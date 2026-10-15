El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España

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JW Marriott Lima llevó a Madrid una muestra de la gastronomía peruana el pasado 24 de septiembre, cuando el chef ejecutivo del hotel, Rafael Casín de la Torre, presentó un menú degustación en La Cúpula, el restaurante de The Palace, a Luxury Collection Hotel. Bajo el concepto “Perú esencial a la mesa”, la propuesta reunió ingredientes, técnicas y tradiciones de la costa, la sierra y la Amazonía en un recorrido pensado para un público internacional.

El encuentro convocó a medios de prensa de Madrid, socios estratégicos y clientes con interés en el mercado peruano. Los asistentes pudieron acercarse a la diversidad de la cocina nacional a través de una experiencia que combinó gastronomía, cultura, tradición y hospitalidad, en un formato diseñado específicamente para la ocasión.

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La iniciativa representó a JW Marriott Lima y JW Marriott El Convento Cusco, dos propiedades que forman parte de la cadena hotelera internacional Marriott. El menú, de carácter contemporáneo, buscó rendir homenaje a los ingredientes de origen y a las técnicas tradicionales de la cocina del país, con la conexión entre el mar, los Andes y la Amazonía como hilo conductor de la propuesta.

El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España

Un menú que recorre las regiones de Perú

Entre los platos presentados figuraron el ceviche de rocoto ahumado con cushuros y flor de cilantro, el tiradito de róbalo con salsa de ají amarillo y vieiras rostizadas, la causa de papa amarilla con mariscos, y un rocoto relleno acompañado de quinoto tricolor, mashua negra y tucupi amazónico. Cada preparación incorporó ingredientes propios de distintas zonas del territorio peruano, desde productos de la costa hasta insumos característicos de la selva.

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“Para mí era importante que cada plato contara una parte del Perú. Tenemos una despensa extraordinaria y una diversidad que nos permite viajar desde la costa hasta los Andes y la Amazonía a través de los sabores”, señaló Casín. El chef añadió que presentar esta propuesta en Madrid representó una oportunidad para compartir la cocina, los productos y la identidad peruana con un público internacional.

El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España

La experiencia culinaria culminó con una reinterpretación de postres tradicionales del país, en la que se puso de relieve la versatilidad de una cocina con reconocimiento internacional. El recorrido gastronómico permitió a los asistentes identificar en cada plato una región específica del territorio peruano, desde el litoral hasta las zonas altoandinas y amazónicas.

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El objetivo detrás del encuentro en España

Gabriela Mena, directora de Ventas y Marketing de JW Marriott Lima, JW Marriott El Convento Cusco y Courtyard Lima Miraflores, explicó el peso que tiene el mercado español para la cadena hotelera. “España representa un mercado muy importante para nosotros y este tipo de encuentros nos permite acercar el Perú a través de uno de sus principales atributos: su gastronomía”, afirmó.

El chef Rafael Casín de la Torre lleva sabores de las tres regiones peruanas a España

Mena agregó que reunir en Madrid a medios de comunicación, socios estratégicos y clientes interesados en el país andino constituyó una oportunidad para generar vínculos y mostrar la propuesta de hospitalidad de la marca. Según la directiva, el objetivo de fondo es continuar posicionando a Perú como un destino de experiencias únicas ante un público europeo con capacidad de decisión sobre viajes.

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La gastronomía como parte de la estrategia de viaje

La participación conjunta de JW Marriott Lima y JW Marriott El Convento Cusco en el evento puso en valor la gastronomía como un componente central de la experiencia de viaje, al establecer una conexión directa entre cocina, cultura y destino turístico. La estrategia de ambas propiedades apunta a que la oferta culinaria funcione como un atractivo adicional para quienes evalúan visitar el país.

Esta clase de iniciativas busca además reforzar la visibilidad de Perú en un mercado considerado estratégico para el sector turístico. Al despertar el interés de los asistentes por experiencias auténticas, el encuentro en La Cúpula se sumó a los esfuerzos de promoción que distintas cadenas hoteleras despliegan en Europa para atraer viajeros hacia América del Sur.

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