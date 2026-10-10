Perú

No es el único Hitler en Perú: los otros peruanos que llevan el nombre del dictador nazi y llegaron a la política

En Perú, 3.943 personas fueron registradas con el nombre Hitler, según datos de Reniec difundidos en 2023. Entre los casos más conocidos figuran un excongresista, un exalcalde de Áncash y un estudiante que obtuvo una beca para continuar su formación en Harvard

Retrato en blanco y negro de Adolf Hitler junto a siluetas oscuras de hombres y un mapa de Perú pintado en tonos rojo y blanco.
El nombre Hitler figura en miles de registros de ciudadanos peruanos. Su presencia en la política, la educación y otros ámbitos ha generado atención por su coincidencia con el nombre del dictador alemán. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El nombre Hitler Mussolini Simeón Flores, virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, en Huánuco, volvió a despertar interés por una coincidencia que no es nueva en el Perú. A lo largo de los últimos años, otros ciudadanos con el nombre Hitler también han aparecido en la política, las elecciones municipales y las noticias vinculadas con la educación.

Uno de los casos más conocidos fue el de Hitler Saavedra Casternoque, médico que llegó al Congreso de la República en 2021. También está Hitler Alba Sánchez, quien fue alcalde del distrito de Yúngar, en Áncash, y posteriormente participó en una contienda municipal. A ellos se suma Hitler Alanya, un estudiante peruano que obtuvo una beca para continuar sus estudios en la Universidad de Harvard.

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La coincidencia de nombres ha llamado la atención por la asociación con Adolf Hitler, líder del régimen nazi alemán y responsable del Holocausto, durante el cual fueron asesinados aproximadamente seis millones de judíos, además de millones de otras víctimas de la persecución nazi.

Sin embargo, compartir un nombre no permite atribuir automáticamente una ideología o una postura política a una persona. Los casos registrados en el país corresponden a trayectorias distintas, que deben conocerse a partir de sus propios antecedentes.

Composición fotográfica con los retratos de cuatro hombres peruanos alineados sobre un fondo degradado claro
Cuatro ciudadanos peruanos registrados con el nombre Hitler han ocupado cargos públicos o destacado en el ámbito académico en Perú.

¿Cuántos peruanos se llaman Hitler, según Reniec?

En julio de 2023, una cifra sobre la cantidad de peruanos llamados Hitler se viralizó en redes sociales. La publicación original, basada en datos del portal Forebears, señalaba que existían 2.349 personas con ese nombre en el país.

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Según esa información, Loreto concentraba 424 registros, mientras que Lima aparecía con 422. San Martín, Ucayali y Huánuco también figuraban entre las regiones con más personas llamadas Hitler.

No obstante, una verificación publicada por La República consultó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y encontró una cifra mayor.

Dibujo en blanco y negro de Adolf Hitler a la izquierda, mapa rojo y blanco del Perú al centro y siluetas de cinco hombres a la derecha.
En Perú, miles de ciudadanos llevan el nombre Hitler, una coincidencia con el dictador nazi que ha llamado la atención en la política, la educación y otros ámbitos de la vida pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos proporcionados por la entidad en 2023, 3.943 peruanos estaban registrados con el nombre Hitler. Además, se contabilizaron 99 personas llamadas Adolfo Hitler y otras tres registradas como Adolf Hitler.

La diferencia se relacionaba con la antigüedad de los datos de Forebears, que correspondían a registros de 2010 y 2018.

Hitler Saavedra: el médico que llegó al Congreso

Uno de los casos más conocidos fue el de Hitler Saavedra Casternoque, médico cirujano y político peruano que representó a Loreto en el Congreso de la República.

Saavedra postuló por el partido Somos Perú en las elecciones generales de 2021 y consiguió una curul. Durante su paso por el Parlamento, presentó iniciativas legislativas relacionadas con diferentes asuntos de interés público, entre ellos propuestas vinculadas con el desarrollo científico y tecnológico de su región.

Su nombre volvió a aparecer en los medios durante su trayectoria parlamentaria, debido a la coincidencia con el apellido del líder nazi.

Hitler Saavedra falleció el 17 de septiembre de 2024, a los 46 años, durante un viaje a Cusco. Su muerte fue reportada por medios peruanos y extranjeros.

Un hombre con traje y corbata posa frente a un árbol de Navidad y un rótulo rojo con el texto Hitler Saavedra
El fallecido congresista peruano Hitler Saavedra se dirige a los ciudadanos desde la sede del Parlamento durante la temporada navideña.

Hitler Alba Sánchez: el político que fue alcalde de Yúngar

Otro caso que generó atención mediática fue el de Hitler Guesclin Alba Sánchez, político de Áncash que llegó a ocupar la alcaldía de Yúngar, distrito de la provincia de Carhuaz.

Alba fue alcalde durante el periodo municipal 2011-2014 y volvió a aparecer en la cobertura electoral en 2018, cuando buscó nuevamente captar el respaldo de los votantes.

Durante sus campañas empleó frases como “Hitler es del pueblo” y “Hitler es confianza”, que provocaron comentarios por la referencia al dictador alemán. También fue conocido por utilizar expresiones como “el Hitler bueno”.

Un hombre saluda con la mano levantada junto al texto Hitler es confianza y cuatro logotipos del partido Somos Perú marcados con equis
Un afiche de campaña presenta al candidato Hitler Alba Sánchez para la alcaldía del distrito peruano de Yúngar con el partido Somos Perú.

Ante las reacciones, el candidato manifestó que rechazaba lo que representaba Adolf Hitler y sostuvo que su nombre no definía sus convicciones. Los reportes periodísticos de la época también recogieron su explicación sobre el origen de su nombre.

Según explicó, la novedad de los nombres extranjeros comenzó a extenderse en la década de los 80 y, en ese contexto, su padre decidió llamarlo “Hitler” sin tener un conocimiento claro sobre la historia asociada con Adolf Hitler ni sobre el significado que tendría ese nombre con el paso del tiempo.

Años después, Hitler Alba Sánchez comenzó a investigar el origen de su nombre y tomó conciencia de lo doloroso que resulta para muchas personas el recuerdo de Adolf Hitler. El exalcalde aseguró que en algún momento quiso cambiarse el nombre, pero el tiempo pasó y finalmente decidió conservarlo.

Hitler Alanya: el estudiante peruano que obtuvo una beca para Harvard

El nombre Hitler también apareció en una historia vinculada con la educación superior.

En 2017, Hitler Alanya Boza, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtuvo una beca para continuar su formación académica en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, mediante un programa de Pronabec.

Un hombre con sudadera azul y pantalón claro conduce una bicicleta en un malecón junto al mar y colinas al fondo
Hitler Alanya es un destacado ingeniero peruano cuyo nombre le fue dado por su abuelo, un ex soldado del Ejército.

El joven, que ostentaba el primer puesto en la Escuela Profesional de Ingeniería de Mecánica de Fluidos, es originario de Castillapata, en el departamento de Huancavelica. Su caso fue difundido en medios peruanos antes de su viaje a Estados Unidos.

Según los reportes publicados entonces, Alanya recibió su nombre de su abuelo materno, quien había formado parte del Ejército peruano.

Al ser consultado por su nombre, Alanya expresó que no le incomoda cuando debe pronunciarlo al presentarse. Para él, la prioridad en su vida, en ser un destacado periano en la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos.

Hitler Mussolini Simeón Flores se suma a una lista de casos conocidos

La reciente atención sobre Hitler Mussolini Simeón Flores, virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, en Huánuco, se suma a los antecedentes de ciudadanos peruanos cuyos nombres coinciden con los de figuras históricas vinculadas con regímenes totalitarios. El candidato de Ahora Nación obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,54% de los votos válidos.

Retrato de un hombre en camisa blanca junto a la fachada de un edificio amarillo con el letrero Municipalidad Distrital de Queropalca
Hitler Mussolini Simeón Flores encabeza los resultados de las elecciones para la alcaldía distrital de Queropalca en el departamento peruano de Huánuco.

Su nombre combina referencias a Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo. Ambos fueron figuras centrales de los regímenes totalitarios europeos durante la Segunda Guerra Mundial.

La coincidencia despertó curiosidad en redes sociales y los medios de comunicación de distintos países que replicaron el caso como una muestra más de las particularidades que rodean la onomástica peruana.

Más allá de la atención mediática que generan estos nombres, los casos registrados en el Perú confirman que tal coincidencia responde a decisiones familiares ajenas a cualquier postura ideológica.

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