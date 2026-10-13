Perú

Perú enfrenta más de 50 incendios forestales activos en 14 regiones y reporta un total de 334 focos de calor

A la mañana del 13 de octubre, el reporte oficial de Serfor confirmó emergencias activas en varios puntos del territorio nacional y cientos de puntos calóricos detectados por monitoreo satelital

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre registró 56 incendios forestales activos en 14 regiones del Perú el 13 de octubre.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre registró 56 incendios forestales activos en 14 regiones del Perú el 13 de octubre. (Serfor)
Guardar

El monitoreo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registró este martes 13 de octubre 56 incendios forestales activos en 14 regiones del Perú, además de 334 focos de calor identificados en el territorio nacional. La cifra actualizada representa un incremento frente a los reportes difundidos hace 24 horas atrás.

Las regiones que figuran con incendios forestales activos en la plataforma de monitoreo son Puno, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Junín, Áncash, Cajamarca, Arequipa, Amazonas, Ucayali, Loreto, Lima, Pasco y Huánuco.

PUBLICIDAD

Los registros permiten diferenciar entre los incendios forestales activos y los focos de calor, que corresponden a detecciones satelitales. El meteorólogo y vocero del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Nelson Quispe, precisó que estos últimos no implican necesariamente la existencia de un incendio.

Dos brigadistas con cascos amarillos usan herramientas para apagar llamas en un terreno de pastos secos y humo en una ladera
Los focos de calor identificados mediante imágenes satelitales no constituyen necesariamente la existencia de un incendio. (Sernanp)

Si por imágenes de satélite se detecta algún foco de calor, que no necesariamente es un incendio, pero ya prácticamente si hay accesibilidad hay que ir a ver qué es lo que está pasando”, indicó Quispe en declaraciones a Exitosa.

56 incendios forestales

La página de alerta de incendios forestales de Serfor muestra un escenario distinto al que se difundió durante la jornada anterior. Hasta el 12 de octubre, algunas publicaciones consignaban 33 incendios forestales a escala nacional, mientras que la revisión efectuada este martes elevó el número de siniestros activos a 56.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa del Perú informó el 12 de octubre que se habían registrado 33 incendios forestales en 10 regiones, de los cuales 17 estaban controlados y 16 permanecían activos. Esa publicación también señaló que dos incendios fueron extinguidos en la región Cusco.

A la izquierda, un hombre combate el fuego entre arbustos; a la derecha, un policía observa un incendio forestal en una ladera
La deficiencia de precipitaciones asociada al fenómeno de El Niño genera condiciones que favorecen el descontrol del fuego. (COEN)

En otro reporte difundido el mismo día, el analista Juan Carbajal indicó que, a las 9:30 p. m., había 28 incendios forestales activos en 13 regiones. Su publicación consignó ocho casos en Cusco, cuatro en Junín, tres en Apurímac y dos en Puno, Ayacucho y Cajamarca, entre otras zonas.

La actualización de Serfor para el 13 de octubre muestra que la cantidad de incendios forestales activos aumentó a 56 y que las regiones alcanzadas son 14. La cifra de 334 focos de calor se suma a ese registro de vigilancia mediante imágenes satelitales.

La falta de lluvias

El vocero del Senamhi explicó que la deficiencia de lluvias vinculada al fenómeno de El Niño puede crear condiciones que faciliten la expansión del fuego en distintas áreas del país.

Dado que la deficiencia de precipitaciones provocada por el fenómeno del Niño está facilitando a que el fuego se descontrole”, afirmó Quispe.

Un devastador panorama se vive en Cajamarca, Pasco, Junín y Áncash debido a múltiples incendios forestales. Un hombre resultó con graves quemaduras, mientras miles de hectáreas de pastizales y áreas protegidas como el Bosque de Piedras de Huallay y el Parque Huascarán son consumidas por las llamas.

El especialista sostuvo que la relación entre El Niño y las lluvias varía según la zona geográfica. El fenómeno se asocia con precipitaciones en el norte del país, aunque en sectores de la sierra y de la selva la menor presencia de lluvias deja la vegetación expuesta a la propagación de incendios.

Quispe indicó que la atención debe mantenerse desde el norte, con referencia a San Martín, hasta la Amazonía y el sur andino. En esas áreas, advirtió sobre el riesgo de quemas que puedan derivar en incendios forestales.

Todas las personas desde el sur hacia el norte hay que tener mucho cuidado con esas quemas”, señaló el vocero del Senamhi.

Mantiene una alerta

El aviso n.º 10 del Senamhi advierte hasta el 16 de octubre sobre condiciones favorables para incendios forestales en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

Fuego y humo denso se extienden sobre un terreno de pasto seco con un grupo de personas al fondo
Un incendio forestal consume pastizales en Patallani, mientras autoridades y pobladores monitorean la emergencia en Puno.

En esas regiones se prevé falta de lluvias y una reducción de la humedad. El aviso también contempla temperaturas diurnas más elevadas, mayor radiación ultravioleta y vientos con ráfagas durante la tarde, factores que pueden favorecer el inicio y la propagación de las llamas.

Parte de las regiones incluidas en la alerta meteorológica también aparece en el monitoreo de incendios forestales activos de Serfor. Entre ellas figuran Puno, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Arequipa.

Temas Relacionados

Incendios forestalesIncendios en PerúSerforSenamhiperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cerveceros’ tendrá un nuevo reto para defender el liderato: recibirá a las ‘águilas cutervinas’ en el estadio Alberto Gallardo. Entérate los detalles del crucial duelo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Perú suma una nueva raza de perro reconocida internacionalmente: así es el chaku cusqueño, guardián de los Andes

Presente en regiones como Cusco, Puno, Ayacucho y Apurímac, este perro conserva funciones tradicionales en el campo y cuenta con variedades de tamaño pequeño, mediano y grande

Perú suma una nueva raza de perro reconocida internacionalmente: así es el chaku cusqueño, guardián de los Andes

Magaly Medina cuestionó la liberación de empresaria que mató a un vigilante en Trujillo: “La vida vale 400 mil soles”

La periodista criticó la decisión de la justicia peruana a 5 meses de la muerte del trabajador en manos de Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien manejaba en estado de ebriedad

Magaly Medina cuestionó la liberación de empresaria que mató a un vigilante en Trujillo: “La vida vale 400 mil soles”

Agentes de EE.UU. participan en operativo contra la minería ilegal: excandidato, policias y militares serían parte organización criminal

La Fiscalía señala a Eduardo Caprile como presunto principal financista de ‘Los Lobos 2’, investigada por minería ilegal y el uso de una vía clandestina para trasladar personas, maquinaria e insumos

Agentes de EE.UU. participan en operativo contra la minería ilegal: excandidato, policias y militares serían parte organización criminal

PPK demandaría al Estado tras archivarse su investigación: “Por todo este perjuicio”, dice su abogado

Julio Midolo, abogado del expresidente, hizo énfasis en las viviendas embargadas desde 2019. “¿Quién le devuelve todo ese daño”, dijo

PPK demandaría al Estado tras archivarse su investigación: “Por todo este perjuicio”, dice su abogado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Facultades legislativas: Senador de Fuerza Popular descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori se inspira en Bukele para llevar su modelo a colegios: “Hombrecitos con pelo corto y prohibido maquillarse”

Francis Allison plantea una segunda vuelta en elecciones municipales para Lima: “Absolutamente válido”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestionó la liberación de empresaria que mató a un vigilante en Trujillo: “La vida vale 400 mil soles”

Magaly Medina cuestionó la liberación de empresaria que mató a un vigilante en Trujillo: “La vida vale 400 mil soles”

Tripulante de cabina emocionó a pasajeros que regresaban a Arequipa tras los conciertos de BTS en Lima: “De ARMY a ARMY, no dejemos de soñar”

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

J-Hope se despidió de Perú con fotos de BTS en Central y Maido: “Gracias, Lima”

DEPORTES

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del duelo en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Rainer Torres hizo crudo análisis sobre Universitario tras empate con Melgar: “Jugando así será difícil conseguir el tetra”

Asistente de Universitario resaltó la reacción de los jugadores para empate agónico ante Melgar: “No cualquiera viste esta camiseta”

Roberto Mosquera pidió mesura pese a gran presente de Sporting Cristal, nuevo líder del Torneo Clausura: “No vamos a celebrar nada”