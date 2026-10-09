Elecciones Municipales 2026: Se llama Hitler Mussolini y es el virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, en Huánuco

Hitler Mussolini Simeón Flores se perfila como virtual ganador de la alcaldía del distrito de Queropalca tras liderar los resultados electorales. (Infobae Perú/Difusión)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán a las nuevas autoridades locales que asumirán la conducción de los distritos y provincias del Perú durante el próximo periodo de gobierno. En medio de los resultados electorales, algunos candidatos llaman la atención por las particularidades de sus nombres y las historias que hay detrás de ellos.

Uno de estos casos se registra en el distrito de Queropalca, provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco, donde Hitler Mussolini Simeón Flores, candidato del partido Ahora Nación, se perfila como virtual ganador de la alcaldía.

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Hitler Mussolini obtuvo 229 votos en Queropalca

Hitler Mussolini obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,540 % de los votos válidos, y se ubicó en el primer lugar de la elección municipal en Queropalca. Su nombre llama la atención por la coincidencia con Adolf Hitler, líder del régimen nazi en Alemania, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo. Ambos fueron figuras centrales de la política europea durante la Segunda Guerra Mundial.

En la votación, Renovación Popular Perú ocupó el segundo lugar con 204 votos (30,769 %), seguido del Partido País para Todos, que consiguió 187 votos (28,205 %). Más atrás quedaron Alianza para el Progreso, con 35 votos (5,279 %), y el Partido Democrático Somos Perú, con ocho votos (1,207 %). En total, se registraron 663 votos válidos y 707 votos emitidos, incluidos 30 votos en blanco y 14 nulos.

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El edificio de la Municipalidad Distrital de Queropalca se ubica en el departamento de Huánuco, donde se celebran elecciones locales. (FB/@Municipalidad Distrital De Queropalca 2023 - 2026)

Una votación reñida

La elección en Queropalca estuvo marcada por una diferencia ajustada entre las tres candidaturas más votadas. Hitler Mussolini Simeón Flores, de Ahora Nación, obtuvo 229 votos, apenas 25 más que Renovación Popular Perú, que alcanzó 204. En tanto, el Partido País para Todos quedó en tercer lugar con 187 votos, a 42 del primer puesto.

Estos resultados muestran una competencia estrecha por la alcaldía distrital, con una diferencia de apenas 42 votos entre el primer y el tercer lugar. Así, Ahora Nación se posicionó al frente de la votación, seguido de cerca por sus dos principales competidores.

Hitler Mussolini Simeón Flores, del partido Ahora Nación, encabeza la elección municipal en Queropalca, Huánuco, al obtener el 34,54 % de los votos válidos. (ONPE)