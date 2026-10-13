Perú

Aeropuerto Jorge Chávez: crecimiento del flujo aéreo acelera oferta de infraestructura para absorber picos de pasajeros en tránsito

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibe 26 millones de pasajeros al año y busca consolidarse como un centro de conexiones regional

Foto: Paula Elizalde
El tráfico internacional del terminal abarca a usuarios procedentes de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Europa.
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El crecimiento proyectado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha elevado la demanda de infraestructura y servicios capaces de absorber los picos de pasajeros, en especial de quienes realizan escalas en Lima.

La concentración de vuelos internacionales en determinadas franjas horarias presiona la capacidad de las áreas de espera, controles, comercios y espacios de descanso, mientras el nuevo terminal busca consolidarse como una plataforma de conexión regional.

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Este escenario toma forma pese al debate por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros de transferencia internacional.

El crecimiento del tráfico presiona la oferta de servicios para pasajeros

De acuerdo con el análisis de Giorgio Benza, vicepresidente para Latinoamérica de Airport Dimensions, el potencial de Lima se sostiene en su ubicación dentro de Sudamérica, el aumento esperado del tránsito aéreo y la necesidad de ofrecer una experiencia más cómoda.

Según el ejecutivo, el aeropuerto bordea los 26 millones de pasajeros al año y Lima Airport Partners (LAP) prevé llevar ese volumen a 40 millones. El aumento del tránsito aéreo amplía la necesidad de servicios para viajeros que permanecen varias horas en el terminal antes de abordar su siguiente vuelo, una demanda que puede crecer si Lima consolida su función como aeropuerto de conexión.

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“El viaje por Perú debe comenzar en las mismas salas del aeropuerto, no cuando el avión despega”, señaló. Benza sostuvo así que la estadía previa al embarque puede llegara a formar parte de la experiencia de viaje para una porción creciente de usuarios.

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
La programación de vuelos concentra la demanda en la mañana y la noche, con una caída de actividad entre las 13:00 y las 16:00.

Las escalas convierten el tiempo de espera en una demanda de servicios

Benza explica que el flujo incluye pasajeros peruanos y viajeros de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Europa. Esa composición sostiene una demanda diversa de servicios y productos dentro del terminal, desde opciones de alimentación hasta zonas de descanso, conectividad, comercios y espacios de trabajo.

No obstante, existe una dinámica poco usual: Benza explica que el movimiento de pasajeros se concentra en la mañana y la noche, de acuerdo con la programación de vuelos internacionales.

“Hay un valle especialmente en la tarde, entre 1 y 4 de la tarde, porque no hay vuelos”, afirmó. Esa tónica para el negocio obliga a los operadores a dimensionar su atención para las franjas con mayor afluencia.

Giorgio Benza
Giorgio Benza, vicepresidente para Latinoamérica de Airport Dimensions.

La TUUA mantiene abierta la discusión sobre la competitividad de Lima

Este escenario se desarrolla mientras continúa el debate sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros de transferencia internacional.

Benza descartó una afectación relevante en las operaciones. “Sinceramente, no se ha sentido el golpe”, dijo. De todos modos, el efecto de la tarifa sobre la competitividad de Lima como punto de conexión dependerá de cómo se resuelva la discusión entre las aerolíneas y el operador aeroportuario.

La llegada de operadores internacionales de servicios aeroportuarios puede leerse como una señal de expectativa sobre el crecimiento de la demanda en Lima. Estas empresas proyectan ingresos a partir del flujo de pasajeros y de su permanencia dentro del terminal.

Sin embargo, esas decisiones comerciales no bastan para concluir que existe una mejora general en la seguridad jurídica del país, pues responden también a condiciones específicas del aeropuerto, contratos y proyecciones de tráfico.

El desafío será traducir la mayor capacidad del nuevo Jorge Chávez en un incremento efectivo de conexiones y pasajeros. Para ello, la ampliación física deberá acompañarse de controles de seguridad y migraciones ágiles, una operación coordinada entre todos los actores.

El dato

  • Airport Dimensions informó que ha invertido más de USD 20 millones en sus operaciones dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
  • La empresa inauguró una segunda sala The Club en la zona internacional, con 1.536 metros cuadrados y capacidad para más de 380 personas.
  • Su modelo de acceso combina membresías como Priority Pass y LoungeKey, acuerdos con aerolíneas y entradas directas de USD 55, con alimentos y bebidas incluidos.
  • La firma prevé abrir en diciembre una sala asociada a BBVA y evalúa extender sus operaciones a Colombia, Chile y Panamá.

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