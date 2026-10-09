Campaña veterinaria gratis para este jueves 15 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los asistentes participarán en una charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas y las obligaciones que implica su cuidado - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de Lima anunció que este jueves 15 de octubre organizará una campaña veterinaria gratuita en el Cercado de Lima, como parte de la iniciativa Brigada Pet. La jornada permitirá que los vecinos accedan a consultas médico-veterinarias, desparasitación y orientación sobre el cuidado de sus animales de compañía, además de recibir información relacionada con la tenencia responsable.

La actividad se desarrollará desde las 9 a. m. hasta las 12 m. en el parque Huerta Santa Rosa, ubicado en la calle López Albújar, cuadra 11, en el Cercado de Lima. Durante ese horario, los propietarios podrán acercarse con sus mascotas para recibir las atenciones contempladas en esta iniciativa municipal.

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La propuesta busca acercar servicios veterinarios a la comunidad y brindar recomendaciones para promover el bienestar de perros y gatos. Asimismo, la jornada incluirá información sobre los procedimientos vinculados con el registro de canes y felinos, una medida relacionada con la identificación de los animales de compañía.

La campaña incluirá desparasitación interna y externa para contribuir al bienestar de los animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios ofrecerá la Brigada Pet?

La campaña reunirá distintas prestaciones veterinarias y actividades informativas dirigidas a los propietarios que busquen orientación para el cuidado de sus mascotas. Entre los servicios disponibles se encuentran:

Consulta médico-veterinaria: los asistentes podrán recibir orientación especializada sobre el estado de salud de sus animales de compañía y resolver dudas relacionadas con sus cuidados.

Desparasitación interna y externa: se brindará este servicio para contribuir al control de parásitos que pueden afectar el bienestar de perros y gatos.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: los participantes accederán a recomendaciones sobre los cuidados, la protección y las obligaciones que implica incorporar un animal a la familia.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: los vecinos podrán conocer información sobre el procedimiento para registrar a sus mascotas y la importancia de mantener sus datos identificativos.

La jornada de la Brigada Pet concentrará estas atenciones en un espacio vecinal para facilitar el acceso de los propietarios a servicios básicos y orientación preventiva. De esta manera, los participantes podrán informarse sobre distintas prácticas que contribuyen a mantener condiciones adecuadas para sus animales.

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La Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita en el Cercado de Lima como parte de la iniciativa Brigada Pet - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la tenencia responsable de mascotas?

La tenencia responsable implica asumir los cuidados necesarios para proteger la salud y el bienestar de los animales durante las distintas etapas de su vida. Esta responsabilidad comprende proporcionar alimentación adecuada, agua limpia, un espacio seguro y atención veterinaria cuando sea necesaria.

Las revisiones profesionales también permiten evaluar las condiciones de salud de las mascotas y recibir recomendaciones sobre medidas preventivas. En el caso de la desparasitación, la frecuencia y el producto que se utilice deben responder a las características del animal y a la orientación del especialista.

Otro aspecto importante es la identificación de perros y gatos. Contar con información actualizada en los registros correspondientes puede facilitar su reconocimiento y contribuir a una convivencia responsable dentro de la comunidad.

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Las campañas municipales ofrecen a los vecinos la posibilidad de recibir orientación sobre estos temas sin costo durante las jornadas programadas. Por ello, quienes estén interesados en participar podrán acudir al parque Huerta Santa Rosa dentro del horario establecido y consultar por las prestaciones disponibles para sus mascotas.