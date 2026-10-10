El método que utiliza el IGP para medir los terremotos más potentes del Perú y por qué la escala de Richter no es suficiente para todos los sismos

Un mapa físico de Perú muestra la distribución de la actividad sísmica reciente con marcadores rojos y naranjas, y el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la esquina inferior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los sismos forman parte de la historia del Perú y representan uno de los fenómenos naturales que requieren vigilancia científica permanente. Para conocer sus características, los especialistas analizan los registros de las estaciones sísmicas y calculan la magnitud de cada evento. Esta información permite distinguir la energía asociada a un movimiento telúrico de los efectos que produce en las zonas afectadas.

La cifra que aparece en los reportes sísmicos responde a un procedimiento de medición que evolucionó con el desarrollo de la ciencia. Durante siglos, las sociedades buscaron explicaciones para los terremotos a partir de mitos y leyendas, sobre todo cuando los movimientos del suelo provocaban daños graves. Con el avance de la sismología, los investigadores desarrollaron métodos para describir y comparar estos fenómenos.

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En el Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) cumple un papel central en el estudio de la actividad sísmica. La institución utiliza diferentes escalas de magnitud de acuerdo con las características de cada evento, una práctica que responde a los avances en los instrumentos y los métodos de registro. Por ello, la escala de Richter no constituye la única referencia para expresar el tamaño de un sismo.

En su artículo “Cómo aprendimos a medir los sismos”, publicado el 27 de noviembre de 2018, el Dr. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, explicó cómo surgieron los procedimientos que permiten calcular la magnitud de estos fenómenos. Su revisión histórica describe el paso de las primeras evaluaciones de daños al análisis de los registros instrumentales y digitales.

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De los daños visibles a la medición de los terremotos

Chile sufre una seguidilla de sismos desde hace unos días y hay preocupación de parte de sus autoridades por la llegada de un gran terremoto. (Composición: Infobae Perú)

Durante el siglo XIX, científicos italianos comenzaron a estudiar las diferencias en los efectos de los terremotos sobre las ciudades. Michele Stefano Conte de Rossi y François-Alphonse Forel propusieron los primeros mapas de intensidades sísmicas para terremotos ocurridos en Italia. Estos trabajos tomaron en cuenta que los daños no eran iguales en todas las localidades y que, por lo general, disminuían a medida que aumentaba la distancia respecto del lugar de origen del movimiento.

El terremoto de San Francisco de 1906, en Estados Unidos, impulsó el interés por establecer medidas que permitieran diferenciar los sismos no solo por sus consecuencias, sino también por la fuerza del movimiento del suelo. Este cambio abrió el camino a procedimientos de medición basados en registros instrumentales.

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La distinción entre los efectos observados y los valores obtenidos mediante instrumentos permitió desarrollar dos formas de describir los fenómenos sísmicos: la intensidad, relacionada con sus efectos en un lugar, y la magnitud, vinculada con el tamaño del evento.

Cómo surgió la escala de Richter

Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1935, el sismólogo estadounidense Charles F. Richter, del Instituto de Tecnología de California (Caltech), desarrolló una escala para calcular la magnitud de los terremotos a partir de registros instrumentales. El método se diseñó inicialmente para estudiar los sismos del sur de California y utilizaba las señales registradas por un sismógrafo del tipo Wood-Anderson.

Según explica el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Richter relacionó la amplitud de las ondas registradas con la distancia entre la estación sísmica y el epicentro. A partir de esos datos, estableció una escala logarítmica que permitió comparar el tamaño de los terremotos mediante un valor numérico.

La escala original recibió el nombre de magnitud local (ML). Con el tiempo, se popularizó como escala de Richter, denominación que todavía se utiliza de forma general para hablar de la magnitud de los sismos, aunque la sismología cuenta con otros métodos de cálculo.

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En esta escala, un aumento de una unidad representa diez veces más amplitud en el registro sísmico y aproximadamente 32 veces más energía liberada. Esta diferencia es importante para comprender por qué un sismo de magnitud 6 no representa un incremento pequeño respecto de uno de magnitud 5.

Por qué existen distintas escalas de magnitud

Las primeras escalas utilizaban las amplitudes máximas de las señales registradas en papel. Entre ellas figuran la magnitud de ondas de volumen (mb) y la magnitud de ondas superficiales (Ms), que surgieron como alternativas para estudiar diferentes características de los movimientos sísmicos.

La evolución de los instrumentos modificó la forma de registrar y analizar estos fenómenos. Los sistemas digitales permitieron procesar las señales con nuevos procedimientos y dieron paso al uso de la magnitud de momento (Mw), una escala que también permite evaluar sismos de gran tamaño.

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Por ello, la cifra de magnitud que aparece en un reporte depende del método empleado para calcularla. Las escalas responden a criterios técnicos específicos y no deben interpretarse como valores intercambiables en todos los casos.

Qué escala utiliza el IGP para medir los sismos en Perú

IGP advirtió que los peruanos siempre debemos estar preparados ante un sismo de gran magnitud

En el Perú, el Instituto Geofísico del Perú utiliza la escala de Richter para los sismos con magnitudes menores a 6,5 ML. Para los eventos de mayor magnitud, la institución emplea la escala de magnitud de momento (Mw), de acuerdo con la explicación de Hernando Tavera.

Este criterio permite adaptar la medición al tamaño del evento sísmico y a las características del método utilizado. La distinción entre ambas escalas forma parte de los procedimientos técnicos que el organismo aplica para estudiar los movimientos telúricos en el territorio nacional.

La información del IGP también permite comprender por qué los reportes sísmicos incluyen cifras que pueden corresponder a métodos distintos. La magnitud expresa el tamaño del sismo según una escala determinada, mientras que la intensidad describe sus efectos en una localidad. Por esa razón, dos lugares expuestos al mismo evento pueden experimentar consecuencias diferentes.

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El trabajo del instituto se enmarca en su función como entidad rectora de la sismología en el país, con estudios orientados al conocimiento de la actividad sísmica y al desarrollo de herramientas para su evaluación.