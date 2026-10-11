Atención padres: Ministerio de Educación amplía restricción de celulares en colegios y ahora este grupo tampoco podrá usarlos

El Ministerio de Educación de Perú extendió a la Educación Inicial la restricción del uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación (MINEDU) de Perú extendió a los jardines de infantes la restricción sobre el uso de teléfonos celulares que ya estaba vigente desde el 3 de octubre para los alumnos de primaria y secundaria.

La Resolución Ministerial N.º 612-2026-MINEDU limita el uso personal, recreativo o sin una finalidad pedagógica durante la jornada escolar en instituciones públicas y privadas de Educación Inicial.

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La nueva disposición, firmada el 10 de octubre por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, completa el alcance de la regulación sobre dispositivos electrónicos en la educación básica.

Hasta ahora, la Ley N.º 32385 y su reglamento se aplicaban a primaria, secundaria y sus equivalentes; los niños menores de seis años no estaban comprendidos.

Con la norma publicada este sábado, los jardines de infantes deberán restringir las llamadas, los mensajes, los juegos, el acceso a redes sociales, la reproducción de videos o contenidos, la toma de fotografías y las grabaciones con teléfonos celulares. La medida abarca cualquier actividad que no responda a una planificación educativa.

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El aprendizaje en la Educación Inicial se fundamenta en el juego, la exploración y la interacción directa entre las personas.

Primaria y secundaria ya tenían restricciones desde el 3 de octubre

El Poder Ejecutivo aprobó el Reglamento de la Ley N.º 32385 mediante el Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU, publicado el 3 de octubre. La norma fijó restricciones para el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos similares en instituciones públicas y privadas de primaria y secundaria en todo el país.

El reglamento establece que los alumnos de esos niveles no pueden utilizar los equipos durante las actividades educativas. La limitación también rige cuando las propuestas escolares se desarrollan fuera del horario de clases o fuera de las instalaciones de cada colegio.

Las tabletas y computadoras solo se utilizarán de manera excepcional y supervisada cuando exista una planificación pedagógica previa. (Foto: Agencia Andina)

La regulación contempla excepciones. Los teléfonos pueden utilizarse en actividades pedagógicas que cuenten con autorización del director o docente y que estén previstas en la programación curricular.

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También se permiten en situaciones de emergencia o cuando sean necesarios por motivos de salud, discapacidad o para reducir barreras que afecten el aprendizaje y la participación de los estudiantes.

Los colegios pueden habilitar espacios de custodia para los dispositivos si cuentan con recursos. Como regla general, los equipos deberán devolverse antes del final de la jornada escolar, aunque el reglamento interno puede establecer su entrega a padres o tutores ante faltas graves o reiteradas.

Educación Inicial tendrá una norma propia para el uso de pantallas

La resolución para jardines de infantes establece criterios específicos para niños menores de seis años. El Ministerio de Educación indicó que el aprendizaje en esta etapa se vincula con el juego, la exploración, el movimiento, la comunicación y la interacción con otras personas.

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Por ese motivo, los celulares quedarán restringidos durante toda la jornada escolar. La disposición permite el uso excepcional de tabletas, computadoras, proyectores u otros recursos tecnológicos, siempre que exista una finalidad educativa clara y que los docentes hayan planificado previamente la actividad.

La normativa autoriza el uso de celulares ante emergencias médicas, condiciones de discapacidad o necesidades educativas especiales. (Foto: Agencia Andina)

El empleo de esos recursos debe ser breve, pertinente y contar con acompañamiento docente. Además, deberá complementar las experiencias de juego y contacto directo, sin reemplazarlas.

Los teléfonos celulares podrán autorizarse en Educación Inicial cuando sean necesarios para atender necesidades educativas específicas, problemas de salud, condiciones de discapacidad u otras barreras para el aprendizaje. Cada caso deberá estar sustentado y bajo supervisión del personal educativo.

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Los jardines deberán incorporar las reglas en sus documentos internos

Los centros de Educación Inicial tendrán que incluir las nuevas disposiciones en el Reglamento Interno y en el Plan Anual de Trabajo. Las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y las propias instituciones deberán aplicar la norma dentro de sus competencias.

Además, la Dirección de Educación Inicial brindará asistencia técnica para la implementación. El texto oficial señala que la medida no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

La resolución también ordena a los jardines promover entre las familias un uso responsable, saludable y equilibrado de los dispositivos tecnológicos. Las escuelas deberán alentar espacios sin pantallas, además de actividades de lectura, juego, actividad física, conversación e interacción familiar.

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