Mototaxista es asesinado delante de sus hijas en SJL: Policía encontró ocho casquillos de bala

El crimen habría ocurrido en medio de las amenazas y los cobros extorsivos contra la asociación de mototaxistas en la que trabajaba la víctima (Créditos: América TV)

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Un mototaxista de 48 años fue asesinado a balazos delante de sus hijas en la zona de Pedregal, en San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió en medio de las amenazas y los presuntos cobros extorsivos que afectarían a la asociación de transportistas en la que trabajaba. El homicidio generó temor entre los vecinos, quienes denunciaron que la delincuencia se ha extendido a diferentes actividades económicas del sector.

De acuerdo con la información de América Televisión, la víctima, identificada como Leoncio Pariona Vargas, había llegado en su vehículo menor para dejar a una de sus hijas cuando fue atacada. Según los testimonios recogidos en la zona, el presunto sicario habría actuado a pie y escapado de la misma manera, mientras los residentes intentaban comprender lo ocurrido.

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Tras el atentado, los vecinos trasladaron al trabajador hasta un hospital ubicado en la avenida Canto Grande. Sin embargo, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, no logró sobrevivir a las heridas de bala. El hombre deja a su esposa e hijos, mientras sus familiares exigen justicia y esperan que las autoridades identifiquen a los responsables.

Leoncio Pariona Vargas, mototaxista de 48 años, fue asesinado a balazos delante de sus hijas en la zona de Pedregal, en San Juan de Lurigancho - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Extorsiones afectan a transportistas y negocios

Los residentes de Pedregal señalaron, ante el citado medio, que los presuntos extorsionadores no solo amenazan a los mototaxistas, sino también a otros trabajadores del transporte y comerciantes. De acuerdo con sus declaraciones, las víctimas de estos cobros ilegales tendrían que entregar dinero a diferentes grupos, lo que incrementa la preocupación entre quienes dependen de sus actividades diarias para sostener a sus familias.

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El temor también se refleja entre los integrantes de la asociación de mototaxistas a la que pertenecía Pariona Vargas. Consultados sobre el asesinato y las amenazas que presuntamente reciben, algunos de sus colegas evitaron brindar declaraciones por miedo a posibles represalias.

En la escena del crimen, la Policía encontró hasta ocho casquillos de bala, indicios que serán considerados durante las diligencias para reconstruir el ataque y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

La víctima había llegado en su mototaxi para dejar a una de sus hijas cuando fue atacada; según los testimonios recogidos por América Televisión, el presunto sicario habría escapado a pie - Créditos: Captura de pantalla de América.

Vecinos piden cámaras de seguridad ante el temor por la delincuencia

Los habitantes de la zona solicitaron la intervención de la municipalidad para instalar cámaras de videovigilancia, pues aseguran que los delincuentes les prohíben colocar estos dispositivos por cuenta propia. Para ellos, contar con equipos de seguridad permitiría reforzar la vigilancia e identificar a quienes cometen delitos en el vecindario.

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“Lo único que solicitamos es al alcalde que ponga cámaras de seguridad porque está bien fea (la zona)”, manifestó un residente, quien expresó su preocupación por la falta de medidas que permitan recuperar la tranquilidad.

Los residentes también aseguraron que, en lo que va del año, se han registrado varios asesinatos en el mismo sector. Ante esta situación, algunos comerciantes tendrían temor de abrir sus negocios y otros pobladores afirman que ya no pueden transitar con tranquilidad.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer el homicidio, identificar a los autores y proceder con su captura. Mientras avanzan las diligencias, la familia de Leoncio Pariona Vargas exige justicia y los vecinos de Pedregal reclaman medidas concretas frente a las amenazas extorsivas y la violencia que golpea a la comunidad.

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