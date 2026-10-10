Fenómeno El Niño se fortalece con rapidez, según la Organización Meteorológica Mundial

Un río de aguas turbias desbordado avanza junto a un asentamiento urbano en la costa norte de Perú durante una jornada de lluvias intensas provocadas por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que el Fenómeno El Niño se ha consolidado y gana intensidad con rapidez. El organismo prevé que el episodio alcance su punto máximo en diciembre y mantenga una probabilidad cercana al 100% de persistir hasta febrero de 2027. La proyección coloca en alerta a países expuestos a cambios de lluvias, temperaturas y disponibilidad de agua.

El boletín estacional de la OMM anticipa que la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical central y oriental llegará a valores sin precedentes entre octubre y diciembre. Esa franja oceánica funciona como uno de los termómetros del evento: allí se mide la anomalía Niño 3.4, un indicador que permite seguir la evolución del calentamiento asociado al fenómeno.

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“El episodio de El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente. Según los pronósticos de la OMM, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100% y podría ser uno de los episodios más intensos desde, al menos, 1950”, afirmó la secretaria general, Celeste Saulo.

fenómeno El Niño

La temperatura del Pacífico tropical podría superar todos los registros

Para octubre, noviembre y diciembre, la OMM calcula que la anomalía promedio estacional del índice Niño 3.4 alcance unos +3,7 °C, con un pico previsto alrededor de diciembre. La cifra superaría el anterior récord de +2,6 °C, observado entre noviembre de 2015 y enero de 2016. En junio de 2026, el promedio estaba 1,6 °C por encima de lo normal; en agosto, llegó a 2,5 °C.

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Saulo explicó que El Niño no crea calor adicional, sino que libera la energía acumulada bajo la superficie oceánica. “El Niño no añade más calor al planeta, pero libera calor que el océano ya ha almacenado bajo la superficie. Por ese motivo un episodio intenso supone con tanta frecuencia que el año del evento se convierta en uno de los más calurosos jamás registrados, como ya ocurrió en 2024”, señaló durante el Foro Mundial sobre el Calor, en Bangkok.

El escenario tiene implicancias para Perú. El meteorólogo Abraham Levy indicó que los registros actuales no tienen equivalente para las generaciones que cuentan con mediciones sistemáticas desde 1950.

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“Desde 1950, que es más o menos la época en que tenemos registros buenos, observaciones regulares de la temperatura del aire y la temperatura del mar, los que vivimos ahora, en estas generaciones, no hemos tenido un evento de este tamaño”, afirmó.

El calentamiento del mar ya se percibe frente a la costa peruana

Levy sostuvo que, frente al Callao, la temperatura del mar está alrededor de siete grados por encima de los niveles habituales. En Piura, la diferencia oscila entre ocho y nueve grados. El especialista vinculó esas variaciones con jornadas de 27 °C o más en algunos distritos de Lima. Las condiciones oceánicas repercuten en el ambiente costero, aunque los efectos no se distribuyen de la misma forma en el territorio nacional.

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El meteorólogo advirtió que las lluvias de verano asociadas al fenómeno pueden aumentar en sectores de la costa, mientras en los valles interandinos y la selva podrían disminuir.

“Si bien es cierto que El Niño está asociado a lluvias en el verano, estas son en la costa, pero detrás de la cordillera, hacia la sierra, en los valles interandinos y hacia la selva, llueve menos”, señaló. Esa reducción podría influir en la disponibilidad hídrica para centrales hidroeléctricas.