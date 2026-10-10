ATU moderniza 39 paraderos del corredor Azul en el Rímac: conoce cuáles son y qué mejoras incorporan

Los paraderos Leoncio Prado y Alcázar disponen de módulos accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas, placas en braille y tótems informativos sobre las rutas disponibles y los beneficios del servicio - Créditos: ATU.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), culminó la modernización de 39 paraderos del Corredor Azul en el distrito del Rímac, como parte de las mejoras destinadas a facilitar la espera y el abordaje de los buses del transporte público. Las intervenciones incorporan infraestructura accesible, nuevos elementos de orientación y espacios acondicionados para atender las necesidades de los pasajeros.

Los trabajos contemplan la instalación de bancas para quienes esperan el servicio, así como termotechos que brindan protección frente al sol y la lluvia. Asimismo, varios puntos cuentan con pisos podotáctiles, diseñados para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual, y señalización renovada que permite identificar los espacios destinados al embarque.

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Entre las mejoras también figuran los apoyos isquiáticos, estructuras que permiten descansar sin necesidad de sentarse por completo. Estos elementos están dirigidos especialmente a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida, quienes pueden encontrar dificultades para sentarse o levantarse de un asiento convencional.

Los paraderos incorporan bancas, termotechos, pisos podotáctiles y señalización renovada. Algunos también cuentan con apoyos isquiáticos, que permiten descansar sin sentarse por completo - Créditos: ATU.

Acho conecta los corredores Azul y Morado

Uno de los principales puntos intervenidos es el paradero Acho, convertido en el primer espacio de interconexión de la ciudad para los corredores Azul y Morado. Según la información proporcionada, este lugar atiende a más de 40.000 usuarios al mes y permite enlazar ambos servicios en un entorno organizado, con el propósito de evitar desplazamientos innecesarios durante los trasbordos.

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La infraestructura renovada incluye zonas de operación definidas, veredas acondicionadas, pisos de alta resistencia, superficies podotáctiles y áreas verdes. Estos componentes buscan ordenar la circulación de los pasajeros y mejorar las condiciones de acceso para quienes utilizan ambos servicios de transporte.

Otro punto destacado es el paradero 24 de Junio, ubicado en sentido norte-sur, que registra más de 81.000 usuarios mensuales. En este lugar se instaló un módulo doble equipado con banca, apoyo isquiático, piso podotáctil y señalización en braille, recursos que contribuyen a facilitar la orientación y la espera de los pasajeros.

La renovación busca ofrecer espacios más accesibles, ordenados y cómodos para los pasajeros, mediante infraestructura adaptada a distintas necesidades de movilidad y orientación - Créditos: ATU.

¿Qué otros paraderos fueron modernizados?

La intervención también comprende los paraderos Leoncio Prado y Alcázar, que cuentan con módulos de embarque accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas. Ambos espacios incorporan placas en braille y tótems informativos con datos sobre las rutas disponibles y los beneficios del servicio.

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A esta lista se suman Amancaes, Los Virreyes, Pizarro, Túnel, Virú, Aguilar y Condominios. En estos puntos se instalaron módulos simples que incluyen bancas, superficies podotáctiles y señalización en braille para mejorar las condiciones de uso.

Las obras forman parte de las acciones de modernización de la infraestructura del corredor Azul, que busca ofrecer espacios de espera más accesibles y ordenados para los usuarios del transporte público en Lima. La incorporación de elementos de orientación, descanso y protección apunta a atender distintas necesidades durante el desplazamiento cotidiano.

Mejoras en el Corredor Morado

En la misma línea, la ATU convocó a empresas interesadas en ejecutar el saldo de obra de la primera fase del proyecto de remodelación de paraderos del Corredor Morado, identificado con el CUI N.° 2672712.

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La intervención comprende el tramo entre la avenida Ejército, en Magdalena, y la avenida Wiese, en Lima, con el objetivo de continuar el mejoramiento de la infraestructura utilizada por los pasajeros.

La entidad realizará una reunión informativa el lunes 12 de octubre, a las 10 a. m., en su sede de la calle José Gálvez 550, Miraflores. Las condiciones, los términos de referencia y el expediente técnico están disponibles en el portal de la ATU.

Las propuestas técnicas y económicas podrán enviarse hasta el 15 de octubre de 2026 al correo abastecimiento147@atu.gob.pe o presentarse en la mesa de partes de la institución, de 8:30 a. m. a 5 p. m. Las ofertas deberán incluir los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y el precio final.

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