Perú

Campaña veterinaria gratis para este 12 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los asistentes podrán acceder sin costo a servicios orientados a la prevención de enfermedades y el cuidado de sus mascotas

Los vecinos podrán acceder a servicios preventivos para proteger la salud de sus mascotas - Créditos: Magnific.
Los vecinos podrán acceder a servicios preventivos para proteger la salud de sus mascotas - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de San Isidro realizará este sábado 12 de septiembre una campaña veterinaria gratuita para mascotas en el parque Alfonso Ugarte, ubicado en la cuadra 17 de la avenida Javier Prado Oeste. La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. y permitirá que los vecinos accedan a servicios básicos para el cuidado preventivo de sus animales de compañía.

La actividad contempla atenciones enfocadas principalmente en la prevención de enfermedades y el control de parásitos. Los propietarios podrán llevar a sus perros dentro del horario establecido para recibir las prestaciones disponibles, sin realizar ningún pago por los procedimientos incluidos en la jornada.

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Servicios disponibles

  • Vacunación antirrábica: aplicación de la vacuna destinada a prevenir la rabia en los animales y contribuir a reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad.
  • Desparasitación interna: procedimiento dirigido al control de parásitos que pueden encontrarse dentro del organismo de las mascotas y afectar su estado de salud.
  • Desparasitación externa: aplicación de antipulgas en spray para combatir parásitos que pueden permanecer en la piel o el pelaje del animal.
Los perros grandes deberán acudir con bozal y correa para garantizar un manejo seguro durante la campaña - Créditos: Municipalidad de San Isidro.
Los perros grandes deberán acudir con bozal y correa para garantizar un manejo seguro durante la campaña - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

Requisitos para llevar a las mascotas

Los responsables deberán tomar algunas precauciones antes de acudir al parque. En el caso de los perros grandes, será obligatorio llevarlos con bozal y correa, con el propósito de facilitar un manejo seguro durante la atención y evitar posibles incidentes con otras mascotas o asistentes.

También será necesario presentar la cartilla de vacunación vigente. Este documento permitirá verificar los antecedentes de inmunización del animal y contar con información relevante al momento de recibir la atención correspondiente.

La campaña veterinaria busca promover el cuidado preventivo y proteger la salud de las mascotas mediante servicios gratuitos de vacunación y desparasitación - Créditos: Magnific.
La campaña veterinaria busca promover el cuidado preventivo y proteger la salud de las mascotas mediante servicios gratuitos de vacunación y desparasitación - Créditos: Magnific.

El registro de participantes permanecerá habilitado hasta las 12 m., por lo que los interesados deberán llegar con anticipación si desean asegurar su inscripción. Aunque la recepción de registros culminará al mediodía, la atención veterinaria continuará hasta la 1 p. m.

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La campaña representa una alternativa para que los vecinos de San Isidro puedan acceder sin costo a medidas preventivas destinadas al bienestar de sus perros. La municipalidad recomienda cumplir con las indicaciones establecidas para garantizar un desarrollo ordenado de la actividad y facilitar el trabajo del personal encargado de las atenciones.

¿Cómo cuidar a las mascotas ante el frío?

  • Mantén a las mascotas en un espacio seco, limpio y protegido de las corrientes de aire, especialmente durante las noches y madrugadas.
  • Coloca una cama, manta o cobija que les permita conservar el calor corporal. Evita que duerman directamente sobre el piso frío.
  • Si salen al exterior, reduce el tiempo de exposición durante las horas de menor temperatura y procura que regresen a un lugar cálido.
  • Los perros de pelo corto, cachorros, animales adultos mayores o con bajo peso pueden ser más sensibles al frío. En estos casos, considera prendas adecuadas, sin que limiten sus movimientos.
  • Después de un paseo bajo la lluvia, sécalos completamente con una toalla y evita que permanezcan con el pelaje húmedo.
  • Asegúrate de que tengan agua fresca y disponible durante todo el día.
  • Mantén una alimentación equilibrada para cubrir sus necesidades energéticas, pero evita aumentar las raciones sin orientación veterinaria.
  • Revisa sus patas después de los paseos y limpia la suciedad o humedad acumulada.
  • Si presentan temblores persistentes, debilidad, somnolencia, respiración irregular o dificultad para moverse, llévalos a un veterinario.

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