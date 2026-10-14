Perú

Minería y energía representan casi el 70% de las exportaciones peruanas, destaca el Minem

El titular del Minem, Guillermo Shinno, resaltó el peso de estas actividades en los ingresos del Estado y detalló que la cartera de inversión minera asciende a USD 64.000 millones, mientras que otros subsectores suman USD 5.000 millones

Shinno destacó el volumen de inversiones del sector y la importancia de que estas beneficien a las poblaciones más vulnerables
Shinno destacó el volumen de inversiones del sector y la importancia de que estas beneficien a las poblaciones más vulnerables. Foto: difusión
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El sector minero y energético concentra cerca del 70% de las exportaciones del Perú y genera aproximadamente el 20% de los ingresos brutos del Gobierno Central. Así lo señaló el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, al referirse al peso de estas actividades en la economía nacional y a la importancia de gestionar las inversiones vinculadas a ellas.

Las declaraciones las brindó durante una ceremonia en la que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) distinguió al titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) por su trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la ingeniería, la gestión pública y el ámbito privado. La casa de estudios le concedió el reconocimiento honorífico “Roberto Heredia Zavala” y lo declaró Hijo Ilustre.

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Minem destaca cartera de inversión minera y energética

Shinno resaltó la magnitud de los proyectos que integran la cartera de inversiones del sector y señaló que uno de los retos de la gestión pública es lograr que su desarrollo se traduzca en beneficios para la población, especialmente para quienes viven en zonas alejadas y en condiciones de vulnerabilidad.

“Es un sector que tiene una cartera de USD 64.000 millones solo en minería y USD 5.000 millones en los otros subsectores que tenemos que poner en valor. Nuestra función es cómo le damos mayores beneficios y mayor desarrollo a quienes más lo necesitan, a la gente que está más alejada, a aquellos que son más vulnerables”, señaló.
Un reportaje periodístico de Punto Final muestra la actividad de la minería ilegal y artesanal en el cerro Algamarca, provincia de Cajabamba, Cajamarca. A través de tomas aéreas y terrestres, se observan carreteras de montaña, campamentos mineros, acumulación de mineral extraído y el tránsito de vehículos de carga pesada en la zona.

UNI distingue al ministro Guillermo Shinno por su trayectoria

La distinción fue formalizada mediante la Resolución Decanal N.° 329-2026, emitida por la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la UNI. Según el documento, la decisión reconoce la trayectoria profesional del ministro y su contribución al desarrollo de la educación superior en el país.

La ceremonia se realizó en la Plazuela de la Facultad de Ingeniería Mecánica, con la participación de autoridades universitarias, docentes, estudiantes y antiguos compañeros de estudios del titular del Minem. Al recibir el reconocimiento, Shinno expresó su emoción por regresar a la institución donde se formó profesionalmente.

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“La verdad que me siento muy emocionado y muy alegre al retornar a mi alma mater”, sostuvo el ministro durante el acto.

Autoridades universitarias resaltan sus aportes profesionales

El decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Tito Vilchez Vilvez, destacó la carrera profesional de Shinno y sus contribuciones al sector energético nacional. La ceremonia también permitió a las autoridades de la universidad poner en valor la trayectoria de sus egresados que ocupan cargos relevantes en el ámbito público y técnico.

I Congreso SOSTEMIN: La minería que no contamina. El encuentro tuvo lugar en el campus de la UCV en Ate. Video: Infobae Perú

Por su parte, el rector de la UNI, Arturo Talledo Coronado, resaltó la importancia de reconocer a los profesionales vinculados a la casa de estudios que desarrollan labores en puestos de responsabilidad. El homenaje se enmarcó en el reconocimiento a la trayectoria del ministro y a sus vínculos con la institución.

Ministro recuerda sus años como estudiante de la UNI

Después del acto protocolar, Shinno recorrió distintos ambientes de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Durante la visita, volvió a los espacios donde transcurrieron sus años de formación, entre ellos las aulas, los laboratorios y los pasillos de la facultad.

El titular del Minem aprovechó la ocasión para agradecer a sus antiguos compañeros y a quienes participaron en el homenaje, al recordar el tiempo que compartieron en la universidad hace más de cuatro décadas.

“Nuevamente deseo agradecer a todos mis grandes amigos aquí presentes, por esta oportunidad que me dan, por estas añoranzas que me traen, por estos recuerdos de hace poco más de 40 años que vivimos en estas aulas, gracias a todos ustedes”, concluyó el ministro.

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