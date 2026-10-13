Perú

Empresas que incumplan el medio pasaje universitario pueden recibir multas de más de S/ 2,4 millones: beneficio rige hasta la medianoche

El Indecopi registró 509 reclamos por incumplimientos de este derecho entre 2021 y 2026 y recordó cómo pueden denunciar los estudiantes los cobros indebidos en el transporte urbano e interurbano

De 2021 a 2026, la entidad recibió 509 reclamos a nivel nacional relacionados con el incumplimiento de este derecho.
De 2021 a 2026, la entidad recibió 509 reclamos a nivel nacional relacionados con el incumplimiento de este derecho. Foto: Sunedu
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Las empresas de transporte urbano e interurbano deben respetar el medio pasaje universitario durante los días laborables, desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que este beneficio está respaldado por la Ley N.° 26271 y que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones económicas de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Entre 2021 y 2026, la entidad registró 509 reclamos vinculados con este derecho en el ámbito nacional. Ante las denuncias por cobros indebidos, el organismo recordó que los estudiantes pueden exigir la tarifa correspondiente al presentar su carné universitario vigente y cuentan con canales oficiales para reportar las irregularidades.

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¿Cuánto deben cobrar las empresas por el medio pasaje universitario?

La normativa establece que el precio del medio pasaje universitario no puede superar el 50% de la tarifa adulta. Por ejemplo, si el costo regular de un viaje es de S/ 2,00, el estudiante debe pagar como máximo S/ 1,00, siempre que presente su carné universitario vigente.

El beneficio se aplica en días laborables dentro del horario establecido, que comprende desde las 5:00 a. m. hasta las 12:00 a. m. La obligación alcanza al transporte urbano e interurbano y no depende del destino al que se dirija el estudiante, siempre que cumpla con los requisitos previstos en la ley.

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La ley dispone que la tarifa del medio pasaje universitario debe ser como máximo el 50% del pasaje adulto
La ley dispone que la tarifa del medio pasaje universitario debe ser como máximo el 50% del pasaje adulto. Foto: El Peruano

Multas de hasta S/ 2,4 millones por incumplir la normativa

El Indecopi cuenta con facultades para fiscalizar y sancionar a las empresas que no respeten el medio pasaje. Según la entidad, las multas pueden llegar hasta las 450 unidades impositivas tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad de la infracción.

Con una UIT de S/ 5.500 para 2026, el monto máximo de la sanción equivale a S/ 2.475.000, es decir, más de S/ 2,4 millones. Esta cifra corresponde al límite previsto para las multas y no implica que todas las empresas denunciadas reciban automáticamente la sanción máxima.

Denuncias por cobros indebidos en el transporte de Tacna

Las quejas por el incumplimiento de este derecho también se han hecho públicas en regiones. A inicios de octubre, representantes estudiantiles de la Universidad Privada de Tacna (UPT) denunciaron que distintas empresas de transporte urbano continuaban cobrando tarifas que no respetaban el beneficio, incluso cuando los pasajeros mostraban su carné universitario.

En declaraciones a Radio Uno, Marcelo Ayquipa y Luis Chura señalaron que habían recibido reportes de cobros de S/ 0,80, S/ 1,00 y hasta S/ 1,50. Ayquipa también relató que sufrió maltrato verbal cuando solicitó el medio pasaje durante un recorrido de la ruta 10B.

El Indecopi puede fiscalizar y sancionar a las empresas que incumplan el medio pasaje, con multas de hasta 450 UIT según la gravedad de la infracción.
El Indecopi puede fiscalizar y sancionar a las empresas que incumplan el medio pasaje, con multas de hasta 450 UIT según la gravedad de la infracción. Foto: El Peruano

Los representantes estudiantiles cuestionaron que se les exigieran videos, placas de vehículos y denuncias individuales para impulsar las intervenciones. Asimismo, advirtieron que algunos jóvenes evitan reclamar por temor a insultos, amenazas o posibles represalias. Por ello, demandaron una mayor fiscalización de las autoridades competentes, incluida la Municipalidad Provincial de Tacna.

¿Cómo reclamar si no respetan el medio pasaje?

El Indecopi recomendó a los universitarios reunir pruebas que permitan identificar el incumplimiento. Entre las principales medidas figuran conservar el boleto de viaje, anotar la placa del vehículo y el nombre de la empresa de transporte, además de tomar fotografías u obtener otros elementos que respalden el reclamo.

Los afectados pueden comunicarse con la entidad mediante el teléfono 224-7777, en Lima, o la línea gratuita 0800-44040, para provincias. También tienen disponible la plataforma Reclama Virtual, a través de la cual pueden presentar sus reclamos.

La conservación de los comprobantes y de los datos del servicio puede facilitar la evaluación de los hechos denunciados y contribuir a que las autoridades determinen si corresponde adoptar medidas frente a la empresa involucrada.

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