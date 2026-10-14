Asesinan a colectivero de Los Pitufos en SJL y extorsionadores envían carta: “Tienen 24 h para que se alineen o habrá otro muerto”

La empresa de transporte recibió una comunicación que exige alinearse con las condiciones impuestas en 24 horas. El conductor murió baleado la noche del martes 13 de octubre en la avenida Central. X: Roger garcía

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El asesinato de un conductor de 23 años en San Juan de Lurigancho (SJL) estuvo seguido por una nueva amenaza contra la empresa de transporte para la que trabajaba. El miércoles 14 de octubre, un mensaje extorsivo exigió a los responsables de la compañía que acepten las condiciones impuestas por los remitentes bajo la advertencia de otro ataque mortal.

La víctima fue identificada como Jean Pierre Santiago Rodríguez Hinostroza, quien murió tras un ataque a balazos la noche del martes 13 de octubre. El crimen ocurrió en la cuadra 15 de la avenida Central, cuando se encontraba al volante de una miniván de color azul, con placa AXA-685, vinculada a la empresa conocida como Los Pitufos o Los Urbanitos.

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De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. Un sujeto que se hizo pasar por pasajero disparó contra el joven conductor y después entregó el arma a un cómplice. El armamento contaba con un silenciador, según el relato del ataque.

Al día siguiente del asesinato, la empresa recibió un mensaje firmado por el grupo que se identifica como “Plata o Plomo”. El texto fijó un plazo de 24 horas para que la compañía acepte las exigencias extorsivas y advirtió que, de no hacerlo, otro trabajador podría ser asesinado.

Mensaje extorsivo amenaza con otro asesinato en 24 horas

El conductor de 23 años fue atacado a balazos en la avenida Central. Un día después, la empresa recibió un mensaje que exige contacto con un encargado bajo la advertencia de otro asesinato. Composición: Infobae

La comunicación enviada el 14 de octubre exige que la empresa se comunique con un encargado y abandone cualquier negativa a cumplir las condiciones impuestas por los remitentes.

“Estamos 14 de octubre, tienen 24 h para que se alineen o, caso contrario, otro tirado que nos llame un encargado, no un padrino”, señala una parte del mensaje.

En el texto también se menciona una advertencia anterior y se cuestiona que la compañía no haya respondido a las exigencias dentro del plazo que, según los autores, ya se les había otorgado.

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La amenaza concluye con la firma “Plata o Plomo”, una expresión utilizada por los remitentes para identificar el mensaje. La comunicación vincula la exigencia de alineamiento con la posibilidad de un nuevo ataque contra un integrante de la empresa de transporte.

Falso pasajero disparó contra Jean Pierre Santiago Rodríguez Hinostroza

El crimen ocurrió la noche del martes 13 de octubre en la avenida Central. Según la información difundida sobre el caso, el atacante abordó la miniván como si fuera un pasajero y, después de bajar del vehículo, disparó directamente contra el conductor.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona registraron parte de la secuencia posterior al ataque. De acuerdo con el relato difundido, el autor entregó el arma a un cómplice que ingresó a un pasaje cercano. Luego, el pistolero tomó una bicicleta y se retiró del lugar.

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El arma utilizada contaba con un silenciador, de acuerdo con la descripción del ataque. La secuencia registrada por las cámaras también permitió observar los movimientos de los involucrados después de los disparos.

La víctima conducía una miniván azul de placa AXA-685, perteneciente a la compañía identificada como Los Pitufos o Los Urbanitos. El joven tenía 23 años.

Vecinos reportan ataques frecuentes contra transportistas en la avenida Central

Jean Pierre Rodríguez Núñez, de 23 años, recibió tres impactos cuando manejaba una combi en la avenida Central; las imágenes muestran la fuga de los implicados| Video: América Noticias

Residentes de la zona señalaron que los ataques armados y las amenazas contra trabajadores del transporte son recurrentes en el sector. Según los testimonios recogidos en la cobertura del caso, los hechos generan temor entre quienes viven y trabajan cerca de la avenida Central.

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En el lugar circulan vehículos de transporte formal e informal, entre ellos minivanes y colectivos. El asesinato ocurrió en una zona con tránsito vehicular y presencia de vecinos, de acuerdo con la información difundida sobre el crimen.

Los residentes también expresaron preocupación por la falta de presencia de personal de seguridad durante las horas posteriores al ataque. En el relato del caso se indicó que los peritos de criminalística acudieron al lugar, aunque no encontraron casquillos de bala en la zona examinada.

La información disponible no precisa si las autoridades identificaron a los responsables ni si existen detenidos por el asesinato del conductor.

Empresa de transporte queda bajo amenaza tras la muerte del conductor

La amenaza recibida el miércoles coloca a la compañía Los Pitufos o Los Urbanitos frente a un plazo impuesto por los remitentes, quienes exigen que un representante de la empresa establezca contacto con ellos.

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El mensaje no solo reclama el cumplimiento de sus condiciones, sino que también menciona de forma explícita la posibilidad de otra víctima si la compañía no responde dentro de las 24 horas señaladas.