RM de BTS cuestionó los show de drones y punteros láser afuera de su hotel en Miraflores: “Es un acto no correcto”

RM de BTS cuestionó los show de drones y punteros láser afuera de su hotel en Miraflores

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RM, líder de BTS, se pronunció durante el segundo concierto de la agrupación en el Estadio San Marcos sobre los incidentes registrados en los exteriores del hotel donde se hospedan en Lima. El artista se refirió al comunicado que publicó en Weverse y cuestionó el uso de drones y punteros láser dirigidos hacia las habitaciones.

Con la ayuda de una traductora, Kim Nam-joon explicó que el mensaje difundido el jueves 8 de octubre no estuvo dirigido únicamente a las seguidoras peruanas. Según expresó ante el público, situaciones similares ocurrieron en otros países durante las actividades internacionales de BTS.

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“El texto que escribí ayer no es solamente de Perú, es Latinoamérica. Fue algo que también pasó en Europa, en Estados Unidos, en Asia también puede pasar y es algo que pasa seguido”, manifestó RM durante uno de los intermedios del espectáculo.

El cantante surcoreano también reconoció que parte de las ARMY intenta respetar la privacidad de los integrantes del grupo. Sin embargo, sostuvo que algunas acciones realizadas fuera del hotel excedieron esos límites y remarcó que apuntar con láser hacia las ventanas no es una conducta adecuada.

RM, líder de BTS, se refirió durante el segundo concierto en el Estadio San Marcos al comunicado que publicó en Weverse tras los incidentes registrados en los exteriores del hotel donde se hospeda la agrupación.

RM cuestionó los drones y punteros láser afuera del hotel

Durante su intervención, RM se refirió a la concentración de personas que se produjo en los alrededores del hotel y al ruido generado en la zona. El hecho ocurrió durante el único día que, según se indicó durante el concierto, la agrupación tenía previsto descansar en Lima antes de continuar con sus presentaciones.

“Yo sé que hay muchos acá que tratan de no venir al hotel y que así nos vean en la calle tratan de hacer como que es un extranjero. Pero bueno, el hacer dron o hacer con láser en realidad es un acto no correcto”, señaló el líder de BTS.

El artista recordó que el asunto ya había sido mencionado en Europa por Taehyung, integrante de la agrupación. “En Europa, Taehyung fue el que lo dijo, pero acá lo digo yo”, añadió RM ante los asistentes al Estadio San Marcos.

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La declaración se produjo luego de que RM compartiera un mensaje en Weverse sobre los hechos ocurridos afuera del hotel. En ese contexto, el cantante buscó aclarar que su molestia no suponía un rechazo hacia el público peruano ni una diferenciación entre los seguidores del grupo de acuerdo con su nacionalidad.

El mensaje de RM para las ARMY peruanas

RM insistió en que BTS no diferencia a sus seguidores por el país de origen y pidió que no se dé relevancia a los mensajes que puedan generar enfrentamientos entre fans. El cantante subrayó que la relación entre la agrupación y las ARMY se sostiene en el afecto y en el respeto.

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“¿Cuándo nosotros hemos diferenciado a las personas por nacionalidades? Dentro del término Army, dentro del término BTS, todos somos las mismas personas”, expresó el artista durante el segundo concierto del grupo en Lima.

El líder de BTS pidió a los asistentes que no presten atención a quienes difunden mensajes que puedan generar confusión. “Me gustaría que ignoren a esas personas que dicen cosas raras y que sigamos manteniendo este amor”, afirmó.

Sus palabras fueron recibidas por el público presente en el recinto, donde BTS ofreció su segundo show en el Estadio San Marcos. La agrupación se presentó ante miles de seguidores que acudieron al concierto luego de los incidentes registrados durante la concentración en las inmediaciones del hotel.

RM también reconoció que, pese a sus explicaciones, algunas personas podrían interpretar sus palabras de otra manera. “Por más de que yo hable así, sé que algunos van a escuchar solamente lo que quieren escuchar, pero aun así yo sé que hay muchas army geniales y muy guapas también. Así que yo voy a continuar de esa manera”, declaró.

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El cantante cerró su mensaje con una frase en español dirigida al público peruano: “Muchas gracias, ¡los amo, Perú!”.

Las palabras de RM buscaron responder a la polémica generada tras el comunicado publicado en Weverse y los hechos reportados en los exteriores del hotel. El artista dejó en claro que la crítica estuvo enfocada en comportamientos como el uso de drones y punteros láser, y no en la nacionalidad de las seguidoras.

Seguidores del grupo surcoreano BTS celebran durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima con gorros tradicionales y barras de luz. (Paula Diaz)