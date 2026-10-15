Agus Padilla se disculpa tras pelea en vivo con Suheyn Cipriani: "Tengo que controlarme más con mis impulsos"

Agus Padilla y Suheyn Cipriani protagonizaron un enfrentamiento en vivo durante la emisión del pódcast 'No aclares que oscureces'.

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Agus Padilla y Suheyn Cipriani, conductoras del pódcast ‘No aclares que oscureces (Naqo)’, protagonizaron un tenso cruce de palabras durante una transmisión en vivo el martes 13 de octubre. El enfrentamiento se originó cuando Padilla notó que Cipriani y su otro compañero de set, Dafonseka, se reían mientras ella relataba una experiencia personal, lo que la cantante interpretó como una falta de seriedad hacia sus palabras.

La discusión escaló rápidamente frente a la audiencia que seguía la transmisión. Padilla acusó a Cipriani de quejarse con frecuencia y de haber tenido roces previos con integrantes de la producción del programa, versión que la modelo peruana rechazó de inmediato y defendió su forma de relacionarse con el equipo.

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El cruce de palabras subió de tono frente a la audiencia en vivo

El tono de la conversación se tornó hostil cuando Padilla lanzó una advertencia que Cipriani interpretó como una amenaza directa. “Hagan lo que quieran, después no se anden quejando”, expresó Padilla. Cipriani respondió de inmediato: “¿Me estás amenazando? No tengo miedo a nadie”.

La cantante uruguaya contestó con otra acusación hacia su compañera. “¿Quién te está amenazando? Sos la primera de acá que después salís llorando del programa diciendo ‘no me dejan hablar’”, respondió. Cipriani defendió entonces su conducta dentro del programa: “Jamás le he gritado a nadie. No falto el respeto ni insulto a nadie”, sostuvo, a lo que Padilla replicó: “Es mi forma de hablar”.

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Un vistazo a un momento controversial en un programa en vivo donde Suheyn Cipriani y Agus Padilla exponen sus puntos de vista. No te pierdas los detalles. Video: TikTok @josepastord

La tensión se mantuvo cuando ambas discutieron sobre un comentario de Padilla acerca del Perú, surgido en medio de un intercambio sobre operaciones estéticas en jóvenes. Cipriani aclaró que su risa no guardaba relación con el tema de las cirugías, sino con una opinión de la cantante que no compartía.

“Si te molesta mi forma de ser, ¿por qué no me lo decís? (Te lo he dicho) ¿Cuándo? (En el chat) ¿Y no te pedí disculpas? (No digas que no lo haces porque sí haces) Tú también. (¿Te falto el respeto?) Lo acabas de hacer, te reíste con Dafo. (No me reí de eso, fue porque hiciste un comentario acerca del país, que no me parece porque soy peruana) No hablo para dejar mal a Perú”, señaló Padilla durante el cruce.

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Padilla reapareció al día siguiente para pedir disculpas públicas

Un día después del incidente, Padilla regresó al espacio y reconoció que la discusión no debió transmitirse frente a la audiencia del programa. La cantante explicó que, tras el episodio, comprendió que las risas de sus compañeros respondían a una situación distinta a la que ella narraba en ese momento. “Lo que pasó ayer fue una cagada. No debió haber pasado en vivo. Les pedimos disculpas a nuestra comunidad, que no debió haber presenciado una pelea así”, manifestó.

La modelo uruguaya detalló además cómo vivió el momento de la discusión y el proceso posterior en el que entendió el malentendido. “Yo estaba contando una experiencia propia, vi a mis compañeros reírse. Después entendí que fue por otra situación. En el momento, obviamente, no lo entendí, simplemente me enojé”, explicó.

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Padilla reconoció que se dejó llevar por la molestia inicial y que su reacción careció de la mesura que, según admitió, debería haber mostrado en un espacio de trabajo. “Quizás en otro momento, no me hubiera enojado tanto, pero bueno, el martes 13 de octubre me reenojé, me quedé entrompada, cosa que estuvo mal, porque eso habla de lo poco profesional de mi parte”, expresó.

Tras un fuerte desacuerdo en su programa, Agus Padilla y Suhey Cipriani salen en vivo para ofrecer disculpas y reflexionar sobre lo sucedido, buscando reconectar con su comunidad. Video: @riclatorrez

La influencer admitió que le cuesta disimular su molestia en cámara

Padilla, pareja del influencer conocido como Cristorata, profundizó en su autocrítica y vinculó lo ocurrido con su forma de ser frente a las cámaras. “Soy una persona muy transparente, por eso es que se me nota tanto en la cara, en las palabras y a la hora de expresarme, ¿tengo que controlarme más con mis impulsos? Por supuesto que sí. Todos los días se aprende. Es algo que tendría que haber aprendido hace rato porque estoy en esto de las redes sociales hace mucho tiempo”, añadió.

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La cantante también señaló que no logró identificar con claridad el motivo detrás de la intensidad de su reacción durante la pelea. “La verdad me encantaría poder decirles por qué es que me enojé tanto, pero no tengo un por qué”, expresó, y agregó: “Simplemente me enojé y, como siempre digo, soy una persona transparente”.

Las imágenes del enfrentamiento entre ambas conductoras se viralizaron en redes sociales horas después de la transmisión original, lo que motivó la reaparición conjunta de Padilla y Cipriani al día siguiente para dirigirse a su comunidad de seguidores. Cipriani, quien integra el top 30 del Miss Perú 2027, no emitió declaraciones adicionales más allá de las expresadas durante el cruce en vivo, mientras que Padilla asumió la mayor parte de la responsabilidad pública por lo sucedido en el programa.

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