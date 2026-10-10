Conocida pollería imprime boleta con mensaje con connotación sexual a un grupo de chicas: “El mensaje no era para usted”

Ante el reclamo, un trabajador explicó que la frase iba dirigida a un compañero de cocina y no a las clientas. Foto: composición Infobae Perú/TikTok

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Un grupo de jóvenes denunció una situación incómoda en un local de La Leña, luego de recibir una boleta que incluía una frase con connotación sexual. El hecho fue expuesto en un video publicado en TikTok por la creadora de contenido Xiomi Jaramillo, quien mostró el comprobante y cuestionó lo ocurrido durante su visita al establecimiento.

Según el registro difundido en redes sociales, las jóvenes encontraron en el documento la frase “Sale con las piernas al hombro perdón al fuego”. Al pedir explicaciones, un trabajador señaló que el mensaje no estaba dirigido a ellas, sino que habría sido destinado a un compañero de cocina. Sin embargo, la respuesta no evitó los cuestionamientos de las afectadas.

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¿Qué decía la boleta que recibieron las jóvenes?

En el video, Jaramillo contó que ella y sus amigas habían realizado un pedido y recibido una boleta en la que aparecía la frase cuestionada. La creadora de contenido expresó su sorpresa al leer el texto y mostró el comprobante a sus seguidores para evidenciar lo sucedido.

“Todos mis amigas (...) nuestra cuenta, adjunto foto. Pusieron: ‘Nota, sale con piernas al hombro. Perdón, al fuego’”, relató. Tras leer el mensaje, las jóvenes manifestaron su desconcierto y preguntaron qué significaba la expresión impresa en el documento.

La creadora de contenido Xiomi Jaramillo difundió el caso en TikTok, donde exhibió la boleta y expresó su rechazo a lo ocurrido en el local (Crédito: TikTok/Xiomi Jaramillo)

La situación generó una reacción inmediata entre las presentes, quienes cuestionaron que una frase de ese tipo figurara en un comprobante relacionado con su consumo. El video subido en TikTok recoge tanto la sorpresa de las jóvenes como el intercambio posterior con el trabajador del establecimiento.

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¿Qué respondió el trabajador de La Leña?

Cuando las jóvenes reclamaron por el contenido de la boleta, el empleado sostuvo que el mensaje no había sido escrito para ellas. Según su explicación, la frase estaba destinada a un compañero que trabajaba en la cocina y que, aparentemente, no sabía que el texto aparecería en el comprobante entregado a las clientas.

“Claro, no sabía que salía en la boleta. Le pido disculpas porque (pausa). No me estoy justificando. Si ustedes dicen que es una cosa sexual (pausa)”, respondió el trabajador durante la conversación grabada.

Las jóvenes, por su parte, insistieron en que el personal debía actuar con responsabilidad frente a situaciones de este tipo. Una de ellas le recordó que debía cuidar el servicio que ofrecía el establecimiento y cuestionó que la disculpa fuera suficiente para dar por terminado el incidente.

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La boleta con la frase. Foto: TikTok

“El mensaje no era para usted”: la explicación ante el reclamo

En otro momento del intercambio, el trabajador reiteró que la frase no estaba dirigida a las jóvenes. “Le vuelvo y le reitero, señorita, el mensaje no era para ustedes”, manifestó.

Hasta el momento, el video en TikTok tiene más de 30 mil ‘me gusta’ y más de 1.500 comentarios, los cuales, en su mayoría, apoyaban a Xiomi Jaramillo. La Leña todavía no se pronuncia sobre este incidente en uno de sus locales.