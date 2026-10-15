El rotundo aviso de Luis ‘Cuto’ Guadalupe a los demás equipos de la Liga 1 2026: “A Universitario nunca lo den por muerto”

El exzaguero crema pidió reforzar la sincronía defensiva antes del cruce del domingo en Trujillo y aseguró que el equipo de Bustos tiene margen para revertir su quinta posición en el Clausura. (Facebook)

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Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exdefensor de Universitario de Deportes, tomó la palabra antes del duelo con Alianza Atlético este fin de semana. Y es que si bien para el ‘Cuto’ el equipo desperdició ante Melgar una chance de oro para trepar a la cima del Torneo Clausura 2026, los ‘cremas’ siguen con vida en la carrera por el título.

Eso sí, el exfutbolista reclamó correcciones en la última línea y pidió no subestimar al vigente protagonista del campeonato peruano.

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La oportunidad perdida y la advertencia de Guadalupe

Universitario dejó escapar la posibilidad de tomar el liderato del Clausura tras igualar ante Melgar en el Monumental. Luis ‘Cuto’ Guadalupe lamentó el resultado, aunque aseguró que el equipo todavía puede pelear por el título. (Liga 1)

El exzaguero no ocultó su frustración por lo que pudo haber sido y no fue. Universitario llegó a la fecha 11 del Clausura con la posibilidad de desplazar a los equipos que comparten la punta de la tabla, pero el empate ante el conjunto arequipeño frenó ese impulso. Con 21 puntos, el cuadro merengue marcha quinto, a un punto del grupo de líderes que integra Alianza Atlético con 22 unidades.

“Era el momento ideal para que la ‘U’ tome la punta, de la mano de Bustos. Dejamos pasar una gran oportunidad. (Al menos) se rescató un punto. A nosotros nunca tienes que darnos por muertos”, sostuvo Guadalupe.

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La frase resume el estado de ánimo en el entorno crema: decepción por lo que se escapó, pero convicción de que el certamen aún no está sentenciado. Con seis jornadas por delante, el equipo dirigido por Fabián Bustos conserva márgenes reales para revertir su posición en la tabla y pelear hasta el final por el segundo título de la temporada.

El empate ante Melgar, sin embargo, dejó señales que preocupan más allá del resultado. La solidez defensiva que caracterizó al equipo en tramos anteriores del torneo mostró fisuras que el propio Guadalupe se encargó de subrayar con precisión quirúrgica.

Exigencia táctica: la defensa como prioridad

El próximo desafío de Universitario será ante un Alianza Atlético que pelea en la parte alta del Clausura y llega motivado tras clasificar a la final de la Copa de la Liga. La ‘U’ necesita ganar para acercarse a la cima. (Universitario de Deportes)

El exinternacional peruano fue específico al momento de señalar los aspectos que el cuerpo técnico debe atender antes del próximo compromiso. No habló de individualidades ni de errores puntuales: apuntó a la dinámica colectiva de la última línea como el área que requiere atención inmediata.

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“Deben mejorar la coordinación de la defensa, estar atentos y tener mejor lectura del juego. Como todo futbolista, siempre tienes un resumen de los movimientos rivales, sus virtudes y defectos, para tener un equilibrio a la hora de marcarlos”, afirmó Guadalupe.

La lectura del exdefensor apunta a un problema de sincronía entre los integrantes del fondo crema. Anticiparse a los movimientos del rival, según su análisis, no es solo una cuestión de talento individual sino de trabajo conjunto y preparación táctica previa a cada partido. Ese tipo de ajuste, en su visión, marca la diferencia entre un equipo que compite y uno que gana.

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El diagnóstico llega en un momento crítico. Este domingo 19 de octubre, Universitario visita a Alianza Atlético en el estadio IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 12 del Clausura. El encuentro arranca a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 16:30 en Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Elogio a Valera: “Está en la historia del fútbol peruano”

El exdefensor de Universitario dedicó palabras de admiración a Álex Valera, a quien considera un jugador que ya dejó huella en el fútbol peruano. Para Guadalupe, el atacante reúne las características de un delantero completo. (Universitario de Deportes)

Más allá del análisis táctico, Guadalupe reservó un espacio para referirse a uno de los jugadores que más valora dentro del plantel crema. El nombre elegido fue el de Álex Valera, delantero al que el exzaguero ubicó entre los atacantes más completos del fútbol nacional.

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“Tengo palabras de admiración y respeto para él. Está en la historia del fútbol peruano. Cumple con todos los requisitos de un delantero de calidad. Siempre me ha gustado verlo en la ‘U’ cuando asume el liderazgo”, sentenció Guadalupe.

El elogio no es menor viniendo de quien vistió la camiseta crema durante años y conoce de cerca lo que implica defender ese escudo. Para Guadalupe, Valera no solo aporta goles: asume responsabilidades en los momentos de mayor presión, un rasgo que, a su juicio, distingue a los futbolistas que trascienden más allá de las estadísticas.

Con ese liderazgo en el ataque y los ajustes defensivos que el propio Guadalupe reclama, Universitario buscará en Trujillo la victoria que le permita retomar el camino hacia la cima del Clausura.

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