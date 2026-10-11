Perú

Corío: EEUU, China e India muestran interés en megapuerto de Arequipa que busca competir con Chancay

El Gobierno Regional de Arequipa, el MTC y ProInversión coordinan una reunión de alto nivel para presentar el terminal a potenciales inversionistas, de acuerdo con el gobernador Rohel Sánchez

Puerto Corío
La propuesta regional plantea integrar el puerto Corío con infraestructura vial, ferroviaria e industrial.
Guardar

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informó que representantes y grupos empresariales de Estados Unidos, China, India y Países Bajos expresaron interés en el proyecto del puerto Corío, que busca captar inversión privada y carga procedente del sur del Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina. El proyecto, sin embargo, todavía no cuenta con concesionario, financiamiento definido ni carga asegurada.

En una entrevista con RPP Noticias, Sánchez sostuvo que el Gobierno Regional de Arequipa busca impulsar el terminal como parte de una plataforma logística que incluya infraestructura vial, ferroviaria, industrial y tecnológica. Según explicó, el objetivo es que Corío se convierta en una alternativa portuaria para el comercio del sur de Sudamérica.

PUBLICIDAD

El gobernador mencionó que Estados Unidos, Países Bajos, India, empresarios estadounidenses y grupos empresariales chinos ya sostuvieron acercamientos con las autoridades regionales. También afirmó que representantes de Hyundai manifestaron interés en iniciativas relacionadas con hidrógeno verde e industria automotriz en la zona de influencia del proyecto.

Nos hemos reunido con muchos interesados: embajadas, países y grupos empresariales”, declaró Sánchez. Añadió que las autoridades buscan contar primero con los instrumentos técnicos necesarios antes de definir acuerdos con privados.

El Gobernador Regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, aseguró que exigirá sanciones a quienes resulten responsables por el estado en el que se encuentra el río Tambo. (Foto: Diario El Pueblo)
El Gobierno Regional de Arequipa y ProInversión coordinan una reunión para presentar el terminal a potenciales inversionistas.

Arequipa plantea un puerto con participación privada y control estatal

Sánchez indicó que el modelo aún deberá definirse con ProInversión, aunque adelantó que la propuesta del Gobierno Regional es desarrollar el núcleo portuario mediante una asociación público-privada. La inversión sería privada y el terminal tendría uso público, pero el Estado mantendría la propiedad de los terrenos.

PUBLICIDAD

El gobernador señaló que la región ya inscribió 34.596 hectáreas a nombre del Estado peruano tras un proceso de saneamiento físico-legal. De ese total, 1.127 hectáreas serían destinadas al núcleo portuario. El resto incluiría una plataforma logística, una zona industrial, un área de desarrollo tecnológico, servicios y espacios para una futura ciudad vinculada al terminal.

Sánchez destacó que Corío tendría un calado de entre 19 y 29 metros. Según dijo, esa profundidad permitiría recibir embarcaciones de gran tamaño y marcaría una diferencia frente a otros puertos de la costa peruana. También planteó aprovechar la conexión con el ferrocarril del sur y las carreteras hacia Bolivia y Brasil.

En ese sentido, el gobernador anunció que este lunes se realizará un encuentro entre el Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Portuaria Nacional y ProInversión para presentar las características del proyecto ante potenciales inversionistas.

Puerto Corío
El Estado peruano mantendrá la propiedad de los terrenos mientras que la inversión del núcleo portuario será privada.

El Plan Maestro redujo la inversión prevista a USD 800 millones

La propuesta actual de Corío es menor a las cifras difundidas durante años. El Plan Maestro aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) proyecta una inversión de USD 800 millones en tres etapas, lejos de los USD 7.000 millones que se habían mencionado anteriormente.

El documento técnico plantea un terminal multipropósito para carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos. Fuentes del sector consultadas previamente por Infobae estimaron que la proyección inicial se acercaría a 2 millones de toneladas anuales, una cifra menor a los 100 millones de toneladas que fueron anunciados desde sectores políticos y regionales.

La aprobación del Plan Maestro permite ordenar el proyecto, pero no implica el inicio de obras. Corío todavía debe pasar por una etapa de estructuración y promoción para atraer a un operador privado dispuesto a construir, financiar y operar el terminal.

MINCETUR - exportaciones
El Plan Maestro del puerto Corío contempla una inversión de 800 millones de dólares en tres etapas.

La carga de Brasil y Bolivia será clave para la viabilidad

La principal apuesta de Corío está en captar graneles sólidos y productos agrícolas de Bolivia y Brasil. El proyecto busca ofrecer una salida al océano Pacífico que reduzca costos o tiempos para exportadores del sur brasileño y de otros países de la región.

Sánchez afirmó que transportar productos brasileños por el Atlántico y el canal de Panamá puede tomar entre 27 y 29 días. El gobernador considera que la conexión terrestre y ferroviaria hacia Corío podría abrir una ruta alternativa, aunque ese planteamiento dependerá de obras complementarias y de decisiones de los dueños de la carga.

La posibilidad de captar esos volúmenes todavía no está asegurada. Un estudio de la consultora Infraplan calculó que cerca de 50 millones de toneladas de carga brasileña podrían salir por terminales peruanos, pero ese volumen tendría que repartirse entre puertos como Callao, Chancay, Paita, Salaverry, Paracas y los terminales del sur.

En el escenario más favorable, la estructuración y promoción del proyecto tomarían entre dos y tres años, mientras que la construcción requeriría cerca de tres años adicionales. Por ello, Corío podría empezar a operar en cinco o seis años, siempre que consiga inversión privada, demanda comprometida e infraestructura logística.

Temas Relacionados

ArequipapuertosPuerto CoríoMTCProinversiónperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Agradezco sus oraciones”: el papa León XIV no descarta venir al Perú tras conocerse que será operado

Tras la bendición dominical, el sumo pontífice agradeció las plegarias de la comunidad peruana e informó sobre su próxima travesía pastoral, que incluye recorridos por diversas provincias sudamericanas durante el mes morado

“Agradezco sus oraciones”: el papa León XIV no descarta venir al Perú tras conocerse que será operado

ARMY Perú se despide de BTS con emotivos mensajes en redes sociales: “Gracias por todo el amor que nos dieron”

Las fanáticas de la boy band no pasaron por altos algunos mensajes de despedida luego de cumplir el sueño de verlos en vivo

ARMY Perú se despide de BTS con emotivos mensajes en redes sociales: “Gracias por todo el amor que nos dieron”

Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV por su salud: “Nuestros corazones y oraciones lo acompañan”

La presidenta de la República expresó su respaldo al papa León XIV luego de que anunciara que será operado por un nódulo detectado en el pulmón, a pocas semanas de la visita apostólica que tiene prevista al Perú

Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV por su salud: “Nuestros corazones y oraciones lo acompañan”

¿Vuelve Negrita al mercado? Una disputa en Indecopi abre un nuevo frente para la histórica marca

La normativa comercial permite cancelar la protección de una marca si el titular no acredita su uso continuo por tres años. Ahora, dos empresas se han enfrentado por el nombre

¿Vuelve Negrita al mercado? Una disputa en Indecopi abre un nuevo frente para la histórica marca

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo ‘rimense’ visitará al último de la tabla con la obligación de ganar para ser uno de los líderes del certamen. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV por su salud: “Nuestros corazones y oraciones lo acompañan”

Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV por su salud: “Nuestros corazones y oraciones lo acompañan”

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

¿Cuáles son los retos que afrontará el futuro burgomaestre de Lima Metropolitana?

Jesús Maldonado espera un fallo electoral para seguir al frente de San Juan de Lurigancho: ¿Qué pasará con el distrito que tiene más de 1 millón de habitantes?

ENTRETENIMIENTO

ARMY Perú se despide de BTS con emotivos mensajes en redes sociales: “Gracias por todo el amor que nos dieron”

ARMY Perú se despide de BTS con emotivos mensajes en redes sociales: “Gracias por todo el amor que nos dieron”

Taehyung sorprendió al bajar del escenario y regalar su chullo a ARMY en el último concierto de BTS en Perú

“Perú es top, Perú es clave”: BTS conmueve a sus fans army luciendo ponchos peruanos y con emotivos agradecimientos en su último concierto en Lima

Luciana Fuster y su reacción tras la eliminación de Zuliet Seminario del Top 11 del ‘Miss Grand International 2026′

Último concierto de BTS: papá, abuelita y el enmascarado del Cusco entre lo más curioso que nos deja la previa del show de la banda coreana en Perú

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El duro descargo de Bernardo Cuesta por errores arbitrales en empate de Melgar ante Universitario: “El único que pierde es el fútbol peruano”

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026