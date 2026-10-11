ATU lanza capacitación virtual para conductores de movilidades escolares sobre prevención de violencia durante los viajes

Un representante de la ATU acompaña a una conductora de transporte especial de estudiantes durante una jornada de seguridad vial en Lima. (Foto: ATU)

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) capacitará a conductores y operadores de movilidades escolares para prevenir situaciones de violencia y reforzar la protección de los estudiantes durante sus traslados. La iniciativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca mejorar la seguridad y la convivencia dentro de las unidades que brindan este servicio.

El curso virtual, denominado Rutas seguras: formación integral para la convivencia en el servicio de transporte especial de estudiantes, se desarrollará los días 12, 14, 16 y 19 de octubre. Las sesiones incluirán herramientas para identificar conductas de riesgo, atender emergencias y resolver conflictos que puedan poner en peligro el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

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La capacitación cobra relevancia en medio de la preocupación por la violencia que involucra a escolares, tras la denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise durante un traslado en bus escolar. Este caso continúa bajo investigación y puso en discusión las medidas de protección y supervisión que deben garantizarse durante estos recorridos.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao imparte talleres de seguridad para los conductores de transporte escolar. (Foto: ATU)

Prevención de la violencia y atención de emergencias: los temas del curso de la ATU

Uno de los principales ejes del curso será la prevención de la violencia en el transporte escolar. Según informó el MTC, los participantes aprenderán a reconocer conductas de riesgo y aplicar estrategias para evitar que los conflictos entre estudiantes deriven en situaciones que comprometan su integridad.

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La capacitación también incluirá orientación sobre las obligaciones de los conductores y operadores en la protección de niñas, niños y adolescentes. Este componente busca reforzar el papel de los responsables del servicio durante los desplazamientos y su capacidad para actuar ante situaciones que requieran atención inmediata.

Otro de los contenidos estará relacionado con la respuesta ante emergencias. Los participantes recibirán pautas para afrontar incidentes que puedan presentarse durante los viajes, con el propósito de resguardar a los escolares y responder de manera adecuada ante circunstancias que afecten su seguridad.

Asimismo, los especialistas abordarán técnicas de comunicación asertiva, escucha activa y mediación. Estas herramientas permitirán a los conductores gestionar situaciones de tensión y atender los comportamientos de los estudiantes durante el servicio. La actividad estará a cargo de profesionales de la ATU, mediante el programa Vía ATU, junto con especialistas de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y del Ministerio de Salud (Minsa).

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La ATU inicia inspecciones de transporte escolar en Lima y Callao a un mes del inicio del año escolar 2026.

¿Cuándo se realizará el curso virtual y cómo pueden participar los conductores?

La capacitación se desarrollará en cuatro jornadas virtuales, programadas para el lunes 12, miércoles 14, viernes 16 y lunes 19 de octubre de 2026. Todas las sesiones se realizarán de 10:30 a. m. a 12:00 p. m., según el cronograma difundido por el MTC.

Movilidad escolar: cuáles son los requisitos que debo cumplir para ofrecer el servicio de transporte en Lima y Callao

La convocatoria está dirigida a operadores y conductores del servicio de transporte especial de estudiantes que trabajan en Lima y Callao. Los interesados pueden acceder a la comunidad de transporte de estudiantes de la ATU en WhatsApp mediante este enlace de invitación, compartido por la entidad.

La iniciativa forma parte de las acciones de capacitación que impulsa la ATU para fortalecer las capacidades de quienes trasladan diariamente a escolares. El objetivo es promover un servicio más seguro y responsable, con herramientas para prevenir incidentes y responder ante situaciones que requieran proteger a los pasajeros menores de edad.

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