Qué Tal Cumbión le rinde homenaje a BTS con un mix de cumbia a días del show en Lima

Un grupo musical masculino realiza coreografías y canta en diversos escenarios temáticos con iluminación de neón, decoraciones de linternas amarillas y fondos geométricos. Las imágenes muestran distintas tomas de los integrantes interpretando una canción en un formato de videoclip.

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La agrupación peruana Qué Tal Cumbión, conocida como la primera boyband de la cumbia en el país, estrenó este viernes 2 de octubre el videoclip de su tributo al grupo surcoreano BTS. Se trata del MIX BTS, una versión en clave de cumbia de los temas “My Universe” y “Butter”, disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales.

El lanzamiento llega en el marco de una coincidencia que no pasó inadvertida para los seguidores de ambas bandas. A Qué Tal Cumbión ya la apodan “los BTS peruanos” por su formato de cinco voces en escena, y el estreno se produjo justo cuando el grupo surcoreano se prepara para su primer desembarco en Lima. El mix combina baile, producción musical y la identidad sonora de la cumbia peruana en una propuesta audiovisual que acompaña el lanzamiento digital.

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Cinco integrantes de una agrupación musical posan en un escenario decorado durante la grabación de una producción televisiva de entretenimiento.

El material reúne dos de los éxitos más reconocidos del catálogo de BTS: “My Universe”, la colaboración con Coldplay, y “Butter”, uno de los temas que mayor repercusión mundial tuvo para la banda asiática. Qué Tal Cumbión no optó por traducir las letras, sino por reinterpretar ambas canciones con una base rítmica distinta: timbales y teclados tropicales reemplazan la sonoridad pop original. Las cinco voces del grupo se reparten los versos de cada tema, en lo que definen como un ejercicio de reversión integral más que de simple adaptación.

El videoclip que acompaña el mix incluye coreografías y una estética visual que, según la producción, busca mantener el sello distintivo del grupo. La pieza audiovisual se suma a una serie de lanzamientos recientes que consolidaron la propuesta de la banda en el panorama musical peruano.

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Cinco integrantes de una agrupación musical posan en un escenario decorado durante la grabación de una producción televisiva de entretenimiento.

El contexto detrás del lanzamiento, BTS llega por primera vez a Lima

El estreno del MIX BTS coincide con un hito para el público surcoreano en Perú: la banda asiática se presentará por primera vez en su historia en el país, con tres conciertos programados en el Estadio San Marcos. El evento está considerado uno de los más esperados del calendario musical del año en la capital peruana.

En ese escenario, Qué Tal Cumbión planteó el lanzamiento como un gesto de conexión entre dos públicos distintos. El grupo no buscó competir con la ola de entusiasmo que genera el k-pop entre los seguidores locales, identificados como ARMY, sino integrar ese fenómeno a su propia audiencia, habitual de la cumbia peruana. El mix funciona, según la descripción del propio lanzamiento, como un saludo entre dos formatos de boyband que, pese a los géneros distintos que representan, comparten una estructura de grupo con múltiples voces protagonistas.

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Quiénes integran la boyband y su recorrido reciente

Seguidores del grupo BTS forman una fila en las afueras del Estadio de San Marcos en Lima antes de su presentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué Tal Cumbión está conformada por Álvaro Rod, Santiago Suárez, Gustavo Afanador, Fabrizio Solari y Jota Quiñónez. El grupo introdujo en la industria musical peruana un formato que no tenía antecedentes directos en el país: cinco voces simultáneas, un espectáculo con despliegue escénico y una propuesta dirigida a públicos de distintas edades.

Antes del MIX BTS, la banda ya había logrado visibilidad en la escena nacional con el Mix América, además de una colaboración con el músico Pelo D’Ambrosio en los temas “Lejos de ti” y “La Quiero a Morir”, este último con alta rotación en las radios del país. El nuevo mix dedicado a BTS se suma a ese catálogo de versiones y colaboraciones que marcó el crecimiento del grupo en los últimos meses. El videoclip del MIX BTS se estrenó este viernes 2 de octubre a las 20.00 horas.

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