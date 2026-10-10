Perú

ATU moderniza 39 paraderos del corredor Azul en el Rímac: conoce cuáles son y qué mejoras incorporan

La modernización de los paraderos busca mejorar la accesibilidad, el orden y la comodidad durante la espera y el abordaje de los buses

Los paraderos Leoncio Prado y Alcázar disponen de módulos accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas, placas en braille y tótems informativos sobre las rutas disponibles y los beneficios del servicio - Créditos: ATU.
Los paraderos Leoncio Prado y Alcázar disponen de módulos accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas, placas en braille y tótems informativos sobre las rutas disponibles y los beneficios del servicio - Créditos: ATU.
Guardar

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), culminó la modernización de 39 paraderos del Corredor Azul en el distrito del Rímac, como parte de las mejoras destinadas a facilitar la espera y el abordaje de los buses del transporte público. Las intervenciones incorporan infraestructura accesible, nuevos elementos de orientación y espacios acondicionados para atender las necesidades de los pasajeros.

Los trabajos contemplan la instalación de bancas para quienes esperan el servicio, así como termotechos que brindan protección frente al sol y la lluvia. Asimismo, varios puntos cuentan con pisos podotáctiles, diseñados para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual, y señalización renovada que permite identificar los espacios destinados al embarque.

PUBLICIDAD

Entre las mejoras también figuran los apoyos isquiáticos, estructuras que permiten descansar sin necesidad de sentarse por completo. Estos elementos están dirigidos especialmente a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida, quienes pueden encontrar dificultades para sentarse o levantarse de un asiento convencional.

Los paraderos incorporan bancas, termotechos, pisos podotáctiles y señalización renovada. Algunos también cuentan con apoyos isquiáticos, que permiten descansar sin sentarse por completo - Créditos: ATU.
Los paraderos incorporan bancas, termotechos, pisos podotáctiles y señalización renovada. Algunos también cuentan con apoyos isquiáticos, que permiten descansar sin sentarse por completo - Créditos: ATU.

Acho conecta los corredores Azul y Morado

Uno de los principales puntos intervenidos es el paradero Acho, convertido en el primer espacio de interconexión de la ciudad para los corredores Azul y Morado. Según la información proporcionada, este lugar atiende a más de 40.000 usuarios al mes y permite enlazar ambos servicios en un entorno organizado, con el propósito de evitar desplazamientos innecesarios durante los trasbordos.

PUBLICIDAD

La infraestructura renovada incluye zonas de operación definidas, veredas acondicionadas, pisos de alta resistencia, superficies podotáctiles y áreas verdes. Estos componentes buscan ordenar la circulación de los pasajeros y mejorar las condiciones de acceso para quienes utilizan ambos servicios de transporte.

Otro punto destacado es el paradero 24 de Junio, ubicado en sentido norte-sur, que registra más de 81.000 usuarios mensuales. En este lugar se instaló un módulo doble equipado con banca, apoyo isquiático, piso podotáctil y señalización en braille, recursos que contribuyen a facilitar la orientación y la espera de los pasajeros.

La renovación busca ofrecer espacios más accesibles, ordenados y cómodos para los pasajeros, mediante infraestructura adaptada a distintas necesidades de movilidad y orientación - Créditos: ATU.
La renovación busca ofrecer espacios más accesibles, ordenados y cómodos para los pasajeros, mediante infraestructura adaptada a distintas necesidades de movilidad y orientación - Créditos: ATU.

¿Qué otros paraderos fueron modernizados?

La intervención también comprende los paraderos Leoncio Prado y Alcázar, que cuentan con módulos de embarque accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas. Ambos espacios incorporan placas en braille y tótems informativos con datos sobre las rutas disponibles y los beneficios del servicio.

A esta lista se suman Amancaes, Los Virreyes, Pizarro, Túnel, Virú, Aguilar y Condominios. En estos puntos se instalaron módulos simples que incluyen bancas, superficies podotáctiles y señalización en braille para mejorar las condiciones de uso.

Las obras forman parte de las acciones de modernización de la infraestructura del corredor Azul, que busca ofrecer espacios de espera más accesibles y ordenados para los usuarios del transporte público en Lima. La incorporación de elementos de orientación, descanso y protección apunta a atender distintas necesidades durante el desplazamiento cotidiano.

Mejoras en el Corredor Morado

En la misma línea, la ATU convocó a empresas interesadas en ejecutar el saldo de obra de la primera fase del proyecto de remodelación de paraderos del Corredor Morado, identificado con el CUI N.° 2672712.

La intervención comprende el tramo entre la avenida Ejército, en Magdalena, y la avenida Wiese, en Lima, con el objetivo de continuar el mejoramiento de la infraestructura utilizada por los pasajeros.

La entidad realizará una reunión informativa el lunes 12 de octubre, a las 10 a. m., en su sede de la calle José Gálvez 550, Miraflores. Las condiciones, los términos de referencia y el expediente técnico están disponibles en el portal de la ATU.

Las propuestas técnicas y económicas podrán enviarse hasta el 15 de octubre de 2026 al correo abastecimiento147@atu.gob.pe o presentarse en la mesa de partes de la institución, de 8:30 a. m. a 5 p. m. Las ofertas deberán incluir los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y el precio final.

Temas Relacionados

ATUCorredor AzulAutoridad de Transporte Urbano para Lima y CallaoMTCperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada está imperdible: Universitario chocará con Melgar, Perú buscará su pase a la final frente Brasil por el Sudamericano Sub 19 de vóley, Barcelona y Real Madrid tendrán acción en LaLiga, respectivamente

Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Zuliet Seminario va por la corona del certamen de belleza desde Tailandia, vía YouTube

Zuliet Seminario representará al Perú en la final del Miss Grand International 2026, que se transmitirá en vivo este sábado 10 de octubre desde Tailandia.

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Zuliet Seminario va por la corona del certamen de belleza desde Tailandia, vía YouTube

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 10 de octubre

<p>El costo de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su precio </p>

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 10 de octubre

Catástrofe en Santiago de Chile por aluvión asociado al fenómeno El Niño podría repetirse en Lima en pocas semanas: estos serían los zonas más afectadas

De acuerdo con la especialista, la ocupación urbana de áreas expuestas y las deficiencias en la planificación territorial aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones frente a inundaciones, deslizamientos y flujos de detritos.

Catástrofe en Santiago de Chile por aluvión asociado al fenómeno El Niño podría repetirse en Lima en pocas semanas: estos serían los zonas más afectadas

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

La intérprete peruana recordó que el fallecimiento de su familiar ocurrió días antes de las fiestas y contó cómo la música la ayudó a enfrentar el duelo

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Piden al JEE declarar nula la elección en Lima por el caso de Rafael López Aliaga

PJ admite demanda para anular la candidatura de Rafael López Aliaga por reelección encubierta

Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Zuliet Seminario va por la corona del certamen de belleza desde Tailandia, vía YouTube

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Zuliet Seminario va por la corona del certamen de belleza desde Tailandia, vía YouTube

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

Preocupación en Corea del Sur por la seguridad de BTS en Perú: aseguran que hubo una “grave invasión a la privacidad” frente a su hotel

Fan de BTS que lleva 23 años internada en el hospital pide recibir mensaje del grupo coreano: “Quiero que ellos sepan de mi existencia”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Universitario vs Sancor Seguros Vôlei Londrina 3-2: resumen del triunfazo ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2026

Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo: resumen de la derrota del ‘pedacito de cielo’ en Cusco por Torneo Clausura 2026

Programación de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV online