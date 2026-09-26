Perú reporta 83 amenazas, extorsiones y ataques a candidatos en elecciones locales

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Lima, 26 sep (EFE).- Las autoridades electorales de Perú reportaron que se han presentado 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país.

"Son 83 casos los que nosotros hemos podido informarnos, pero desde los medios de comunicación, especialmente", declaró a la emisora RPP la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eugenia Fernán Zegarra.

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La información se ofreció después de que el pasado 19 de septiembre fuera asesinada la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash Susy Aponte, durante un acto proselitista en la ciudad norteña de Caraz.

La representante del máximo organismo electoral peruano añadió que las agrupaciones Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú registran la mayor cantidad de candidatos afectados por estos casos en diversas zonas del país.

"En los últimos 9 días se han presentado 23 casos", añadió antes de precisar que estos implicaron actos de amedrentamiento, extorsión y violencia directa.

La funcionaria también reconoció que existen pocos agentes de la Policía para brindar seguridad a los miles de actores políticos en el proceso electoral.

"Si, en realidad, uno hace un número, nos daremos cuenta que hay más de 10.000 candidatos hoy día en las regionales y municipales y no hay suficientes efectivos policiales para garantizar un orden interno y, por supuesto, contrarrestar toda la delincuencia", sostuvo.

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Agregó que el JNE ha entregado un manual de seguridad que "provee lineamientos técnicos y criterios orientadores de carácter preventivo dirigidos a actores políticos, sus equipos y entorno, considerando la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para el ejercicio de los derechos políticos".

Al referirse a los puntos con mayor concentración de incidentes detalló que "las zonas más recurrentes" son la capital peruana, Lima, las provincias de la región de Lima y las norteñas de La Libertad, Áncash y Cajamarca.

En esa lista también figuran la región selvática de San Martín y la sur andina de Huancavelica.

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes de distritos, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores de distritos.

Los comicios locales cerrarán un año electoral en Perú, que comenzó con las elecciones generales abril pasado y siguió con una segunda vuelta presidencial en junio, en la que la derechista Keiko Fujimori fue elegida mandataria para el periodo 2026-2031. EFE

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