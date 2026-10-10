La Gen Z lidera la tenencia de mascotas en Perú y el 77,8% de los habitantes del sur tiene al menos una

La tenencia de mascotas disminuye entre los grupos de mayor edad: alcanza al 60,7% de los Baby Boomers y al 48,8% de la generación Pre-War. Foto: difusión

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Tener animales de compañía forma parte de la vida cotidiana de una amplia proporción de la población urbana peruana. Un estudio de Ibope sobre hábitos de consumo revela que el 73,4% de las personas consultadas tiene al menos una mascota. Sin embargo, esta presencia en los hogares no se traduce necesariamente en la adquisición de productos para su cuidado: entre quienes conviven con animales, el 79,3% realizó alguna compra destinada a ellos durante los últimos 12 meses.

Esta diferencia representa un desafío para las empresas que participan en el mercado de productos para mascotas, pues la tenencia y el consumo presentan comportamientos distintos según las características de los hogares. Willard Manrique, CEO de Grupo Crosland y especialista en Dirección Comercial, sostiene que conocer estos patrones permite identificar las necesidades de cada público y adaptar la oferta comercial.

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La Gen Z registra la mayor tenencia de mascotas

Los resultados de Ibope muestran que la generación Z encabeza la tenencia de mascotas entre los grupos etarios evaluados. El 76,8% de sus integrantes declara tener al menos un animal de compañía, por encima de los Millennials, con 74,8%, y la generación X, que registra 74,5%. Las cifras reflejan que esta práctica está ampliamente extendida entre los tres grupos más jóvenes considerados en el estudio.

En las generaciones de mayor edad, los porcentajes son menores. Entre los Baby Boomers, el 60,7% tiene mascotas, mientras que en la generación Pre-War la proporción desciende al 48,8%. Aunque los resultados muestran diferencias entre los grupos, la distancia es más pronunciada al comparar a las generaciones más jóvenes con las de mayor edad.

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El nivel socioeconómico influye en la compra de productos

Las diferencias entre consumidores se amplían cuando se analiza la adquisición de artículos para animales de compañía. Si bien la tenencia alcanza al 82,3% de las personas del nivel socioeconómico AB, en el segmento E llega al 63,6%. La brecha entre ambos grupos es de 18,7 puntos porcentuales, lo que evidencia que la presencia de mascotas varía según la condición socioeconómica.

Con profunda tristeza, los miembros de la Compañía de Bomberos Internacional 14 en Breña despiden a 'Spartan', su fiel mascota que los acompañó durante 12 años. El can, considerado un bombero más, falleció a causa del cáncer. | Video: TV Perú

El contraste es todavía mayor al observar las compras realizadas durante el último año. Entre las personas que tienen mascotas, el 95,6% del nivel AB adquirió productos para ellas, frente al 85,6% del nivel C. En los segmentos D y E, los porcentajes fueron de 60,4% y 41,8%, respectivamente. La diferencia entre los extremos supera los 53 puntos porcentuales, una distancia considerablemente mayor que la registrada en la tenencia.

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Para Manrique, estos resultados muestran que compartir el hogar con un animal no implica tener los mismos hábitos de consumo. “Que una mascota esté presente en el hogar no significa que todos los públicos compren de la misma manera. Para una empresa, esa diferencia obliga a mirar con más detalle qué producto ofrecer, a qué precio y por qué canal llegar a cada segmento”, señala el especialista.

En el sur del Perú, la tenencia supera a la compra

La ubicación geográfica también permite identificar diferencias en el comportamiento de los consumidores. En Lima y Callao, el 86,3% de las personas con mascotas compró productos destinados a ellas durante los últimos 12 meses. En las regiones del norte, el indicador alcanzó el 69,1%, mientras que en el sur se situó en 51,5%. En la zona central, la proporción fue aún menor, con 48,9%.

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El caso del sur destaca porque registra una de las mayores proporciones de tenencia, pero una participación mucho más reducida en las compras. En esta zona, el 77,8% de los habitantes declara tener al menos una mascota, por encima del 73,9% registrado en Lima y Callao. Sin embargo, la proporción de propietarios que adquirió productos para sus animales fue de apenas 51,5%, frente al 86,3% de la capital y el primer puerto.

Esta diferencia muestra que la cantidad de hogares con mascotas no basta para explicar el comportamiento del mercado. Las empresas deben considerar las particularidades de cada zona al definir sus productos, precios y canales de venta, en lugar de asumir que la demanda se comporta de la misma manera en todo el país.

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Un revelador estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que 6 de cada 10 hogares en Perú conviven con una mascota. (Crédito: Andina Noticias)

Los productos para mascotas amplían su oferta

La variedad de artículos disponibles también está cambiando. Euromonitor International identifica en el mercado peruano un avance de los productos premium, las alternativas funcionales y los artículos relacionados con la salud y el bienestar animal. Esta diversificación amplía las opciones para los consumidores, pero también plantea nuevos retos para las empresas que buscan atender distintos perfiles de compradores.

A este escenario se suma el crecimiento de los canales especializados, entre ellos las tiendas para mascotas, las clínicas veterinarias y el comercio electrónico. Estos espacios forman parte de una oferta cada vez más diversa, en la que las compañías necesitan identificar qué productos responden a las necesidades de cada público y qué alternativas de compra resultan pertinentes para los distintos segmentos del mercado.

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