Perú

Huancayo: expolicía que perdió la vista durante la lucha contra el terrorismo ganó la alcaldía de Huayucachi

El candidato de Renovación Popular obtuvo 2.683 votos, equivalentes al 46,6% de los votos válidos, y asumirá el cargo en enero de 2027

Un hombre con gafas de sol oscuras habla por un micrófono junto a otro hombre frente a un escenario con sillas
Rubén Luis Carhuamaca Adauto habla por un micrófono durante una actividad pública tras su elección como alcalde del distrito de Huayucachi. (FB/@ Ruben Carhuamaca por Huayucachi)
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Rubén Luis Carhuamaca Adauto, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), resultó electo alcalde del distrito de Huayucachi, en la provincia de Huancayo, región Junín, cuarenta años después de haber perdido la vista en un atentado terrorista mientras desactivaba un artefacto explosivo en Lima. El candidato de Renovación Popular obtuvo 2.683 votos, equivalentes al 46,6% de los votos válidos, y asumirá el cargo en enero de 2027.

Carhuamaca superó a Miguel Ángel Sacaico Palacios, de Podemos Perú, quien alcanzó 2.064 votos (35,8%), y a Jhim Alfredo Unsihuay Seguil, de Alianza para el Progreso, con 1.009 votos (17,5%). El resultado representa el desenlace de una carrera política que el ahora alcalde electo inició en 2018, tras varios intentos previos por acceder a un cargo público.

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Gráfico de barras de resultados electorales en Huayucachi con porcentajes de Renovación Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso
Un reporte de resultados electorales ubica a Renovación Popular a la cabeza de la elección municipal en Huayucachi con el 46,6% de los votos contabilizados. (ONPE)

Atentado terrorista lo dejó ciego

El episodio que definió la trayectoria de Carhuamaca ocurrió el 4 de noviembre de 1985, cuando tenía 26 años y se desempeñaba como teniente de la PNP en la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Ese día fue enviado junto a un equipo especializado a un centro educativo del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, donde terroristas habían colocado un artefacto explosivo.

Según relató el propio Carhuamaca al medio Huanca York Times, contaba con entrenamiento especializado en explosivos y lideró al grupo que intentó neutralizar la bomba. El artefacto detonó antes de que pudieran desactivarlo, en un hecho que alteró de manera definitiva el curso de su vida profesional y personal.

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Un hombre con gafas de sol oscuras y casaca azul habla frente a un micrófono de estudio sobre un fondo urbano desenfocado
Rubén Luis Carhuamaca, coronel retirado de la Policía Nacional del Perú y víctima del terrorismo, asumirá la alcaldía del distrito de Huayucachi tras ganar las elecciones locales. (FB/@ Ruben Carhuamaca por Huayucachi)

Secuelas físicas y tratamiento en EE.UU.

La explosión le provocó la pérdida total de la visión, además de la amputación de tres dedos y parte de una de sus manos. Fue trasladado de emergencia al hospital Johns Hopkins, en Estados Unidos, donde recibió tratamiento especializado, aunque los médicos no lograron restituir su capacidad visual.

Pese a estas secuelas, Carhuamaca continuó su carrera dentro de la institución policial hasta alcanzar el grado de coronel. Posteriormente, incursionó en el sector empresarial a través de la fundación de empresas discográficas, antes de orientar su trayectoria hacia la actividad política local.

Un hombre con gorra celeste y gafas oscuras posa junto a un hombre que sostiene una pelota de fútbol en caja y a una mujer
Rubén Luis Carhuamaca Adauto, electo alcalde de Huayucachi, participa en una actividad pública en un campo deportivo de la provincia de Huancayo. (FB/@ Ruben Carhuamaca por Huayucachi)

De la lucha contra el terrorismo a la alcaldía

En declaraciones a Huanca York Times, el alcalde electo se definió como víctima de la violencia política que afectó al país durante las décadas de conflicto armado interno. “Han pasado 40 años”, recordó Carhuamaca, quien sostuvo que su discapacidad nunca le impidió continuar trabajando ni participar activamente en la vida política de su región.

Con esta victoria electoral, Carhuamaca se prepara para asumir la conducción del distrito de Huayucachi a partir de enero de 2027, en un cargo que representa, según su propio relato, la continuidad de una trayectoria marcada por la superación de las secuelas dejadas por el terrorismo en el Perú.

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