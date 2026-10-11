Perú

Último concierto de BTS: papá, abuelita y el enmascarado del Cusco entre lo más curioso que nos deja la previa del show de la banda coreana en Perú

Padres, madres y abuelas acompañaron a las ARMY en los exteriores del Estadio San Marcos antes del último concierto de BTS en Lima.

Un padre de Cusco demuestra su inmenso amor al viajar para acompañar a su hija a un evento de BTS. Luciendo una máscara tradicional de la danza 'Qhapaq Qolla', explica su significado y la conexión con el K-Pop, mostrando que el apoyo familiar no tiene límites. - Infobae Perú
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Madres, padres y abuelas acompañaron a las ARMY durante la previa del último concierto de BTS en Lima, realizado el sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. En los exteriores del recinto, las historias familiares se mezclaron con los intercambios de regalos, los atuendos inspirados en la cultura peruana y la expectativa por la última presentación de la banda coreana en el país.

Cerca de las 18:00, varias madres permanecieron en los alrededores del estadio mientras sus hijas ingresaban al concierto. Algunas familias llegaron desde distintos distritos de Lima y otras viajaron desde regiones como Arequipa y Cusco para acompañar a las seguidoras en una jornada que había sido preparada durante meses.

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Entre quienes esperaban fuera del recinto estaban una madre de San Juan de Lurigancho, una familia llegada desde Arequipa, un padre cusqueño vestido con indumentaria alusiva a una danza de su región y una abuela que recordó a su esposo fallecido mientras hablaba de la pasión de su nieta por BTS.

Familias que esperaron afuera del Estadio San Marcos

Una madre de San Juan de Lurigancho contó que había coordinado con anticipación el punto de encuentro con su hija luego del concierto. Otra asistente, llegada desde Arequipa, informó que estuvo en la zona desde las 6.00 para acompañar a su hija y a su sobrina antes de que ambas ingresaran al Estadio San Marcos.

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Otra madre de San Juan de Lurigancho, pese a haber sufrido un accidente, no dudó en acompañar a su hija. Junto con otras madres, esperó sentada en las áreas verdes ubicadas en los exteriores del estadio universitario.

El flujo de familiares se hizo más visible conforme avanzaba la tarde y las ARMY accedían a sus localidades. Mientras las asistentes se preparaban para vivir el show final, madres, padres y abuelas organizaron sus tiempos de espera en las inmediaciones del recinto, donde también se repartían obsequios y se intercambiaban accesorios relacionados con BTS.

Un grupo de madres demuestra que el amor no tiene límites. Mientras sus hijas disfrutan del concierto de BTS, ellas esperan pacientemente en las afueras, compartiendo historias y formando una nueva amistad. - Infobae Perú

El enmascarado de Cusco y los regalos para las ARMY

Uno de los personajes que llamó la atención en la previa fue un padre que llegó desde Cusco para acompañar a su hija. El hombre llevó prendas vinculadas a la danza de Qhapaq Qoya, una expresión tradicional de su región, para compartirlas con otras seguidoras del grupo.

“Bueno, es una preparación que hemos hecho con muchos meses de anticipación, creo que un año. Hemos traído todas las indumentarias de Cusco. El que llevamos tú y yo es un chullo o es una pasamontaña, que es alusivo a una danza de Cusco, que se llama la danza de Qhapaq Qoya. Qoya significa poblador de Qollasuyo y Qhapaq quiere decir que es una persona rica”.

El padre explicó que decidió llevar varias prendas para entregarlas o intercambiarlas con las asistentes interesadas en conocer más sobre la danza. Su presencia, con el chullo y la indumentaria tradicional, se convirtió en una de las postales de la previa del último concierto de BTS en Lima.

“Sí, porque Jin está con esta moda, Jin, entonces por eso es que mandamos a hacer y trajimos bastante para poder intercambiar y para poder también dar a muchas personas que quisieran tenerlo”, explicó sobre los accesorios que llevó desde Cusco.

El padre contó que su hija ya se encontraba dentro del recinto y expresó la alegría de haber podido acompañarla en una fecha que, para su familia, tenía un significado especial. “Mi hija está adentro, es toda una vida que he esperado ella. Y se resume en hoy día que ella, pues, ha encontrado BTS y felizmente vinieron al Perú, porque Perú es clave. Y no tenemos que ir a México, a Brasil, sino aquí en Cusco. Y por eso estamos muy felices”.

Antes de despedirse, envió un mensaje a Jazmín, su hija, quien ya había ingresado al concierto. “La vida tiene muchas cosas: dinero, cosas sociales, políticas, pero el amor verdadero está en darle a nuestro ser querido, que en este caso es nuestra hija, un día bendecido. Hoy es su día de ella y espero que, hijita, lo disfrutes mucho. Jazmín, te amo mucho. Y hace poco me casé con la esposa, con el amor de mi vida. Felizmente, ella no es hincha de BTS”.

Madres y padres acompañaron a las ARMY durante la previa del último show de BTS en Perú. Infobae Perú: Paula Díaz
Madres y padres acompañaron a las ARMY durante la previa del último show de BTS en Perú. Infobae Perú: Paula Díaz

La abuelita que recordó a su esposo a través de BTS

Otra de las historias que dejó la previa fue la de la señora Yolanda, abuela de una fan de BTS. Ella se emocionó al recordar a su esposo fallecido, quien solía pintarse el cabello de distintos colores para acompañar el entusiasmo de su nieta por la agrupación coreana.

Para Yolanda, la llegada de BTS a Perú tuvo un sentido que excedía el concierto. Las canciones del grupo la transportaron a los años de pandemia, cuando compartía con su esposo y su nieta momentos de música, baile y juegos en casa.

“Bueno, una alegría para mí, porque, como digo, la alegría de ella es para mí. Es mi nieta. Le gusta a los jóvenes y su sello de ella de que desde chiquita, mira, mi esposo falleció. Mi nieta tendría ya once años, pero seguía con su gusto por BTS”.

La abuela recordó que su esposo se sumaba a esa afición con gestos que hicieron feliz a la menor. “Ya, entonces mi esposo le decía: ‘Hijita, ¿te gusta ese conjunto?’. ‘Sí, abuelito’. ‘Ya, píntame el color que tú quieras’. ‘Azul’. Le pintó azul. Después, le saltó y le puso verde. O sea que ya mi esposo me incentivó a seguir el legado de esta música que le gustaba a nuestra nieta”.

La señora Yolanda recordó a su esposo fallecido, quien se pintaba el cabello de colores para compartir la afición de su nieta por BTS. Infobae Perú: Clara Giraldo/Paula Díaz.

El recuerdo del abuelo Daniel durante los tres conciertos

Yolanda contó que la pandemia reforzó esa rutina familiar y que, tras la muerte de su esposo, escuchar las canciones de BTS se convirtió en una forma de recordarlo. La mujer permaneció durante los tres días de conciertos en los alrededores del Estadio San Marcos, acompañando a su nieta y a las demás ARMY.

“Y vino la pandemia. Con la pandemia hemos estado escuchando, jugando, pasamos la pandemia y ahí mi esposo me dejó. Entonces, ahora que escucho BTS, recuerdo a mi esposo. Y cuando se fue mi esposo, pues ya eso, ya... Y sí recuerdo. Escucho la música y me recuerda a mi esposo. Es que sí, ahora que anunciaron que venían a Perú... no lo podía creer”.

La mujer destacó el movimiento que generaron las presentaciones de BTS en la ciudad y el ambiente que observó alrededor del estadio. “Los tres días estoy aquí, en el Estadio San Marcos. ¿Sabes por qué? Porque me da la alegría que han venido para alegrar al barrio”.

“¿Cuándo ha habido un evento que la avenida Universitaria se ha cerrado y la avenida Venezuela se ha cerrado? Yo estoy contenta. Y yo sé que a las chicas, las señoritas, me gusta también porque vienen con su mamá, con su abuelita y son jóvenes, BTS, que han venido a levantar la moral a todas las señoritas”.

La abuela explicó que esperaría a que su nieta saliera del concierto y volvió a recordar a Daniel, su esposo. “Más que nada por mi esposo Daniel, porque a él le hubiera gustado. A él le amputaron su pie, mi nieta me decía: ‘Abuelita, mira, hay que pintarle su cabello’. Ya, entonces, lo sacaba a pasear a mi esposo y todos sus amigos se reían. Y él les decía: ‘Oye, tú, yo soy el BTS, BTS’. La gente le decía: ‘Anda, fuera de acá. ¿Tú sabes coreano?’”.

Yolanda relató que su esposo y su nieta compartían los bailes BTS durante la pandemia. “A mí no me importa, pero a mi nieta le gusta, ella va a aprender coreano, como sabe el inglés, me va a enseñar. Y mi nieta, pues, le bailaba. Y él no puede bailar. Me decía: ‘Abuelita, baila con mi abuelito’. Y yo bailaba, pues él en silla de ruedas y yo le daba las vueltas. Todos los días hacíamos eso, en la época de la pandemia”.

BTS: papá, abuelita y el enmascarado del Cusco entre lo más curioso que nos deja la previa del show de la banda coreana en Perú. Infobae Perú: Paula Díaz
BTS: papá, abuelita y el enmascarado del Cusco entre lo más curioso que nos deja la previa del show de la banda coreana en Perú. Infobae Perú: Paula Díaz

Entre las familias que aguardaban afuera y los fanáticos que llegaron desde otras regiones, la previa del último show dejó historias de compañía, memoria y afecto alrededor de la música de BTS.

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