El adverso presente de Gonzalo Bueno: regresó tras un mes de para por lesión y quedó eliminado en primera ronda del Bolivia Open

Gonzalo Bueno busca recuperar el protagonismo luego de quedar eliminado del Challenger de Santa Cruz. Crédito: difusión.

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Gonzalo Bueno volvió a competir después de más de un mes fuera del circuito, pero su estreno en el Challenger de Santa Cruz de la Sierra 2 terminó con una derrota en la primera ronda. El peruano, quinto preclasificado del cuadro, perdió por 6-1 y 6-3 ante el argentino Máximo Zeitune y se despidió de la competencia boliviana sin sumar puntos para el ranking de la ATP.

El partido tuvo una duración de una hora y 17 minutos. Bueno llegó a Santa Cruz de la Sierra en el puesto 183 de la clasificación, mientras que Zeitune, que ingresó desde la fase previa, aparecía en la ubicación 561. La diferencia en los papeles no se trasladó a la cancha.

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El argentino impuso condiciones desde el inicio. Quebró el saque del trujillano en cinco ocasiones y no cedió una oportunidad de ruptura durante todo el encuentro. Bueno perdió el primer set por 6-1 y, aunque sostuvo más intercambios en el segundo parcial, tampoco encontró respuestas para alterar el desarrollo del partido.

El resultado marcó un regreso sin continuidad para el peruano, que no disputaba un encuentro oficial de singles desde septiembre. La competencia en Bolivia representaba su primera presentación tras una pausa obligada por molestias en la zona lumbar, una situación que alteró su planificación en el tramo final de la temporada.

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Gonzalo Bueno quedó eliminado en primera ronda del Challenger de Santa Cruz. Crédito: X DECISIVO.

Bueno había disputado su último partido completo el 8 de septiembre, cuando venció al español Carlos Jover Sánchez en el Challenger de Sevilla. Al día siguiente debía enfrentar a Jaume Munar por los octavos de final, pero no se presentó debido a dolores en la parte baja de la espalda.

La lesión le impidió competir después en la serie de Copa Davis entre Perú y Paraguay. También provocó su baja del Challenger de Buenos Aires, torneo en el que tenía previsto debutar frente al uruguayo Franco Roncadelli. La ausencia prolongó el parate y redujo sus opciones de sumar unidades en una etapa decisiva para preservar su ubicación en el escalafón.

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Peligra el Top 200

La eliminación en Bolivia tendrá efecto inmediato en la clasificación de Bueno. La proyección en vivo indica que perderá 22 puntos y descenderá diez posiciones, hasta el puesto 193. El movimiento lo deja cerca de abandonar el Top 200, una barrera que alcanzó por primera vez durante esta temporada.

El 2026 había representado un avance para el tenista de 22 años. Bueno ingresó al grupo de los 200 mejores del mundo y consiguió su mejor ubicación en julio, cuando llegó al Top 160. Ese crecimiento se apoyó en resultados en el circuito Challenger, donde sumó presencia en cuadros principales y partidos ante rivales de mayor ranking.

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Gonzalo Bueno cerró una gran semana en el Challenger de Campinas y llegó al top 200. Crédito: João Pires / Fotojump

La falta de actividad, sin embargo, modificó ese panorama. La lesión le quitó torneos en Europa y Sudamérica, mientras que la caída ante Zeitune no le permitió compensar los puntos que defiende en esta parte del calendario. Su margen frente a los jugadores que lo persiguen será reducido en las próximas semanas.

La actualización también abre la posibilidad de que Juan Pablo Varillas recupere la condición de segunda raqueta nacional. El orden entre ambos dependerá de los resultados que obtenga el limeño y de las próximas decisiones de Bueno, quien aún no confirmó públicamente cuál será su siguiente torneo.

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Presencia asegurada en el Challenger de Lima

Bueno tiene una fecha confirmada en el calendario peruano. El trujillano disputará el Challenger de Lima, que se jugará del 9 al 15 de noviembre sobre arcilla en el Club Terrazas Miraflores. La organización del Challenger 75 Igma Open anunció su participación junto con la de Varillas.

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno jugarán el Challenger de Lima 2026. Crédito: Igma Sports.

El certamen será la única parada Challenger programada en Lima durante 2026 y entregará 75 puntos al campeón. Para Bueno, la competencia en casa ofrecerá una posibilidad de recuperar unidades y cerrar el año con actividad ante el público peruano.

También fueron anunciados el argentino Juan Bautista Torres y el chileno Tomás Barrios Vera, defensor del título. Bueno llegará con el antecedente de haber disputado una final en Lima durante 2025, cuando perdió ante el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo.

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