Quién es Hitler Mussolini, el candidato que ganó en un pequeño distrito de Huánuco, en Perú, por solo 25 votos

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Hitler Mussolini Simeón Flores es el virtual alcalde elector de Queropalca, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hitler Mussolini Simeón Flores se convirtió en uno de los personajes que despertaron curiosidad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El candidato de Ahora Nación encabezó la votación para la alcaldía distrital de Queropalca, en la provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco, y quedó como virtual ganador de la contienda.

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El resultado llamó la atención por la particular combinación de sus nombres, que coincide con los de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo. Ambos fueron figuras centrales de los regímenes totalitarios europeos durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, más allá de la coincidencia de nombres, la declaración jurada presentada por el candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite conocer detalles de su formación educativa, trayectoria laboral, ingresos y bienes declarados.

Simeón Flores obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,54 % de los votos válidos, y superó a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, quien postuló por Renovación Popular. La votación también dejó en tercer lugar a Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, con 187 votos.

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El distrito de Queropalca, ubicado en la provincia peruana de Lauricocha, se extiende en un valle landino rodeado de montañas.

¿Quién es Hitler Mussolini Simeón Flores?

Hitler Mussolini Simeón Flores nació el 6 de agosto de 1981 y tiene 45 años, de acuerdo con los datos registrados en su hoja de vida electoral. Su lugar de nacimiento figura en Queropalca, Huánuco.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 postuló a la alcaldía de ese distrito por Ahora Nación. Su perfil electoral consigna que concluyó la educación primaria y secundaria, pero no registra estudios técnicos, no universitarios, universitarios ni de posgrado.

En el ámbito laboral, declaró que se desempeña como gerente de Grupo de Inversiones Simeon SAC, con experiencia consignada entre 2023 y 2026. La actividad aparece vinculada a Pillco Marca, en la provincia de Huánuco.

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En cuanto a su trayectoria partidaria, el documento del JNE señala que renunció a Fuerza Popular en 2025. Posteriormente, participó en los comicios municipales de 2026 con Ahora Nación.

Estos datos proceden de su declaración jurada de hoja de vida y describen la información que presentó ante el organismo electoral.

Hitler Mussolini Simeón Flores encabeza los resultados de las elecciones para la alcaldía distrital de Queropalca en el departamento peruano de Huánuco.

¿Por cuántos votos ganó Hitler Mussolini en Queropalca?

La elección municipal de Queropalca se definió con una diferencia estrecha entre las principales candidaturas. Según los resultados electorales difundidos tras el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Simeón Flores obtuvo 229 votos y se ubicó en el primer lugar.

El segundo puesto fue para Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular Perú, con 204 votos. Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, consiguió 187 sufragios.

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Hitler Mussolini Simeón Flores encabeza los resultados de la ONPE para la alcaldía del distrito de Queropalca con 229 votos.

La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 25 votos, mientras que la distancia respecto de la tercera candidatura alcanzó los 42 sufragios.

En total, el distrito registró 707 votos emitidos, de los cuales 663 fueron válidos, 30 quedaron en blanco y 14 fueron nulos.

Los resultados lo posicionaron como virtual ganador. La proclamación oficial, sin embargo, corresponde a las autoridades electorales competentes.

¿Cuánto gana Hitler Mussolini y qué ingresos declaró ante el JNE?

Uno de los aspectos que destaca en su hoja de vida es la información económica correspondiente al año 2025.

Simeón Flores declaró una remuneración bruta anual de S/ 48.000 (unos 14.000 dólares) procedente del sector privado. Si se divide esa cantidad entre 12 meses, el resultado equivale a un promedio de S/ 4.000 mensuales (USD 1,470), antes de impuestos y otras deducciones.

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La declaración también registra cero soles por ejercicio individual, cero soles por otros ingresos anuales y cero soles de remuneración proveniente del sector público.

Es importante precisar que esta cifra corresponde a los ingresos declarados para ese año. No representa necesariamente la totalidad de sus ingresos actuales ni permite establecer cuál sería su remuneración como alcalde.

Las propiedades y vehículos que declaró Hitler Mussolini

La hoja de vida electoral también incluye información sobre los bienes muebles e inmuebles que declaró ante el JNE.

En el apartado de bienes inmuebles figuran dos propiedades:

Un registro de predios en Cayhuayna, Huánuco , ubicado en una zona rural identificada como manzana B, lote 48, en Pillco Marca. El valor consignado es de S/ 2.300 (USD 670).

Un terreno en Colpa Alta, Amarilis, cuyo valor declarado asciende a S/ 1.200 (USD 350).

Los dos inmuebles suman S/ 3.500 (USD 1,020) según los importes registrados en el documento.

En el apartado de bienes muebles aparecen tres vehículos:

Una camioneta 4x4, de placa F0U758, valorizada en S/ 70.000 (USD 20,400).

Un camión, de placa AKS803, valorizado en S/ 350.000 (USD 102,100).

Un camión volquete, de placa BKJ842, valorizado en S/ 500.000 (USD 146,000).

Los tres vehículos suman S/ 920.000 (USD 268,500) en valores declarados. El camión volquete registra el importe más alto de la relación.

Además, el candidato consignó 50 unidades de participación en Grupo DC Inversiones Simeon, valorizadas en S/ 500 (USD 146).

La suma de los valores declarados para los dos inmuebles, los tres vehículos y las participaciones empresariales asciende a S/ 924.000 (USD 269,666). Este cálculo no equivale a una tasación actual ni a una estimación del patrimonio neto, pues no considera eventuales deudas, gravámenes, porcentajes de propiedad o diferencias con los precios de mercado.

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¿Qué sentencia figura en su hoja de vida?

En la sección de declaración de sentencias firmes, Simeón Flores consignó una sentencia no penal relacionada con materia familiar y alimentaria.

El registro identifica al Juzgado de Paz Letrado y consigna el expediente 00079-2016-0-1211-JP-FC-01.

La información publicada en la plataforma electoral no permite determinar por sí sola las circunstancias completas del caso, las obligaciones establecidas ni su situación actual.

¿Dónde queda Queropalca y cuántos habitantes tiene?

Queropalca es un distrito de la provincia de Lauricocha, en el departamento de Huánuco, situado en la sierra peruana. Se caracteriza por su entorno andino y por tener una población reducida en comparación con los principales centros urbanos del país.

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Según datos censales, el distrito tiene alrededor de 655 habitantes para el 2017. La cantidad de personas que viven en Queropalca no debe confundirse con el número de electores habilitados ni con los votos emitidos en una elección. En los comicios municipales de 2026 se contabilizaron 707 votos emitidos, incluidos los blancos y nulos.

Una infografía ubica geográficamente al distrito de Queropalca en el mapa de Perú y detalla su cercanía con la Cordillera Huayhuash. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos peruanos se llaman Hitler?

El nombre de Hitler Mussolini Simeón Flores también vuelve a poner sobre la mesa una curiosidad relacionada con los nombres inscritos en el Perú: la cantidad de ciudadanos que llevan el nombre Hitler.

En julio de 2023, de acuerdo al portal Forebears, un directorio internacional de nombres y apellidos, habían 2.349 personas que tenían como nombre al del geocida nazi. La distribución difundida entonces situaba a Loreto en primer lugar, con 424 personas, seguida de Lima, con 422.

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No obstante, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reportó para el 2023 que 3.943 peruanos se llamaban Hitler. El organismo también informó que 99 personas llevaban el nombre Adolfo Hitler y tres, Adolf Hitler.

De los más de 2,000 Hitler que existen en el Perú, 24 son oriundos del Cusco (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

Otros peruanos que llevan el nombre Hitler

El caso de Simeón Flores no es el único que ha llamado la atención en la política y la vida pública peruana.

En las elecciones generales de 2021, Hitler Saavedra Casternoque postuló al Congreso por Somos Perú y consiguió una curul. Su trayectoria parlamentaria fue objeto de cobertura periodística durante su paso por el Legislativo.

Otro caso fue el de Hitler Alba Sánchez, quien postuló a la alcaldía de Yúngar, en Áncash, durante las elecciones municipales de 2018. Durante su campaña utilizó frases como “Hitler es del pueblo” y “Hitler es confianza”.

Según los reportes publicados entonces, el candidato manifestó rechazar lo que representaba el dictador nazi y prometió una gestión justa y transparente. En aquella contienda también participó un candidato llamado Lenin.

En 2017, Hitler Anaya, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtuvo una beca para continuar sus estudios en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, a través del programa Pronabec.

El joven es originario de Castillapata, en Huancavelica. Según una entrevista difundida por la agencia Andina, recibió su nombre de su abuelo materno, quien había formado parte del Ejército peruano.

Su historia fue difundida como ejemplo de acceso a oportunidades educativas y mostró que compartir un nombre con una figura histórica controvertida no permite sacar conclusiones sobre las ideas o la conducta de una persona.

¿Qué se sabe sobre el futuro de la gestión de Hitler Mussolini en Queropalca?

La atención que ha despertado el nombre del virtual alcalde no cambia las responsabilidades que tendrá la próxima gestión municipal. La administración distrital deberá atender las necesidades de los habitantes, ejecutar el presupuesto público y responder por las decisiones que adopte durante el periodo de gobierno.

Su hoja de vida consigna experiencia como gerente de una empresa privada, pero no registra estudios superiores. Estos datos forman parte de su perfil declarado y no bastan, por sí solos, para evaluar su capacidad de gestión.

El desempeño de la autoridad podrá medirse a partir de sus decisiones, la transparencia en el manejo de los recursos y el cumplimiento de sus compromisos con la población.

Por ahora, la información electoral lo sitúa en primer lugar en Queropalca con 229 votos, mientras que su declaración jurada permite conocer sus ingresos y bienes registrados. La proclamación oficial y la información administrativa de la municipalidad serán relevantes para confirmar los siguientes pasos de la transición de gobierno.