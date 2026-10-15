Perú

El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España

Su propuesta incluyó ceviche de rocoto ahumado, tiradito de róbalo, causa con mariscos y rocoto relleno, elaboraciones que incorporaron productos de la costa, la sierra y la selva del país

El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España
El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España
Guardar

JW Marriott Lima llevó a Madrid una muestra de la gastronomía peruana el pasado 24 de septiembre, cuando el chef ejecutivo del hotel, Rafael Casín de la Torre, presentó un menú degustación en La Cúpula, el restaurante de The Palace, a Luxury Collection Hotel. Bajo el concepto “Perú esencial a la mesa”, la propuesta reunió ingredientes, técnicas y tradiciones de la costa, la sierra y la Amazonía en un recorrido pensado para un público internacional.

El encuentro convocó a medios de prensa de Madrid, socios estratégicos y clientes con interés en el mercado peruano. Los asistentes pudieron acercarse a la diversidad de la cocina nacional a través de una experiencia que combinó gastronomía, cultura, tradición y hospitalidad, en un formato diseñado específicamente para la ocasión.

PUBLICIDAD

La iniciativa representó a JW Marriott Lima y JW Marriott El Convento Cusco, dos propiedades que forman parte de la cadena hotelera internacional Marriott. El menú, de carácter contemporáneo, buscó rendir homenaje a los ingredientes de origen y a las técnicas tradicionales de la cocina del país, con la conexión entre el mar, los Andes y la Amazonía como hilo conductor de la propuesta.

El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España
El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España

Un menú que recorre las regiones de Perú

Entre los platos presentados figuraron el ceviche de rocoto ahumado con cushuros y flor de cilantro, el tiradito de róbalo con salsa de ají amarillo y vieiras rostizadas, la causa de papa amarilla con mariscos, y un rocoto relleno acompañado de quinoto tricolor, mashua negra y tucupi amazónico. Cada preparación incorporó ingredientes propios de distintas zonas del territorio peruano, desde productos de la costa hasta insumos característicos de la selva.

PUBLICIDAD

“Para mí era importante que cada plato contara una parte del Perú. Tenemos una despensa extraordinaria y una diversidad que nos permite viajar desde la costa hasta los Andes y la Amazonía a través de los sabores”, señaló Casín. El chef añadió que presentar esta propuesta en Madrid representó una oportunidad para compartir la cocina, los productos y la identidad peruana con un público internacional.

El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España
El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España

La experiencia culinaria culminó con una reinterpretación de postres tradicionales del país, en la que se puso de relieve la versatilidad de una cocina con reconocimiento internacional. El recorrido gastronómico permitió a los asistentes identificar en cada plato una región específica del territorio peruano, desde el litoral hasta las zonas altoandinas y amazónicas.

El objetivo detrás del encuentro en España

Gabriela Mena, directora de Ventas y Marketing de JW Marriott Lima, JW Marriott El Convento Cusco y Courtyard Lima Miraflores, explicó el peso que tiene el mercado español para la cadena hotelera. “España representa un mercado muy importante para nosotros y este tipo de encuentros nos permite acercar el Perú a través de uno de sus principales atributos: su gastronomía”, afirmó.

El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España
El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España

Mena agregó que reunir en Madrid a medios de comunicación, socios estratégicos y clientes interesados en el país andino constituyó una oportunidad para generar vínculos y mostrar la propuesta de hospitalidad de la marca. Según la directiva, el objetivo de fondo es continuar posicionando a Perú como un destino de experiencias únicas ante un público europeo con capacidad de decisión sobre viajes.

La gastronomía como parte de la estrategia de viaje

La participación conjunta de JW Marriott Lima y JW Marriott El Convento Cusco en el evento puso en valor la gastronomía como un componente central de la experiencia de viaje, al establecer una conexión directa entre cocina, cultura y destino turístico. La estrategia de ambas propiedades apunta a que la oferta culinaria funcione como un atractivo adicional para quienes evalúan visitar el país.

Imagen UNY4X6BT2NC23MKIN6OFBG7OJU

Esta clase de iniciativas busca además reforzar la visibilidad de Perú en un mercado considerado estratégico para el sector turístico. Al despertar el interés de los asistentes por experiencias auténticas, el encuentro en La Cúpula se sumó a los esfuerzos de promoción que distintas cadenas hoteleras despliegan en Europa para atraer viajeros hacia América del Sur.

Temas Relacionados

Madridgastronomía peruanaTurismo internacionalperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

La mandataria pidió coordinación entre el Gobierno, las autoridades municipales y la población, y destacó la instalación de geomallas para proteger a 120.000 familias

Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

¿Cuándo es el próximo pago de la gratificación? Conoce la fecha y cuánto te corresponde cobrar

El beneficio laboral constituye uno de los ingresos adicionales más esperados del cierre de año. Su cálculo está sujeto a las condiciones de contratación y a las disposiciones que regulan este pago obligatorio en el sector laboral peruano

¿Cuándo es el próximo pago de la gratificación? Conoce la fecha y cuánto te corresponde cobrar

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

El mediocentro de Alianza Atlético, reubicado como volante mixto por Federico Urciuoli, asegura que deben ofrecer un rendimiento adicional por el nivel del oponente y la jerarquía existente en su estructura

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026

El IGP reportó un nuevo movimiento telúrico en Lima la madrugada de este jueves, en un año marcado por la constante dinámica tectónica derivada de la subducción de la placa de Nazca

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026

La última milla de la transferencia tecnológica

La tecnología desarrollada por la Universidad Católica San Pablo en Arequipa es portátil, automatiza reportes y podría ampliar la atención en establecimientos de salud de zonas alejadas con limitado equipamiento especializado

La última milla de la transferencia tecnológica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

Agus Padilla se disculpa tras pelea en vivo con Suheyn Cipriani: "Tengo que controlarme más con mis impulsos"

BT21 se viste de ponchos andinos tras la despedida de BTS en los conciertos de Lima

Cristian Zuárez se muestra apenado por la salud de Laura Bozzo, "Si necesitan que esté ahí, estaré"

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

DEPORTES

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario antes de jugar con Palmeiras por fecha 1

El adverso presente de Gonzalo Bueno: regresó tras un mes de para por lesión y quedó eliminado en primera ronda del Bolivia Open

El rotundo aviso de Luis ‘Cuto’ Guadalupe a los demás equipos de la Liga 1 2026: “A Universitario nunca lo den por muerto”