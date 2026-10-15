BT21 se viste de ponchos andinos tras la despedida de BTS en los conciertos de Lima

BT21 se viste de ponchos andinos tras la despedida de BTS en Lima

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Los personajes de BT21 con ponchos andinos se convirtieron en una de las imágenes más celebradas por las ARMY peruanas tras el cierre de los conciertos de BTS en Lima. Luego de que Jin compartiera en redes una publicación inspirada en la vestimenta que la agrupación usó en el Estadio San Marcos, las fanáticas crearon ilustraciones de los personajes animados con prendas tradicionales del Perú.

Las imágenes retomaron uno de los momentos más comentados de la última fecha de BTS en Lima, realizada el sábado 10 de octubre. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook aparecieron en el escenario con ponchos, chullos y accesorios inspirados en elementos representativos de la cultura andina.

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Jin reforzó ese recuerdo al compartir una publicación vestidos con ponchos de él y V. “Vamos enserio”, escribió el cantante, en un mensaje que generó reacciones entre las seguidoras peruanas.

A partir de esa publicación, las ARMY comenzaron a difundir nuevas creaciones de KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA, COOKY y VAN con ponchos andinos, chullos, llamas y referencias visuales a Perú. Las ilustraciones se transformaron en una forma de prolongar el homenaje que BTS recibió durante sus tres conciertos en el Estadio San Marcos.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS visten ponchos y gorros de estilo andino durante una sesión de fotos vinculada a sus presentaciones musicales. (BTS)

Las ARMY crearon a BT21 con prendas inspiradas en Perú

La despedida de BTS en Lima dejó una serie de imágenes que se instalaron rápidamente entre las fanáticas: los siete integrantes usando ponchos, los chullos con detalles de alpaca, los accesorios con llamas y toritos de Pucará, así como los discursos en español que marcaron el cierre de la visita.

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Sin embargo, la publicación de Jin abrió una nueva etapa para el recuerdo de las ARMY. Las seguidoras trasladaron los elementos que BTS lució en el escenario al universo de BT21, la línea de personajes creada en colaboración entre la agrupación y LINE FRIENDS.

Las creaciones difundidas por fans mostraron a los personajes con ponchos coloridos, chullos de estilo andino y accesorios vinculados con Perú. Algunas ilustraciones incorporaron llamas, paisajes de montañas, referencias a Machu Picchu y elementos utilizados durante los conciertos en Lima.

El entusiasmo se concentró especialmente en la manera en que los personajes fueron adaptados a la estética que BTS utilizó en su última presentación. Para las ARMY, no se trató solo de reproducir una prenda, sino de conservar uno de los gestos que más las emocionó durante la despedida de la banda.

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BT21 está conformado por ocho personajes: KOYA, creado por RM; RJ, creado por Jin; SHOOKY, por SUGA; MANG, por j-hope; CHIMMY, por Jimin; TATA, por V; COOKY, por Jung Kook; y VAN, personaje que representa a ARMY.

Por ello, las imágenes de BT21 con ponchos andinos tuvieron un significado especial para las seguidoras. El universo de personajes representa una conexión cotidiana entre la agrupación y su fandom, a través de productos, ilustraciones, campañas y publicaciones en redes sociales.

Los siete integrantes de BTS lucieron ponchos y chullos durante el cierre de su último concierto en el Estadio San Marcos.

Las ARMY crearon ilustraciones de BT21 con ponchos andinos después del homenaje de BTS a Perú.

Jin llevó el recuerdo de Perú a sus redes sociales

La publicación de Jin fue recibida como una señal de que BTS guardó recuerdos de su paso por Perú. El artista compartió el contenido luego de que la agrupación cerrara sus tres presentaciones en Lima, realizadas los días 7, 9 y 10 de octubre.

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Durante la última fecha, Jin fue uno de los integrantes que más interactuó con las ARMY mediante frases en español. El cantante apareció con accesorios inspirados en Perú y aprovechó una de sus intervenciones para hacer una broma con la palabra “alpaca”.

“Ayer yo usé un chullo de alpaca, por eso preparé frases con sílabas de ‘ALPACA’”, dijo Jin ante el público del Estadio San Marcos.

El integrante de BTS dividió su mensaje en tres partes: “AL: los amo. PA: para siempre. CA: cariño”. La escena provocó gritos y aplausos entre las asistentes, que siguieron cada palabra del artista.

Antes de despedirse, Jin volvió a dirigirse a las ARMY peruanas. “Gracias, gracias, ¡nos vemos pronto!”, expresó, una frase que se sumó a los mensajes de afecto que los demás integrantes compartieron durante el show.

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El gesto de Jin en redes sociales permitió que ese momento tuviera una nueva lectura. Mientras en el escenario el artista había jugado con los accesorios peruanos y con la palabra “alpaca”, después del concierto compartió a BT21 con prendas andinas y llevó el homenaje al espacio digital.

El cantante Jin, integrante del grupo BTS, se dirige al público durante una presentación en vivo sobre el escenario. El artista viste un poncho de colores con patrones tradicionales mientras habla por un micrófono.

Ponchos, chullos y accesorios en la última noche de BTS

El último concierto de BTS en Lima estuvo marcado por las referencias a la cultura peruana. Los siete integrantes aparecieron con ponchos tradicionales en los minutos finales del espectáculo y combinaron las prendas con chullos y sombreros decorados con elementos alusivos a llamas y toritos de Pucará.

Los artistas bailaron, bromearon entre ellos y se acercaron al público con los accesorios. Las imágenes de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook con ponchos se difundieron rápidamente entre las ARMY, que celebraron el gesto como una muestra de cariño hacia Perú.

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La escena fue parte de una despedida cargada de emociones. BTS no solo ofreció canciones sorpresa y mensajes de agradecimiento, sino que también recibió homenajes preparados por las fanáticas, entre ellos una serenata adelantada por el cumpleaños de Jimin.

RM fue uno de los integrantes que dejó un mensaje especial para el público peruano. El líder de BTS recordó que habían pasado 13 años antes de que la banda pudiera llegar al país y lamentó no haber tenido tiempo para visitar Machu Picchu.

“Hemos venido a Perú por primera vez en 13 años. Me entristece mucho no haber podido visitar Machu Picchu esta vez. Pero ver a ARMY de Perú hace que todo valga la pena”, manifestó durante el concierto final.

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La referencia a Perú también estuvo presente en las declaraciones posteriores de Jimin, quien contó que había pensado viajar a Machu Picchu junto a Taehyung, conocido como V. Según relató, ambos conversaron sobre la posibilidad de hacerlo antes de viajar, pero el itinerario de la gira les impidió concretar el plan.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS cantan en un escenario iluminado frente a miles de asistentes que sostienen dispositivos de luz. (BTS)

El chullo que V regaló a una ARMY

Taehyung protagonizó otro de los momentos más compartidos de la noche. El cantante, conocido artísticamente como V, bajó del escenario y se acercó a la barricada para regalar el chullo que llevaba puesto a una fanática ubicada en primera fila.

El integrante tomó la prenda y la colocó sobre la cabeza de la ARMY, mientras las personas que estaban cerca reaccionaban con gritos y registraban la escena con sus celulares. Luego, V volvió al escenario para continuar con el espectáculo.

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El regalo se produjo mientras los integrantes lucían prendas inspiradas en Perú. Para las asistentes, el gesto de V se convirtió en una de las postales más especiales del cierre de los conciertos.

Ahora, las ilustraciones de BT21 con ponchos andinos prolongan esa conexión. Las ARMY transformaron los recuerdos del Estadio San Marcos en creaciones digitales que reúnen a los personajes de BTS con elementos de la identidad peruana.

La publicación de Jin funcionó como punto de partida para una nueva ola de homenajes. Los ponchos, chullos y accesorios que la agrupación usó en Lima volvieron a aparecer, esta vez en el universo de BT21 y en las creaciones compartidas por sus seguidoras.

El cantante Taehyung entrega un chullo tradicional a un asistente durante una presentación de la banda de K-pop BTS en Perú.