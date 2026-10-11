La inteligencia artificial también depende de Perú: los componentes clave que nacen en el país

Perú registró 0,19 dólares en bienes de inteligencia artificial por cada 100 dólares exportados en 2025, mientras Brasil alcanzó 1,46 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones peruanas de productos vinculados a la inteligencia artificial alcanzaron los USD 169 millones 200 mil en 2025, una cifra que implicó un crecimiento de 16,6% frente al año anterior, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El resultado refleja el avance de una oferta asociada a los insumos, componentes y equipos que permiten el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

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Aun así, su participación dentro de las ventas externas del país todavía es reducida: por cada USD 100 exportados por Perú el año pasado, USD 0,19 correspondieron a bienes relacionados con esta cadena productiva.

El reporte “Perú en el comercio internacional de productos que facilitan el desarrollo de la industria de Inteligencia Artificial” indicó que estos despachos mantuvieron una tendencia ascendente durante las últimas dos décadas. Entre 2001 y 2025, registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 10,1%.

Perú se concentra en minerales y bienes intermedios para la cadena tecnológica

El jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, señaló que el país participa sobre todo en el primer tramo de la cadena de valor de la inteligencia artificial, debido a su papel como proveedor de recursos minerales empleados en la elaboración de hardware.

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La inserción peruana también abarca algunos bienes intermedios, aunque todavía tiene una presencia limitada en las etapas de mayor transformación tecnológica. Entre ellas figuran la infraestructura de computación en la nube, la generación y procesamiento de datos para el entrenamiento de sistemas, el desarrollo de modelos fundacionales y las aplicaciones dirigidas a usuarios finales.

Cobre. Gabriel Arrieta Padilla explicó que Perú participa principalmente en el primer eslabón de la cadena como abastecedor de recursos minerales. REUTERS/Mariana Bazo

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cadena de valor de la IA está integrada por cinco segmentos vinculados entre sí. Tras la provisión de minerales y componentes, se ubican los centros de datos y empresas de almacenamiento y procesamiento de información. Luego aparecen los datos de entrenamiento, los modelos fundacionales —como GPT, Claude, BERT y Llama— y, finalmente, las plataformas y aplicaciones de uso masivo.

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Arrieta Padilla sostuvo que el crecimiento de esta industria elevará la demanda de bienes que forman parte de ese circuito internacional. Para el especialista, el desafío consiste en aprovechar las capacidades exportadoras existentes y ampliar de forma progresiva la participación en actividades que incorporen mayor valor agregado.

El sector químico explicó casi USD 100 millones de los envíos

La oferta vinculada a la inteligencia artificial estuvo compuesta por productos de cinco sectores y fue exportada por 1.325 empresas, equivalentes al 14% del total de firmas exportadoras peruanas.

El sector químico lideró las ventas con USD 99 millones 500 mil. En este grupo sobresalieron las cajas, los artículos destinados al transporte y otras manufacturas elaboradas con plástico. La metalmecánica ocupó el segundo lugar con USD 67 millones 600 mil, impulsada por aparatos de telecomunicación, conductores eléctricos de cobre, computadoras portátiles y tarjetas madre.

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Estados Unidos fue el principal mercado de destino, con compras por USD 43 millones 100 mil. Le siguieron Chile, con USD 27 millones 400 mil; México, con USD 25 millones 400 mil; Colombia, con USD 17 millones 100 mil; Bolivia, con USD 14 millones 200 mil; y Ecuador, con USD 13 millones 300 mil.

El sector químico encabezó los envíos peruanos para la industria tecnológica con un monto de 99,5 millones de dólares. Créditos SNI

Asia concentró más de dos tercios del comercio mundial asociado a la IA

Las exportaciones globales de productos que facilitan el desarrollo de la inteligencia artificial llegaron a USD 3,8 billones en 2025, tras una expansión de 17% respecto de 2024. Entre 2002 y 2025, el crecimiento promedio anual fue de 8,1%.

Asia concentró el 67,6% de las ventas mundiales, con USD 2,8 billones. Europa exportó USD 715 mil 700 millones y América, USD 499 mil 200 millones. Las importaciones globales, en tanto, totalizaron USD 4 billones, con Asia también como principal región compradora.

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China encabezó las exportaciones, seguida por la Unión Europea, Taipéi Chino, Hong Kong y Estados Unidos. Los circuitos electrónicos integrados, las unidades de procesamiento digital y las partes para máquinas automáticas concentraron los mayores montos de comercio internacional.