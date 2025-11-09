México

Ana Gabriel condena crimen de Carlos Manzo y llama a abrir los ojos: “Sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro”

La cantante aclaró que no busca protagonismo político, sino compartir el dolor que siente

Durante un reciente concierto en Orlando, Florida, Ana Gabriel sorprendió al público al detener su show para hablar sobre la violencia que sacude México, particularmente tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Su mensaje, lleno de emotividad y valentía, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su sensibilidad ante la tragedia.

Con el micrófono entre las manos y visiblemente conmovida, la intérprete de Quién como tú pidió un minuto para expresar su pesar por lo ocurrido en Michoacán: “Lo más cruel acaba de suceder con el alcalde de Uruapan. Quiero ofrecer mi más sentido pésame al Estado de Michoacán, pero sobre todo a Uruapan y sus habitantes”, dijo ante una ovación del público.

Ana Gabriel, conocida por su franqueza y compromiso con las causas sociales, fue más allá y llamó a los mexicanos a despertar y unirse contra la violencia que afecta al país.

“México tiene que despertar. Somos más los buenos, y sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro, pero no me importa si soy alguien que puede levantar la voz”, declaró, recibiendo aplausos de los asistentes.

La cantante aclaró que no busca protagonismo político, sino compartir el dolor que, como mexicana, siente ante la inseguridad. “Yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos y tiene un corazón que está herido con las muertes que están sucediendo”, expresó entre lágrimas.

Finalmente, la artista retomó su espectáculo con un llamado a la esperanza y la unión: “Llamo a la paz, llamo a la unificación. Yo creo en el amor, creo en Dios, creo en ustedes, creo en el ser humano. Y sé el dolor que estamos viviendo.”

Su mensaje coincidió con el anuncio del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre la próxima visita de Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla Trejo a Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la seguridad en la región.

Conmovida, Ana Gabriel cerró su discurso recordando que, pese al dolor, la música también puede ser un acto de resistencia: “Gracias por dejarme hablar… intento dejarles mi corazón en cada canción.”

Su pronunciamiento, sincero y cargado de emoción, se ha convertido en una de las reacciones más poderosas del mundo del espectáculo frente a la ola de violencia que atraviesa el país.

