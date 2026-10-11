Corío: EEUU, China e India muestran interés en megapuerto de Arequipa que busca competir con Chancay

La propuesta regional plantea integrar el puerto Corío con infraestructura vial, ferroviaria e industrial.

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El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informó que representantes y grupos empresariales de Estados Unidos, China, India y Países Bajos expresaron interés en el proyecto del puerto Corío, que busca captar inversión privada y carga procedente del sur del Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina. El proyecto, sin embargo, todavía no cuenta con concesionario, financiamiento definido ni carga asegurada.

En una entrevista con RPP Noticias, Sánchez sostuvo que el Gobierno Regional de Arequipa busca impulsar el terminal como parte de una plataforma logística que incluya infraestructura vial, ferroviaria, industrial y tecnológica. Según explicó, el objetivo es que Corío se convierta en una alternativa portuaria para el comercio del sur de Sudamérica.

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El gobernador mencionó que Estados Unidos, Países Bajos, India, empresarios estadounidenses y grupos empresariales chinos ya sostuvieron acercamientos con las autoridades regionales. También afirmó que representantes de Hyundai manifestaron interés en iniciativas relacionadas con hidrógeno verde e industria automotriz en la zona de influencia del proyecto.

“Nos hemos reunido con muchos interesados: embajadas, países y grupos empresariales”, declaró Sánchez. Añadió que las autoridades buscan contar primero con los instrumentos técnicos necesarios antes de definir acuerdos con privados.

El Gobierno Regional de Arequipa y ProInversión coordinan una reunión para presentar el terminal a potenciales inversionistas.

Arequipa plantea un puerto con participación privada y control estatal

Sánchez indicó que el modelo aún deberá definirse con ProInversión, aunque adelantó que la propuesta del Gobierno Regional es desarrollar el núcleo portuario mediante una asociación público-privada. La inversión sería privada y el terminal tendría uso público, pero el Estado mantendría la propiedad de los terrenos.

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El gobernador señaló que la región ya inscribió 34.596 hectáreas a nombre del Estado peruano tras un proceso de saneamiento físico-legal. De ese total, 1.127 hectáreas serían destinadas al núcleo portuario. El resto incluiría una plataforma logística, una zona industrial, un área de desarrollo tecnológico, servicios y espacios para una futura ciudad vinculada al terminal.

Sánchez destacó que Corío tendría un calado de entre 19 y 29 metros. Según dijo, esa profundidad permitiría recibir embarcaciones de gran tamaño y marcaría una diferencia frente a otros puertos de la costa peruana. También planteó aprovechar la conexión con el ferrocarril del sur y las carreteras hacia Bolivia y Brasil.

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En ese sentido, el gobernador anunció que este lunes se realizará un encuentro entre el Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Portuaria Nacional y ProInversión para presentar las características del proyecto ante potenciales inversionistas.

El Estado peruano mantendrá la propiedad de los terrenos mientras que la inversión del núcleo portuario será privada.

El Plan Maestro redujo la inversión prevista a USD 800 millones

La propuesta actual de Corío es menor a las cifras difundidas durante años. El Plan Maestro aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) proyecta una inversión de USD 800 millones en tres etapas, lejos de los USD 7.000 millones que se habían mencionado anteriormente.

El documento técnico plantea un terminal multipropósito para carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos. Fuentes del sector consultadas previamente por Infobae estimaron que la proyección inicial se acercaría a 2 millones de toneladas anuales, una cifra menor a los 100 millones de toneladas que fueron anunciados desde sectores políticos y regionales.

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La aprobación del Plan Maestro permite ordenar el proyecto, pero no implica el inicio de obras. Corío todavía debe pasar por una etapa de estructuración y promoción para atraer a un operador privado dispuesto a construir, financiar y operar el terminal.

El Plan Maestro del puerto Corío contempla una inversión de 800 millones de dólares en tres etapas.

La carga de Brasil y Bolivia será clave para la viabilidad

La principal apuesta de Corío está en captar graneles sólidos y productos agrícolas de Bolivia y Brasil. El proyecto busca ofrecer una salida al océano Pacífico que reduzca costos o tiempos para exportadores del sur brasileño y de otros países de la región.

Sánchez afirmó que transportar productos brasileños por el Atlántico y el canal de Panamá puede tomar entre 27 y 29 días. El gobernador considera que la conexión terrestre y ferroviaria hacia Corío podría abrir una ruta alternativa, aunque ese planteamiento dependerá de obras complementarias y de decisiones de los dueños de la carga.

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La posibilidad de captar esos volúmenes todavía no está asegurada. Un estudio de la consultora Infraplan calculó que cerca de 50 millones de toneladas de carga brasileña podrían salir por terminales peruanos, pero ese volumen tendría que repartirse entre puertos como Callao, Chancay, Paita, Salaverry, Paracas y los terminales del sur.

En el escenario más favorable, la estructuración y promoción del proyecto tomarían entre dos y tres años, mientras que la construcción requeriría cerca de tres años adicionales. Por ello, Corío podría empezar a operar en cinco o seis años, siempre que consiga inversión privada, demanda comprometida e infraestructura logística.

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