ministerio.

En la capital, la Bolsa de Trabajo del MTPE brindó orientación a 15.603 personas y servicios de intermediación laboral a otras 6.263. El sector también reportó la emisión gratuita de 1,4 millones de Certificados Únicos Laborales y asesoría a 14.200 ciudadanos para fortalecer su búsqueda de empleo.

“Estas cerca de 15 mil colocaciones son un avance concreto, pero sabemos que todavía hay muchos peruanos esperando una oportunidad”, declaró Sheput. El ministro sostuvo que el objetivo es ampliar el alcance de los servicios y acercarlos a las zonas donde más se necesitan.

Con las actividades previstas para la segunda mitad de octubre, el MTPE busca mantener el vínculo entre las empresas que requieren personal y los ciudadanos que buscan incorporarse al empleo formal.

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