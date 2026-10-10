Perú

El 58% de especialistas de Recursos Humanos en Perú ya utiliza inteligencia artificial para reclutar personal: ¿Cómo?

El aumento de las postulaciones impulsa a las empresas a automatizar parte de sus procesos de selección, desde la redacción de ofertas laborales hasta la evaluación inicial de candidatos

El 37% utiliza esta tecnología para redactar descripciones de puestos y optimizar anuncios laborales, mientras que el 21% la emplea para encontrar candidatos según palabras clave y requisitos específicos.
El 37% utiliza esta tecnología para redactar descripciones de puestos y optimizar anuncios laborales, mientras que el 21% la emplea para encontrar candidatos según palabras clave y requisitos específicos. Foto: Unsplash
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El aumento de las postulaciones laborales está llevando a las empresas a buscar nuevas formas de evaluar a quienes aspiran a un puesto de trabajo. En Perú, el uso de herramientas digitales gana terreno en los procesos de contratación, con la inteligencia artificial como una de las tecnologías que empieza a transformar la selección de personal.

En los últimos cuatro años, las candidaturas registradas en Bumeran crecieron un 18%. Además, el promedio de avisos a los que se postula cada persona pasó de siete en 2022 a aproximadamente nueve en agosto de 2026. Este escenario plantea nuevos desafíos para los reclutadores, que deben analizar más perfiles sin perder de vista las competencias que requiere cada vacante.

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La inteligencia artificial gana espacio en el reclutamiento

De acuerdo con el estudio Reclutamiento y Postulación Digital, el 58% de los especialistas de Recursos Humanos en Perú ya utiliza inteligencia artificial durante la selección de personal. Entre quienes recurren a esta tecnología, el 37% la emplea para elaborar descripciones de puestos y mejorar los anuncios laborales, mientras que el 21% la utiliza para identificar candidatos a partir de palabras clave y requisitos específicos.

La aplicación de estas herramientas también alcanza la evaluación inicial de los postulantes. Bumeran desarrolló Smart Process, una solución que analiza los perfiles, determina su compatibilidad con las exigencias de una vacante y plantea preguntas para realizar una primera evaluación. De esta manera, facilita la organización de las candidaturas y la preselección de trabajadores, aunque la decisión sobre quiénes continúan en el proceso sigue correspondiendo a los responsables de contratación.

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Con el avance de los sistemas automatizados, los postulantes pueden aumentar sus oportunidades al adaptar el currículum a los requisitos de cada oferta laboral
Con el avance de los sistemas automatizados, los postulantes pueden aumentar sus oportunidades al adaptar el currículum a los requisitos de cada oferta laboral. Foto: difusión

Diego Tala, director de Bumeran.com.pe en Jobint, explicó que el objetivo no consiste únicamente en descartar candidaturas, sino en aprovechar mejor la información disponible. “Frente a un mercado donde el volumen de postulaciones no para de crecer, el desafío no es filtrar por filtrar, sino transformar esa cantidad en criterio y agilidad. La inteligencia artificial puede ayudar a identificar compatibilidades y ordenar la información, pero la decisión estratégica sigue estando en los especialistas de Recursos Humanos”.

¿Cómo preparar el currículum para los procesos de selección?

Ante la creciente incorporación de sistemas automatizados, los postulantes pueden mejorar la presentación de su experiencia al adaptar el currículum a cada oferta laboral. Para ello, conviene priorizar las competencias y la experiencia relacionadas con el puesto, emplear nombres concretos para los cargos y las habilidades, y describir las funciones desempeñadas de manera comprensible.

También es importante revisar que los datos sobre formación académica, trayectoria profesional y fechas estén actualizados. La información debe ser precisa y corresponder a las capacidades reales del candidato, de modo que los reclutadores puedan reconocer con mayor facilidad si su perfil responde a las necesidades de la empresa.

Cuando la selección incluye preguntas automatizadas, las respuestas directas y acompañadas de ejemplos específicos pueden ayudar a explicar mejor la experiencia laboral. Detallar las tareas realizadas, las circunstancias en las que se desarrollaron y los resultados obtenidos permite identificar las habilidades relevantes para el puesto. Por el contrario, las respuestas demasiado generales ofrecen menos elementos para evaluar la candidatura.

El 53% de los especialistas en Recursos Humanos ve favorable que los postulantes adapten sus currículums para que los sistemas puedan procesarlos con mayor facilidad.
El 53% de los especialistas en Recursos Humanos ve favorable que los postulantes adapten sus currículums para que los sistemas puedan procesarlos con mayor facilidad. Foto: Certus

¿Qué importancia tienen los sistemas ATS al buscar empleo?

Los sistemas ATS (Applicant Tracking System) son herramientas informáticas que permiten gestionar las postulaciones recibidas durante un proceso de contratación. Por ello, presentar un currículum con información ordenada y fácil de identificar puede facilitar su lectura y el trabajo de quienes participan en la selección.

La adaptación de estos documentos es una práctica valorada por los propios reclutadores. Según el estudio Reclutamiento y Postulación Digital, el 53% de los especialistas de Recursos Humanos considera positivo que los candidatos ajusten sus currículums para facilitar su lectura mediante estos sistemas.

Sin embargo, adaptar el documento no significa incorporar palabras clave sin relación con la trayectoria profesional. Lo recomendable es utilizar términos vinculados con los requisitos de la vacante y describir las capacidades de manera fiel a la experiencia de cada persona. Así, el contenido puede responder tanto a las necesidades del puesto como a los criterios utilizados durante la evaluación.

En un mercado laboral donde cada candidato presenta más postulaciones, enviar el mismo currículum a numerosas ofertas no garantiza mejores resultados. Mantener actualizado el perfil, destacar los antecedentes pertinentes y responder con claridad durante las evaluaciones son medidas que pueden facilitar la identificación de coincidencias entre las habilidades del postulante y las exigencias de cada puesto.

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