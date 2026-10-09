Cancillería peruana puso a disposición un contacto de emergencia para ciudadanos tras el aluvión en Santiago de Chile

Cancillería emite comunicado sobre el aluvión que afectó a Santiago de Chile y donde se concentra gran número de peruanos. (Foto: Andina)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que habilitó canales de comunicación para los peruanos residentes o de paso en Chile tras el aluvión que afectó a la región Metropolitana de Santiago y dejó personas heridas, vehículos arrastrados y daños en diversos sectores de la capital chilena.

La Cancillería peruana señaló, mediante el Comunicado de Prensa 036-26, que mantiene un monitoreo de la emergencia y permanece atenta a los requerimientos de asistencia que puedan presentar los connacionales. La situación se concentra en zonas precordilleranas del este de Santiago de Chile, donde las lluvias provocaron un torrente de agua y lodo que descendió por calles con pendiente.

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Los ciudadanos peruanos que requieran apoyo o información pueden comunicarse con el Consulado General del Perú en Santiago a través del número +56 9 6309 2991 o del correo electrónico secretaria@conpersantiago.cl. La representación consular quedó a cargo de recibir las solicitudes vinculadas con la emergencia y orientar a los afectados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dispone de un teléfono y un correo para atender a ciudadanos peruanos tras el aluvión en la región Metropolitana de Santiago.

Perú expresó su solidaridad con Chile por los daños del aluvión

El Gobierno peruano también transmitió su solidaridad a las autoridades y a la población chilena por las consecuencias del fenómeno meteorológico. La Cancillería manifestó su respaldo ante los daños materiales y los heridos que dejó el aluvión en la región Metropolitana, en medio de un sistema de lluvias que afecta a la zona centro-sur del país vecino.

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“El Perú expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Chile”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en una publicación difundida en la red social X. El mensaje hizo referencia a la emergencia registrada en la comuna de Las Condes, donde el flujo de agua arrastró vehículos particulares y buses por las empinadas vías del sector este de Santiago.

La expresión de respaldo peruana se produjo mientras las autoridades chilenas desplegaban recursos para atender a los damnificados, evaluar los daños y restablecer las condiciones de seguridad en las zonas afectadas. Las lluvias también ocasionaron anegamientos en inmuebles y afectaron el funcionamiento de un servicio de urgencias de una clínica de la capital.

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El aluvión en la capital chilena arrastró autos y autobuses

El Consulado peruano atenderá solicitudes de asistencia de los afectados

La Cancillería precisó que el Consulado General del Perú en Santiago será el punto de contacto para quienes necesiten asistencia consular a raíz de la emergencia. La medida busca mantener una vía directa para los peruanos que enfrenten dificultades de desplazamiento, daños en sus viviendas o problemas para comunicarse con familiares.

El número habilitado para estos casos es +56 9 6309 2991, mientras que el correo destinado a recibir consultas es secretaria@conpersantiago.cl. Las autoridades peruanas no detallaron cuántos connacionales podrían encontrarse en las zonas más golpeadas por el aluvión ni reportaron, hasta el momento, ciudadanos peruanos afectados.

La representación diplomática indicó que seguirá atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los reportes de las autoridades locales. El monitoreo incluye la eventual activación de mecanismos de asistencia consular si la emergencia se amplía a otros sectores de la capital o a regiones cercanas.

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An aerial view of an overflowing ravine following heavy rains that triggered a mudslide in Santiago, Chile, October 8, 2026, in this still image taken from video. Chilean Police/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Las lluvias provocaron inundaciones y daños en el este de Santiago

La emergencia se desató durante las fuertes precipitaciones que afectan a varias regiones de Chile. En el sector precordillerano de Santiago, el agua descendió con fuerza por las calles de Las Condes y arrastró vehículos y buses, lo que obligó a activar operativos de respuesta y evaluación de daños.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades chilenas, seis personas resultaron heridas como consecuencia de la situación. Además, se registraron daños en vías, automóviles, inmuebles y otros puntos de infraestructura urbana, mientras los equipos de emergencia trabajaban para despejar áreas comprometidas y atender a los vecinos.

El temporal también dejó inundaciones en distintos inmuebles de la ciudad. Entre los lugares afectados se encuentra el servicio de urgencias de una clínica, que sufrió el ingreso de agua durante las precipitaciones. Las autoridades locales mantienen la revisión de las zonas vulnerables ante la posibilidad de nuevas lluvias.

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An aerial view of flooded streets following heavy rains that triggered a mudslide in Santiago, Chile, October 8, 2026, in this still image taken from video. Chilean Police/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Kast decretó estado de catástrofe en Las Condes tras el torrente de agua

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este jueves el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, después de que el torrente de agua afectara calles, vehículos y servicios de la zona este de Santiago. La decisión permitirá disponer recursos adicionales para atender la emergencia y coordinar las labores de recuperación.

“Como resultado de la información levantada y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, afirmó Kast en un mensaje difundido en X. La medida fue anunciada luego de que se confirmaran heridos y daños materiales en el área afectada.

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, toma medidas ante aluvión en la capital que afectó a miles de personas donde también hay peruanos viviendo.

El sistema frontal que impacta a Chile ya había dejado una persona fallecida en las jornadas previas. Ese deceso se suma a las al menos 15 víctimas mortales que dejó otro episodio de lluvias intensas a mediados de este año en 10 de las 16 regiones del país.

Las precipitaciones de ese periodo dejaron más de 3.000 damnificados, desbordes de caudales, inundaciones y afectaciones en infraestructura. Frente a la nueva emergencia en Santiago, el Gobierno peruano reiteró su solidaridad con Chile y mantuvo disponibles los canales consulares para los peruanos que requieran apoyo.