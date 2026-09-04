Perú

Gobierno designa nuevo presidente del INPE: Abraham Lescano reemplaza a Raúl Inga tras su salida en medio de cuestionamientos

La designación fue oficializada este jueves mediante una resolución suprema, suscrita por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia, Ernesto Julio Álvarez Miranda

Gobierno designa a Abraham Alejandro Lescano Salazar como nuevo presidente del INPE, tras aceptar la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay. Fuente: Canal N
Guardar

El Gobierno designó a Abraham Alejandro Lescano Salazar como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida fue oficializada este jueves 3 de setiembre mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano.

La designación se produce luego de que el Ejecutivo aceptara la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay, quien ocupaba el cargo desde su nombramiento mediante la Resolución Suprema N.° 099-2026-JUS. La salida ocurre un día después de que el entonces jefe del INPE no acudiera a una citación del Congreso para responder sobre la situación de los establecimientos penitenciarios.

PUBLICIDAD

Lescano Salazar asumirá el cargo mientras el INPE continúe en funciones, en un contexto marcado por la emergencia del sistema penitenciario, el hacinamiento, las dificultades de infraestructura y la preocupación por las actividades criminales que se coordinan desde algunos establecimientos penitenciarios.

Retrato de un hombre con traje azul junto a un portón negro que tiene el escudo amarillo del Instituto Nacional Penitenciario
El Gobierno de Perú designó a Abraham Alejandro Lescano Salazar como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario. (Composición: Infobae Perú)

Gobierno acepta renuncia de Raúl Inga y designa a Abraham Lescano

La Resolución Suprema N.° 178-2026-JUS establece la aceptación de la renuncia presentada por Raúl Timoteo Inga Garay al puesto de presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. El documento señala que el funcionario había sido designado mediante una resolución suprema emitida anteriormente y dispone agradecerle por los servicios prestados.

En una resolución emitida el mismo 3 de setiembre, el Gobierno designó a Abraham Alejandro Lescano Salazar para ocupar el cargo. La norma precisa que permanecerá como presidente del Consejo Nacional Penitenciario “en tanto se mantenga en funciones el Instituto Nacional Penitenciario”.

PUBLICIDAD

Un hombre con traje permanece junto a una bandera del Instituto Nacional Penitenciario y el edificio del Congreso del Perú al fondo.
El jefe del INPE, Raúl Timoteo Inga Garay, no asistió a la citación de la Comisión de Modernización y Contraloría del Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas resoluciones llevan las firmas de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda. La designación se sustenta, entre otras normas, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y el marco legal que regula la idoneidad en el acceso a la función pública.

El cambio en la jefatura del INPE ocurre mientras se desarrolla el proceso de implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). El Decreto Legislativo N.° 1710 contempla la fusión por absorción del INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) a la nueva entidad.

Nuevo jefe del INPE asume en medio de cuestionamientos y crisis penitenciaria

La salida de Raúl Inga Garay se conoció luego de que el entonces jefe del INPE no asistiera a una citación de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría del Congreso. La presidenta de este grupo de trabajo, Paola Martínez, señaló que el Ministerio de Justicia comunicó que el funcionario no acudiría por “razones de agenda”.

Paola Martínez, presidenta de la Comisión de Modernización, informa que el jefe del INPE no se presentó a la citación programada. La justificación, enviada informalmente, fue por 'razones de agenda'. (Crédito: Canal N)

La parlamentaria cuestionó además que la ausencia no fuera comunicada directamente por Inga Garay a través de un canal formal. La comisión buscaba reprogramar su presentación para conocer las medidas adoptadas frente a los problemas que afectan a los establecimientos penitenciarios.

Entre los temas que se pretendía abordar figuraban las obras paralizadas en los penales y el hacinamiento. La comisión también buscaba conocer las condiciones de la infraestructura penitenciaria y las acciones destinadas a ampliar la capacidad de los establecimientos para internos considerados de mayor peligrosidad.

Otro de los puntos de preocupación está relacionado con las extorsiones y actividades criminales desde los penales. La comisión buscaba que el jefe del INPE explicara las medidas implementadas para mejorar el control de los establecimientos y enfrentar el funcionamiento de organizaciones criminales dentro de estos espacios.

Temas Relacionados

INPEAbraham LescanoRaúl Ingaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Empresario secuestrado en Trujillo por ‘Los Pulpos’ hablará este domingo tras ser liberado, anuncia su padre

Eleuterio Lara señaló que la familia ha optado hasta ahora por mantener reserva sobre el caso y anticipó que su hijo hablará públicamente este fin de semana

Empresario secuestrado en Trujillo por ‘Los Pulpos’ hablará este domingo tras ser liberado, anuncia su padre

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismos en el Callao e Ica, epicentro y reporte del IGP del 3 de septiembre de 2026

Perú registra actividad sísmica frecuente por su ubicación en el borde occidental de América del Sur. La preparación de la población y la información oficial son factores centrales para reducir riesgos ante un terremoto

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismos en el Callao e Ica, epicentro y reporte del IGP del 3 de septiembre de 2026

Más de 17 mil puestos de trabajo disponibles en INEI: así puedes postular a la oferta laboral

La convocatoria contempla plazas para egresados técnicos y universitarios de todas las carreras, con labores vinculadas a la evaluación docente a nivel nacional. Los seleccionados deberán cumplir distintas etapas de capacitación y participación antes de acceder al pago correspondiente

Más de 17 mil puestos de trabajo disponibles en INEI: así puedes postular a la oferta laboral

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Durante un encuentro con Coco Maggio en una actividad para influencer previo al concierto, el músico de Black Eyed Peas oyó una canción de la banda peruana, reconoció su aire setentero y pidió seguir escuchándola

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán con resolución judicial sobre su terapia psicológica: “Pisapaja, ¿fuiste a tu terapia sí o no?”

La periodista mostró en televisión un documento judicial relacionado con Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, según el cual un ticket de cita no acreditaría que el exfutbolista haya cumplido con la terapia psicológica dispuesta

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán con resolución judicial sobre su terapia psicológica: “Pisapaja, ¿fuiste a tu terapia sí o no?”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

Keiko Fujimori, invocó hoy al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

Congreso: Proponen el ingreso de bebidas y alimentos propios en conciertos y eventos masivos

Óscar Arriola en la mira: las investigaciones fiscales por corrupción que involucran al jefe de la PNP

ENTRETENIMIENTO

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán con resolución judicial sobre su terapia psicológica: “Pisapaja, ¿fuiste a tu terapia sí o no?”

Natalie Vértiz explota contra Yaco Eskenazi en show por hablar de su economía familiar: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”

Batman Day Perú 2026 en Lima: entrada gratis en la Casona Manya y una Batiseñal que promete encender el Centro Cívico

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

DEPORTES

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa

La defensora estadounidense que Universitario fichó para reforzar su zaga en la Copa Libertadores Femenina 2026

Carlos Gonzales condena el deleznable ataque a Julio César Uribe: “Los hechos que han sucedido los catalogamos como graves e inaceptables ”

Un nuevo entrenador chileno se suma a la Liga Femenina peruana: Daniel Carrasco toma la riendas de Sporting Cristal