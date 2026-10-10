Perú

Tras su victoria, Hitler Mussolini cambió de número telefónico por las llamadas de desconocidos y los presuntos intentos de extorsión

Obtuvo el 34,54% de los votos en Queropalca, Huánuco. Dirigentes de su partido señalaron que afrontó presuntos intentos de extorsión luego de adquirir notoriedad tras los comicios

Un hombre con camiseta naranja frente a montañas junto a una pantalla con resultados electorales de la ONPE
Hitler Mussolini Simeón Flores encabeza los resultados de la ONPE para la alcaldía del distrito de Queropalca con 229 votos.
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Hitler Mussolini Simeón Flores, un candidato de 45 años, se convirtió en el virtual ganador de las elecciones municipales de Queropalca, un distrito de la región de Huánuco, en Perú. Su nombre llamó la atención tras los comicios locales, en los que obtuvo los votos necesarios para superar a sus competidores y quedar a la espera de la proclamación oficial.

Dirigentes de Ahora Nación, agrupación política con la que se presentó a los comicios, señalaron al diario El País que Flores también fue objeto de intentos de extorsión. El caso se conoció después de que su nombre adquiriera notoriedad por coincidir con el de Adolf Hitler y Benito Mussolini, dos dirigentes vinculados al fascismo europeo del siglo XX.

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Flores obtuvo el 34,54% de los votos válidos en las elecciones municipales de Queropalca y superó por 25 sufragios a Gaspar Osorio, candidato de Renovación Popular.El escrutinio había concluido y solo quedaba pendiente la proclamación oficial del ganador.

Antes de la contienda electoral, el candidato concentraba su actividad pública en la campaña municipal. Sus propuestas incluían mejorar los caminos, ampliar el sistema de riego, construir un estadio municipal e impulsar el turismo. Sin embargo, la atención mediática posterior a los comicios lo expuso a llamadas insistentes y a presuntos intentos de extorsión.

Cambió su número telefónico tras recibir llamadas de desconocidos

El postulante de Ahora Nación obtuvo el 34,54% de los votos válidos en Queropalca. Según dirigentes de su agrupación, la atención mediática también lo expuso a presuntos intentos de extorsión. Copiar titular
El postulante de Ahora Nación obtuvo el 34,54% de los votos válidos en Queropalca. Según dirigentes de su agrupación, la atención mediática también lo expuso a presuntos intentos de extorsión. Copiar titular

La notoriedad que alcanzó después de las elecciones alteró la rutina de Flores. De acuerdo con dirigentes de Ahora Nación citados por El País, el candidato es una persona tímida, reservada y poco acostumbrada a la exposición pública.

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La cantidad de llamadas que recibió después de que su nombre circulara en los medios lo llevó a cambiar de número telefónico para evitar el contacto con desconocidos. Las mismas fuentes afirmaron que también afrontó intentos de extorsión, aunque la información difundida no precisa quiénes estuvieron detrás de esas comunicaciones ni qué exigencias le habrían planteado.

El caso adquirió relevancia por la coincidencia de sus nombres con los de los dictadores Adolf Hitler y Benito Mussolini. La difusión de esa particularidad multiplicó la atención sobre el candidato, que hasta entonces había centrado sus esfuerzos en conseguir votos para la alcaldía de su distrito.

Quién es el virtual ganador de la alcaldía de Queropalca

Hitler Mussolini Simeón Flores nació el 6 de agosto de 1981 en Queropalca, localidad de la región de Huánuco situada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sus padres, Toribio Simeón y Enma Flores, eligieron esos nombres décadas después de la muerte de los dos dirigentes europeos. No se conoce el motivo de esa decisión.

Según la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Flores cursó primaria y secundaria, pero no registró estudios superiores. Entre 2023 y 2026 trabajó como gerente de una empresa dedicada al alquiler de maquinaria, el transporte de carga y la construcción de carreteras.

En la campaña municipal, el candidato utilizó con frecuencia el nombre Mussolini Simeón Flores, sin mencionar su primer nombre. Entre sus conocidos también lo llaman “Musso”.

Su trayectoria política incluye una afiliación anterior a Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori. Flores renunció a esa agrupación en 2025 y después se presentó por Ahora Nación, una organización de centroizquierda encabezada por Alfonso López-Chau.

El nombre que lo puso bajo la atención pública

Simeón Flores superó por 25 votos a su rival de Renovación Popular en Queropalca. Dirigentes de Ahora Nación indicaron que cambió su número telefónico por las llamadas que recibió tras hacerse conocido. Copiar titular
Simeón Flores superó por 25 votos a su rival de Renovación Popular en Queropalca. Dirigentes de Ahora Nación indicaron que cambió su número telefónico por las llamadas que recibió tras hacerse conocido. Copiar titular

El sociólogo y catedrático Sinesio López explicó a El País que algunos padres eligen nombres asociados con figuras históricas por la imagen de autoridad que les atribuyen, sin que eso implique necesariamente una coincidencia con sus ideas políticas.

“En muchos casos, se trata de personas de sectores populares que no conocen a profundidad la historia y que admiran al personaje al margen de su ideología”, señaló López.

La información difundida sobre Flores no identifica a los presuntos extorsionadores ni detalla las circunstancias de los intentos denunciados por las fuentes de Ahora Nación. Los datos disponibles vinculan el cambio de número telefónico y las comunicaciones recibidas con la atención mediática que despertó su nombre tras las elecciones municipales.

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