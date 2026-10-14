Perú

Asesinan a conductor de colectivo en San Juan de Lurigancho: sicario usó silenciador y escapó en una bicicleta

La víctima murió luego de recibir tres balazos dentro de una unidad de la empresa Urbanittos, que cubre la ruta entre Jicamarca y Canto Grande

Jean Pierre Rodríguez Núñez, de 23 años, recibió tres impactos cuando manejaba una combi en la avenida Central; las imágenes muestran la fuga de los implicados| Video: América Noticias
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Un conductor de la empresa de colectiveros Urbanittos fue asesinado de tres disparos el último martes en la avenida Central, en San Juan de Lurigancho. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima fue identificada como Jean Pierre Rodríguez Núñez, de 23 años. El ataque ocurrió cuando manejaba una unidad de la empresa que cubre la ruta entre Jicamarca y el paradero 10 de Canto Grande.

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Cámaras registran agresión contra chofer de transporte público en Lima|Foto: Latina Noticias
Cámaras registran agresión contra chofer de transporte público en Lima|Foto: Latina Noticias

Atacante se hizo pasar por pasajero

Las grabaciones muestran que un hombre descendió del vehículo y sacó de una mochila un arma de fuego que, de acuerdo con el reporte, tenía un silenciador. Luego se acercó al lado del copiloto y efectuó tres disparos contra Jean Pierre Rodríguez Núñez.

La ventana del copiloto estaba abierta al momento del ataque. Testigos señalaron que en ese asiento se encontraba el cobrador de la unidad, por lo que el vehículo no presentaba impactos visibles de bala en esa zona.

Tras el ataque, el conductor fue trasladado a un hospital cercano con apoyo de integrantes del serenazgo y personas que se encontraban en el lugar. Allí se confirmó su muerte.

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Un hombre que habría simulado ser pasajero disparó contra Jean Pierre Rodríguez Núñez y escapó después de entregar el arma a un presunto cómplice
Un hombre que habría simulado ser pasajero disparó contra Jean Pierre Rodríguez Núñez y escapó después de entregar el arma a un presunto cómplice| Foto: Latina Noticias

Cámaras registraron la presunta participación de un segundo hombre

Otra cámara de seguridad captó a un hombre vestido con un polo blanco en las inmediaciones de la escena. Según las imágenes, el atacante cruzó un pasaje pocos segundos después de los disparos y le entregó el arma al segundo sujeto.

El hombre de polo blanco guardó el arma en una mochila y se retiró en la dirección por la que había llegado. Antes del crimen, había dejado una bicicleta cerca de la vereda.

El atacante usó esa bicicleta para escapar por la calle Los Cirujanos, después de entregar el arma. Las cámaras disponibles en la zona permitirían reconstruir parte de la ruta de fuga de los involucrados.

El crimen ocurrió en medio de nuevos ataques contra trabajadores del transporte público en Lima, a pesar del estado de emergencia que se encuentra la capital por la ola de extorsiones.

No se descarta que el crimen este ligado a las amenazas contra transportistas por no pagar “cupos”.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes medios de manera gratuita ante cualquier emergencia de salud o reporte de salud para su atención de manera inmediata.

PNP: Ante un asalto, una amenaza, un hecho de violencia o cualquier situación que requiera intervención policial, comunícate con la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la central 105.

Si una persona presenta heridas, requiere traslado inmediato o enfrenta una emergencia médica, llama al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al 106. Es importante indicar la dirección o referencia precisa, el número de personas afectadas y el tipo de lesión o condición que presentan.

Bomberos: Para reportar incendios, fugas de gas, accidentes de tránsito, rescates o emergencias que impliquen riesgo para las personas, llama a los Bomberos Voluntarios del Perú al 116. La central recomienda informar el lugar exacto del incidente y los riesgos que persisten en la zona.

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