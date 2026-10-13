Perú enfrenta más de 50 incendios forestales activos en 14 regiones y reporta un total de 334 focos de calor

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre registró 56 incendios forestales activos en 14 regiones del Perú el 13 de octubre. (Serfor)

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El monitoreo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registró este martes 13 de octubre 56 incendios forestales activos en 14 regiones del Perú, además de 334 focos de calor identificados en el territorio nacional. La cifra actualizada representa un incremento frente a los reportes difundidos hace 24 horas atrás.

Las regiones que figuran con incendios forestales activos en la plataforma de monitoreo son Puno, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Junín, Áncash, Cajamarca, Arequipa, Amazonas, Ucayali, Loreto, Lima, Pasco y Huánuco.

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Los registros permiten diferenciar entre los incendios forestales activos y los focos de calor, que corresponden a detecciones satelitales. El meteorólogo y vocero del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Nelson Quispe, precisó que estos últimos no implican necesariamente la existencia de un incendio.

Los focos de calor identificados mediante imágenes satelitales no constituyen necesariamente la existencia de un incendio. (Sernanp)

“Si por imágenes de satélite se detecta algún foco de calor, que no necesariamente es un incendio, pero ya prácticamente si hay accesibilidad hay que ir a ver qué es lo que está pasando”, indicó Quispe en declaraciones a Exitosa.

56 incendios forestales

La página de alerta de incendios forestales de Serfor muestra un escenario distinto al que se difundió durante la jornada anterior. Hasta el 12 de octubre, algunas publicaciones consignaban 33 incendios forestales a escala nacional, mientras que la revisión efectuada este martes elevó el número de siniestros activos a 56.

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El Ministerio de Defensa del Perú informó el 12 de octubre que se habían registrado 33 incendios forestales en 10 regiones, de los cuales 17 estaban controlados y 16 permanecían activos. Esa publicación también señaló que dos incendios fueron extinguidos en la región Cusco.

La deficiencia de precipitaciones asociada al fenómeno de El Niño genera condiciones que favorecen el descontrol del fuego. (COEN)

En otro reporte difundido el mismo día, el analista Juan Carbajal indicó que, a las 9:30 p. m., había 28 incendios forestales activos en 13 regiones. Su publicación consignó ocho casos en Cusco, cuatro en Junín, tres en Apurímac y dos en Puno, Ayacucho y Cajamarca, entre otras zonas.

La actualización de Serfor para el 13 de octubre muestra que la cantidad de incendios forestales activos aumentó a 56 y que las regiones alcanzadas son 14. La cifra de 334 focos de calor se suma a ese registro de vigilancia mediante imágenes satelitales.

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La falta de lluvias

El vocero del Senamhi explicó que la deficiencia de lluvias vinculada al fenómeno de El Niño puede crear condiciones que faciliten la expansión del fuego en distintas áreas del país.

“Dado que la deficiencia de precipitaciones provocada por el fenómeno del Niño está facilitando a que el fuego se descontrole”, afirmó Quispe.

Un devastador panorama se vive en Cajamarca, Pasco, Junín y Áncash debido a múltiples incendios forestales. Un hombre resultó con graves quemaduras, mientras miles de hectáreas de pastizales y áreas protegidas como el Bosque de Piedras de Huallay y el Parque Huascarán son consumidas por las llamas.

El especialista sostuvo que la relación entre El Niño y las lluvias varía según la zona geográfica. El fenómeno se asocia con precipitaciones en el norte del país, aunque en sectores de la sierra y de la selva la menor presencia de lluvias deja la vegetación expuesta a la propagación de incendios.

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Quispe indicó que la atención debe mantenerse desde el norte, con referencia a San Martín, hasta la Amazonía y el sur andino. En esas áreas, advirtió sobre el riesgo de quemas que puedan derivar en incendios forestales.

“Todas las personas desde el sur hacia el norte hay que tener mucho cuidado con esas quemas”, señaló el vocero del Senamhi.

Mantiene una alerta

El aviso n.º 10 del Senamhi advierte hasta el 16 de octubre sobre condiciones favorables para incendios forestales en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

Un incendio forestal consume pastizales en Patallani, mientras autoridades y pobladores monitorean la emergencia en Puno.

En esas regiones se prevé falta de lluvias y una reducción de la humedad. El aviso también contempla temperaturas diurnas más elevadas, mayor radiación ultravioleta y vientos con ráfagas durante la tarde, factores que pueden favorecer el inicio y la propagación de las llamas.

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Parte de las regiones incluidas en la alerta meteorológica también aparece en el monitoreo de incendios forestales activos de Serfor. Entre ellas figuran Puno, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Arequipa.