Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 8 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo sísmico continuo a nivel nacional para brindar información técnica inmediata a la población y a las autoridades de gestión del riesgo. En esta cobertura en vivo te presentamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos movimientos telúricos registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.
Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú experimenta una constante actividad tectónica producto de la fricción entre placas y fallas locales. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, pautas de seguridad y recomendaciones de Indeci ante cualquier eventualidad.
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 3,5 se registró durante la madrugada de este jueves en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 01:42 y tuvo su epicentro a seis kilómetros al norte de Huambo.
El evento se produjo a una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Huambo, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional.
Reportes del 7 de octubre
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió dos reportes sísmicos registrados durante la madrugada del 7 de octubre, con epicentros en las regiones de Ica y Junín. El movimiento de mayor magnitud alcanzó 3,8 grados y se localizó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica.
La información disponible para la actualización del 8 de octubre corresponde a los eventos informados por el Centro Sismológico Nacional del IGP durante la jornada previa. Hasta el momento, los reportes considerados en esta cobertura no indican daños personales ni materiales asociados a los temblores.
El primer sismo ocurrió a la 01:16:38 del 7 de octubre. Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0721, el fenómeno tuvo una profundidad de 53 kilómetros y una intensidad II en Ica, una escala que suele asociarse con una percepción leve por parte de algunas personas en reposo o dentro de viviendas.
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 3,5 se registró a la 01:42 del 8 de octubre en la provincia de Caylloma, en Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 6 kilómetros al norte de Huambo, a una profundidad de 14 kilómetros, y tuvo una intensidad de entre II y III en esa localidad.
Un sismo de magnitud 3,8 tuvo epicentro a 28 kilómetros al sur de Ica
El evento de mayor magnitud se registró en la costa sur del país, con coordenadas de latitud -14.31 y longitud -75.80. El epicentro fue ubicado a 28 kilómetros al sur de Ica, en la provincia y región del mismo nombre.
La profundidad de 53 kilómetros permite clasificarlo como un movimiento de foco intermedio. Ese dato resulta relevante porque la percepción de un temblor no depende solo de su magnitud: también influyen la distancia al epicentro, la profundidad, las condiciones del suelo y el tipo de construcción de cada zona.
El IGP asignó una intensidad II a este movimiento en Ica. La intensidad mide los efectos que un sismo provoca en un lugar determinado, a diferencia de la magnitud, que expresa la energía liberada en el punto donde se originó el evento. Por esa razón, un mismo temblor puede sentirse de manera distinta en localidades cercanas o alejadas del epicentro.
El segundo movimiento se produjo al sur de Chupaca, en Junín
El segundo reporte sísmico corresponde al registro IGP/CENSIS/RS 2026-0722. El evento ocurrió a las 03:42:38 del 7 de octubre y alcanzó una magnitud de 3,3 grados, con una profundidad menor que la del sismo ocurrido en Ica.
El epicentro fue localizado a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la región Junín. Las coordenadas difundidas fueron latitud -12.23 y longitud -75.30. El organismo técnico estimó una intensidad II en Chupaca.
Este movimiento se produjo a nueve kilómetros de profundidad, un nivel más superficial que el registrado horas antes en Ica. Aunque los sismos cercanos a la superficie pueden percibirse con mayor claridad en áreas próximas, la magnitud, la distancia y la geografía local determinan el nivel final de percepción.
Qué información se debe revisar después de un temblor en Perú
Los reportes del Instituto Geofísico del Perú incluyen datos centrales para identificar las características de cada movimiento. Entre ellos figuran la fecha y hora local, la magnitud, la profundidad, las coordenadas, la intensidad y la referencia geográfica respecto de una ciudad o localidad cercana.
Para interpretar la información oficial, conviene distinguir algunos conceptos:
- Magnitud: expresa la energía liberada durante el sismo.
- Epicentro: punto de la superficie terrestre situado sobre la zona donde se originó el movimiento.
- Profundidad: distancia entre el foco sísmico y la superficie.
- Intensidad: nivel de percepción o efectos que el temblor genera en una localidad.
- Referencia: ubicación del evento con relación a una ciudad, distrito o provincia.
Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales antes de compartir mensajes o imágenes en redes sociales. En las primeras horas posteriores a un temblor suelen circular versiones sobre supuestos daños, réplicas o alertas que no cuentan con respaldo técnico.
Las medidas básicas de prevención ante un sismo
Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas en el borde occidental de América del Sur. Por ese motivo, la preparación previa en hogares, escuelas, centros laborales y espacios públicos es parte de las medidas de prevención ante este tipo de emergencias.
Durante un sismo, se aconseja mantener la calma, alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. Si una persona está dentro de una edificación, debe ubicarse en una zona segura previamente identificada y evitar correr hacia las salidas mientras el movimiento permanece activo.
También es recomendable tener una mochila de emergencia en un lugar accesible. Puede incluir agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín, documentos protegidos, medicamentos de uso regular, cargador portátil y artículos de higiene.
- Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Revisar que los muebles pesados estén fijados a paredes o estructuras firmes.
- Mantener despejados los pasillos, escaleras y accesos de salida.
- Evitar usar ascensores durante una evacuación.
- Cortar el suministro de gas o electricidad si existe una fuga, daño visible o indicación de las autoridades.
- Comunicarse por mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
Ica y Chupaca concentraron los reportes difundidos para esta actualización
Los dos sismos informados ocurrieron con poco más de dos horas de diferencia durante la madrugada del 7 de octubre. El primero tuvo epicentro al sur de Ica y el segundo al sur de Chupaca, sin que los datos proporcionados indiquen una relación entre ambos eventos.
El reporte de Ica registró una magnitud de 3,8 y una profundidad de 53 kilómetros. El de Junín alcanzó 3,3 grados y se produjo a nueve kilómetros de profundidad. Ambos tuvieron intensidad II en las localidades de referencia consignadas por el IGP.
La población puede seguir las actualizaciones de la actividad sísmica a través de los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú y atender las indicaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de las autoridades locales ante cualquier emergencia.
La mochila de emergencia debe incluir agua, alimentos, botiquín y documentos protegidos
Una mochila de emergencia permite contar con artículos básicos ante un sismo u otra situación que obligue a evacuar la vivienda. Debe permanecer en un lugar accesible y revisarse de forma periódica para reemplazar productos vencidos, pilas descargadas o medicamentos.
Entre los elementos recomendados figuran:
- Agua embotellada y alimentos no perecederos.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.
- Linterna, radio portátil y pilas de repuesto.
- Silbato para alertar sobre la ubicación de una persona.
- Mascarillas, alcohol en gel, papel higiénico y artículos de higiene.
- Abrigo, manta y una muda de ropa.
- Copias de documentos personales dentro de una bolsa impermeable.
- Dinero en efectivo, cargador portátil y lista de teléfonos de emergencia.
- Alimentos, correa y recipientes para mascotas, si las hubiera en el hogar.