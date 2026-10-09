Perú

La cuenta la pagan los peruanos

Más del 90% de los proyectos de ley aprobados por el Congreso, entre 2021 y 2025, no cuantificaron costos o indicador no irrogar gastos, pese a que la evidencia mostraba lo contrario

Interior de una sala del Congreso con asientos vacíos, fajos de billetes de cien y quinientos soles peruanos y un círculo de prohibición rojo.
El pleno del Congreso de Perú, con fajos de billetes de soles y un símbolo de prohibición, representa la restricción a su iniciativa de gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La nueva Cámara de Diputados tiene la tarea de discutir la viabilidad técnica y económica de los proyectos de ley, similar al Congreso previo. Aunque suene obvio, dicha tarea debería incluir mínimamente un análisis costo-beneficio robusto de cuánto cuesta, quién la paga y a quién beneficia.

En Perú, esa exigencia no es nueva. Desde 1995, el Reglamento del Congreso obliga a que cada proyecto de ley incluya un análisis costo-beneficio. En un ejercicio para el IPE, revisé los proyectos de ley que pasaron por la Comisión de Economía entre 2021 y 2025 y terminaron convertidos en ley. Dejé fuera los declarativos, y me quedé con 551 proyectos que sí creaban, modificaban o autorizaban una medida con efectos reales. El 68% tenía un análisis costo-beneficio que solo afirmaba que la propuesta “no irroga gasto al erario nacional” o una variante de esa frase. En la práctica, muchos usaban de manera consciente esa frase para esquivar la regla.

PUBLICIDAD

Vista panorámica del hemiciclo con legisladores en sus escaños, escritorios con computadoras y la bandera de Perú
El pleno del Congreso de la República sesiona durante la votación que rechazó otorgar facultades legislativas en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Con respecto al 32% restante (181 proyectos), apenas 37 proyectos incluían alguna estimación de costo y solo 6 identificaban una fuente de financiamiento. Los otros 138 no mencionaron nada al respecto. La realidad es que el Congreso aprobó leyes sin saber cuánto costarían ni con qué se pagarían.

A pesar de lo que el papel enuncia, estas leyes tienen un costo. Según el Consejo Fiscal, las leyes aprobadas por insistencia entre 2021 y 2025, es decir, pese a las observaciones del Ejecutivo, cuestan en conjunto más de S/36 mil millones al año, 55 veces más que en el quinquenio anterior. Ese dinero resta espacio a otras prioridades o se deberá cubrir con más deuda.

PUBLICIDAD

El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura
El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura| Foto: Congreso de la República

Un ejemplo es la Ley 31729, aprobada por insistencia, que actualizó el bono de reconocimiento de los aportantes y ex aportantes de la ONP. Según el Consejo Fiscal, su costo estimado es de S/6,380 millones, cerca de 0.5% del PBI. La norma surgió de cinco proyectos de ley y los cinco declararon, en su análisis costo-beneficio presentado, que no generaban gasto alguno al Estado. Otros ejemplos son el régimen excepcional del Impuesto a la Renta para rentas no declaradas (Ley 32201), que cuesta S/3,600 millones al año; la jubilación de los trabajadores de construcción civil (Ley 31550); y el crédito fiscal especial del IGV para San Martín (Ley 32317). En ninguno de estos tres casos el proyecto de origen dijo de dónde saldría el dinero.

El Congreso anterior no ignoró del todo el problema. Desde su Tercera Vicepresidencia impulsó una Oficina de Calidad Legislativa, que entre 2024 y 2025 publicó una guía de análisis costo-beneficio y un manual de calidad legislativa. Fue un paso correcto, pero limitado, porque todo era voluntario. La oficina podía orientar, pero no exigir, y dependía de un cargo de la Mesa Directiva que se renueva cada año. Aun así, en 2025, con la guía ya publicada, 71% de los proyectos revisados ese año seguían indicando que la medida propuesta no tenía un costo fiscal.

Interior del Congreso de Perú. Mesa de madera con pilas de documentos, portafolios negros con escudo nacional. Una hoja resalta "S/ 10,000,000,000".
Documentos y portafolios del Congreso de la República del Perú sobre una mesa, que resaltan la cifra de S/ 10.000 millones para un crédito suplementario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio último, el Tribunal Constitucional estableció que todo proyecto que genere gasto debe identificar su fuente de financiamiento y contar con un informe previo del Ejecutivo. Falta el paso institucional: convertir lo avanzado por la Oficina de Calidad Legislativa en un órgano técnico permanente al servicio de ambas cámaras, que costee cada proyecto antes de votarse y publique la cifra.

El nuevo Congreso tiene que asumir un compromiso importante: ninguna ley se debe votar sin conocer su costo, su fuente de financiamiento, quién gana y quién paga. Porque cuando una ley “no irroga gasto”, alguien la paga de todos modos: con más deuda, con más impuestos o con la escuela y el hospital que ese dinero ya no financiará. Usar esa frase como excusa es pasarles la cuenta a todos los peruanos.

Imagen 7JAKPAB6YNHXTJ3YUEUKUYXYMY

Temas Relacionados

Congreso del PerúGasto públicoLegislaciónIPEperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Con dos victorias y el pase a semifinales ya asegurado, la ‘blanquirroja’ busca cerrar la fase de grupos como líder absoluta de su zona y esperar a su rival en la siguiente ronda

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Cientos de fans de BTS desbordan hotel Marriott y bloquean camioneta negra que los habría trasladado: “Compórtense”

La concentración aumentó después del show de drones en la Costa Verde. Videos difundidos en redes muestran a seguidores acercándose a vehículos vinculados con los traslados de la banda

Cientos de fans de BTS desbordan hotel Marriott y bloquean camioneta negra que los habría trasladado: “Compórtense”

BTS Perú Fanclub condena el ‘acoso’ frente a su hotel tras el show de drones y advierte que podría cancelar futuros proyectos

La organización aclaró que el homenaje aéreo en la Costa Verde fue preparado durante meses y nunca convocó concentraciones cerca del alojamiento de los artistas en Lima ni alteraciones del orden público

BTS Perú Fanclub condena el ‘acoso’ frente a su hotel tras el show de drones y advierte que podría cancelar futuros proyectos

BTS en Lima: padres alertan que adolescentes no pueden salir de las rejas para comer, ir al baño y descansar por cuidar cupo en concierto

Los familiares cuestionan que las asistentes no puedan salir temporalmente de la fila, pese a que algunas llevan horas esperando en los exteriores de San Marcos sin perder su posición antes de las próximas fechas del grupo surcoreano: “Se pueden desmayar”

BTS en Lima: padres alertan que adolescentes no pueden salir de las rejas para comer, ir al baño y descansar por cuidar cupo en concierto

Kábala EN VIVO: resultados y números ganadores del jueves 8 de octubre de 2026

Conoce los resultados del último sorteo de Kábala, revisa la combinación de Chau Chamba y descubre cuánto dinero estuvo en juego

Kábala EN VIVO: resultados y números ganadores del jueves 8 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

ENTRETENIMIENTO

Cientos de fans de BTS desbordan hotel Marriott y bloquean camioneta negra que los habría trasladado: “Compórtense”

Cientos de fans de BTS desbordan hotel Marriott y bloquean camioneta negra que los habría trasladado: “Compórtense”

BTS Perú Fanclub condena el ‘acoso’ frente a su hotel tras el show de drones y advierte que podría cancelar futuros proyectos

BTS en Lima: padres alertan que adolescentes no pueden salir de las rejas para comer, ir al baño y descansar por cuidar cupo en concierto

BTS en Lima: los freebies más creativos que prepararon las fans para los conciertos 7, 9 y 10 de octubre

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”

Cienciano se reencuentra con el triunfo en Torneo Clausura de Liga 1 2026: se impuso a CD Moquegua con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2