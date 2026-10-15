Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

La mandataria pidió coordinación entre el Gobierno, las autoridades municipales y la población, y destacó la instalación de geomallas para proteger a 120.000 familias

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La presidenta Keiko Fujimori pidió este jueves a las personas que viven en “zonas de alto riesgo” que evacúen de inmediato ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad y advirtió que el país está retrasado en los preparativos para afrontar sus efectos.

“Estamos tarde frente a la llegada inminente de este fenómeno de El Niño, de este ‘meganiño’”, declaró en una rueda de prensa tras participar en una actividad relacionada con la instalación de estructuras de protección contra posibles deslizamientos y caídas de rocas en la localidad de Huarochirí.

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“Quienes viven en zonas de alto riesgo, por favor, los invoco a evacuar desde ya”, añadió, al solicitar la colaboración del Gobierno central, los alcaldes salientes y entrantes, y los vecinos para hacer frente a la emergencia.

Fujimori aprovechó la actividad para agradecer al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, por impulsar la reactivación de las obras de protección y cuestionó que anteriores administraciones consideraran innecesaria su implementación.

Keiko Fujimori pidió evacuar las zonas de alto riesgo ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad y advirtió que el país está retrasado en los preparativos

“Lamentablemente, llegaron otros gobiernos, lo retiraron del cargo y señalaron que estas protecciones ya no eran necesarias. Qué lamentable decisión”, dijo antes de explicar que las estructuras instaladas pueden retener hasta 300 toneladas de piedras y tienen una vida útil estimada de 50 años.

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“Hoy agradecemos a la empresa encargada de instalar las geomallas, cuyos trabajos comenzaron hace algunas semanas y que finalmente han concluido. Me han precisado que ya han colocado dos. (...) Una vez que pase el fenómeno, se retirarán las piedras acumuladas y las geomallas seguirán protegiendo a 120.000 familias”, agregó.

Posteriormente, Fujimori acudió a la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en el distrito limeño de Chorrillos, donde advirtió de que las temperaturas del mar y las previsiones de sequía para el próximo año superan los registros de episodios anteriores.

La mandataria presentó gráficos comparativos de los fenómenos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 con los valores actuales y reiteró que “la temperatura del mar está cinco grados por encima de lo normal”.

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Las geomallas buscan proteger a 120.000 familias. Fujimori indicó que, una vez pasado el fenómeno, retirarán las piedras acumuladas para que las estructuras continúen cumpliendo su función

“Como lo ven comparativamente con los fenómenos de los Niños anteriores, la de este año sobrepasa cualquier cálculo o cualquier imaginación”, afirmó al advertir de las posibles consecuencias de esta evolución climática.

Asimismo, alertó de que las zonas altoandinas del país podrían afrontar una sequía intensa en 2027. “Estamos limpiando los cauces. De los 1.800 puntos de riesgo, hemos priorizado 536. La infraestructura podrá caerse y eso se reparará; una chacra podrá inundarse y eso se recuperará. Pero lo que tenemos que cuidar y priorizar son las vidas humanas”, dijo.

“Mañana nos dirigiremos a Piura (...) Puedo señalarles que ya hemos avanzado un 70 % en estos 536 puntos. El río Tumbes se está limpiando a máxima velocidad y los trabajos en el río Piura están casi culminados. En Lambayeque, con el apoyo del gobernador, también se trabaja en los ríos La Leche y Reque. Mañana visitaremos La Libertad para conocer el proyecto definitivo de las quebradas San Carlos y San Ildefonso”, agregó.

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