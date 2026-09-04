Gobierno designa nuevo presidente del INPE: Abraham Lescano reemplaza a Raúl Inga tras su salida en medio de cuestionamientos

Gobierno designa a Abraham Alejandro Lescano Salazar como nuevo presidente del INPE, tras aceptar la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay. Fuente: Canal N

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El Gobierno designó a Abraham Alejandro Lescano Salazar como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida fue oficializada este jueves 3 de setiembre mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano.

La designación se produce luego de que el Ejecutivo aceptara la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay, quien ocupaba el cargo desde su nombramiento mediante la Resolución Suprema N.° 099-2026-JUS. La salida ocurre un día después de que el entonces jefe del INPE no acudiera a una citación del Congreso para responder sobre la situación de los establecimientos penitenciarios.

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Lescano Salazar asumirá el cargo mientras el INPE continúe en funciones, en un contexto marcado por la emergencia del sistema penitenciario, el hacinamiento, las dificultades de infraestructura y la preocupación por las actividades criminales que se coordinan desde algunos establecimientos penitenciarios.

El Gobierno de Perú designó a Abraham Alejandro Lescano Salazar como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario. (Composición: Infobae Perú)

Gobierno acepta renuncia de Raúl Inga y designa a Abraham Lescano

La Resolución Suprema N.° 178-2026-JUS establece la aceptación de la renuncia presentada por Raúl Timoteo Inga Garay al puesto de presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. El documento señala que el funcionario había sido designado mediante una resolución suprema emitida anteriormente y dispone agradecerle por los servicios prestados.

En una resolución emitida el mismo 3 de setiembre, el Gobierno designó a Abraham Alejandro Lescano Salazar para ocupar el cargo. La norma precisa que permanecerá como presidente del Consejo Nacional Penitenciario “en tanto se mantenga en funciones el Instituto Nacional Penitenciario”.

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El jefe del INPE, Raúl Timoteo Inga Garay, no asistió a la citación de la Comisión de Modernización y Contraloría del Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas resoluciones llevan las firmas de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda. La designación se sustenta, entre otras normas, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y el marco legal que regula la idoneidad en el acceso a la función pública.

El cambio en la jefatura del INPE ocurre mientras se desarrolla el proceso de implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). El Decreto Legislativo N.° 1710 contempla la fusión por absorción del INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) a la nueva entidad.

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Nuevo jefe del INPE asume en medio de cuestionamientos y crisis penitenciaria

La salida de Raúl Inga Garay se conoció luego de que el entonces jefe del INPE no asistiera a una citación de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría del Congreso. La presidenta de este grupo de trabajo, Paola Martínez, señaló que el Ministerio de Justicia comunicó que el funcionario no acudiría por “razones de agenda”.

Paola Martínez, presidenta de la Comisión de Modernización, informa que el jefe del INPE no se presentó a la citación programada. La justificación, enviada informalmente, fue por 'razones de agenda'. (Crédito: Canal N)

La parlamentaria cuestionó además que la ausencia no fuera comunicada directamente por Inga Garay a través de un canal formal. La comisión buscaba reprogramar su presentación para conocer las medidas adoptadas frente a los problemas que afectan a los establecimientos penitenciarios.

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Entre los temas que se pretendía abordar figuraban las obras paralizadas en los penales y el hacinamiento. La comisión también buscaba conocer las condiciones de la infraestructura penitenciaria y las acciones destinadas a ampliar la capacidad de los establecimientos para internos considerados de mayor peligrosidad.

Otro de los puntos de preocupación está relacionado con las extorsiones y actividades criminales desde los penales. La comisión buscaba que el jefe del INPE explicara las medidas implementadas para mejorar el control de los establecimientos y enfrentar el funcionamiento de organizaciones criminales dentro de estos espacios.