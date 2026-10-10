Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 10 de octubre de 2026

Una estación de servicio en Lima exhibe los precios de las gasolinas y el diésel junto a un cartel informativo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diésel B5 S-50 UV registró una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón entre los precios declarados por estaciones de servicio de Lima, según la consulta de Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La brecha se observó entre el menor valor, de S/ 23,45, y el más alto, de S/ 27,99.

Los conductores que busquen abastecerse este sábado 10 de octubre deben revisar la información actualizada antes de salir. Los precios de los combustibles pueden variar entre grifos de un mismo distrito y también cambiar durante el día, de acuerdo con las declaraciones que realizan los establecimientos en la plataforma oficial.

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La consulta permite verificar tarifas de gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. El usuario puede aplicar filtros por departamento, provincia, distrito, producto y distancia hasta la estación de servicio para comparar alternativas.

Un mapa de distritos de Lima señala las variaciones en las tarifas de combustibles según la información registrada por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 concentró la mayor diferencia entre los combustibles revisados

El diésel B5 S-50 UV presentó el mayor rango de precios entre los productos incluidos en la consulta. El combustible se ofreció desde S/ 23,45 hasta S/ 27,99 por galón, una distancia de S/ 4,54 que puede afectar el gasto de quienes usan vehículos de carga, transporte de pasajeros o autos con recorridos extensos.

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Una carga de 20 galones permite dimensionar la diferencia. Si un conductor encuentra el valor más bajo de la búsqueda, pagaría S/ 90,80 menos que en una estación que aplique la tarifa más alta detectada. La comparación, de todos modos, requiere incluir el costo del traslado, el tráfico y los posibles desvíos hasta el grifo elegido.

Estaciones de servicio exhiben paneles con precios de combustibles de Osinergmin y Facilito a lo largo de una avenida en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los registros por distritos, Carabayllo figuró entre las zonas con una de las referencias iniciales más bajas para diésel B5, desde S/ 23,29 por galón. En Comas, el mismo producto apareció desde S/ 24,10; mientras que en el Rímac se encontró desde S/ 24,94. Cada monto corresponde a una estación en particular y no a un precio general de todo el distrito.

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Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón

Mayor diferencia identificada: S/ 4,54 por galón

Diferencia para una carga de 20 galones: S/ 90,80

Carabayllo: diésel B5 desde S/ 23,29

Comas: diésel B5 desde S/ 24,10

Rímac: diésel B5 desde S/ 24,94

Un surtidor de combustible en Lima exhibe en su pantalla digital las tarifas de gasohol, diésel y gas supervisadas por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador y Los Olivos tuvieron precios iniciales bajos en gasohol regular

El gasohol regular se ubicó entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en la consulta general. La diferencia alcanzó S/ 3 por galón, por lo que un vehículo que requiera 12 galones podría ahorrar S/ 36 si carga al menor valor disponible y si la distancia hasta la estación no eleva el gasto previsto.

En Villa El Salvador, el gasohol regular apareció desde S/ 20,09 por galón, una de las tarifas iniciales más bajas detectadas por distrito. Los Olivos registró valores desde S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho el precio inicial fue de S/ 20,65. La disponibilidad del producto debe confirmarse antes del desplazamiento.

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El gasohol premium mostró un rango más amplio. Las tarifas declaradas comenzaron en S/ 21,29 y llegaron a S/ 26,19 por galón. En Villa El Salvador hubo registros desde S/ 21,39, mientras que San Miguel figuró con una referencia inicial de S/ 21,99. El monto publicado debe contrastarse con el valor exhibido en el surtidor.

Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón

Gasohol premium: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón

Villa El Salvador: regular desde S/ 20,09 y premium desde S/ 21,39

Los Olivos: regular desde S/ 20,48

San Juan de Lurigancho: regular desde S/ 20,65

San Miguel: premium desde S/ 21,99

Un mapa de Lima ilustra las diferencias de precios de combustible y las distancias entre diversos distritos mediante la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular se despacha por galón

Los usuarios de GNV deben considerar que este combustible se comercializa por metro cúbico. Por esa razón, su tarifa no puede compararse de manera directa con los precios por galón del diésel, los gasoholes o el GLP vehicular. La búsqueda debe realizarse con el filtro correspondiente al producto que utiliza cada vehículo.

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El GLP vehicular, en cambio, se vende por galón. No todos los grifos cuentan con GNV, GLP, gasoholes y diésel al mismo tiempo. La plataforma de Osinergmin permite identificar qué productos declara cada local y conocer si la estación aparece como operativa antes de iniciar el recorrido.

Los conductores pueden ordenar los resultados por precio o por distancia. Esa función resulta útil para evitar que una tarifa menor pierda conveniencia por el consumo necesario para llegar al establecimiento. También conviene actualizar la consulta si pasaron varias horas desde la primera revisión, porque los valores o la disponibilidad pueden modificarse.

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Surtidores de una estación de servicio en Lima exhiben los precios de GNV, GLP, diésel y gasolina fiscalizados por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben revisar los conductores antes de cargar combustible

La elección del grifo no debería basarse solo en el precio mostrado en la plataforma. Una estación puede haber declarado una tarifa competitiva, pero el producto puede agotarse o el valor puede modificarse antes de la llegada del usuario. Verificar la condición operativa del local reduce el riesgo de un viaje sin resultado.

También es necesario comprobar que el combustible elegido coincida con las especificaciones del vehículo. Cargar un producto distinto al recomendado por el fabricante puede generar problemas mecánicos y gastos posteriores. En el caso del GNV, el conductor debe verificar que el establecimiento tenga operativos sus equipos de despacho.

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La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de abastecerse, los usuarios pueden revisar estos puntos:

Que el grifo figure como operativo en Facilito

Que el combustible requerido esté disponible

Que el precio publicado coincida con el exhibido en el surtidor

Que el ahorro no se pierda por tráfico, distancia o desvíos

Que el producto corresponda al tipo de motor del vehículo

Que la búsqueda se actualice antes de iniciar el trayecto

La información puede verificarse en Facilito de Osinergmin, donde las estaciones de servicio declaran sus precios y los combustibles disponibles por zona.